“Dar resultados se vuelve complicado”; Checo Pérez analizó su situación en Red Bull

Previo a realizarse las prácticas 1 y 2 de este viernes, Sergio “Checo” Pérez brindó una entrevista para la cadena ESPN en la que aseguró estar consciente del nivel de exigencia que representa estar en un asiento de Red Bull Racing y en donde contó lo difícil que ha sido la adaptación al RB16B. También habló sobre los objetivos marcados de forma individual y como compañero de Verstappen.

El piloto mexicano no pasa por su mejor momento dentro de la actual temporada de Fórmula 1 con la escudería austríaca. Después de 14 grandes premios, Pérez se ubica quinto en el Mundial de Pilotos con 118 puntos obtenidos, por detrás de Norris, Bottas, Hamilton y Verstappen. Su rendimiento ha ido a la baja según ha transcurrido el campeonato (de las últimas cinco carreras, sólo ha podido sumar puntos en dos).

“Se vuelve complicado, especialmente en mi caso, que no estoy 100 por ciento cómodo con el auto, dar los resultados se vuelve complicado, pero estoy trabajando, estamos trabajando muy duro como equipo y no tengo duda que le vamos a dar vuelta en lo que queda de temporada a este año y el objetivo principal, ganar el Campeonato de Constructores”, mencionó el piloto originario de Guadalajara, Jalisco.

Y es que, de los 118 puntos que “Checo” ha sumado de forma individual en 14 Grandes Premios, más del 70 por ciento (84) de ellos los ha obtenido durante las primeras siete carreras del año.

“Se han ido muy rápido. El inicio había sido positivo. La adaptación un poco lenta, más lenta de lo esperado. Pero fuera de ello creo que hemos un hecho un buen trabajo en el inicio de la temporada, aunque luego creo que tomamos una dirección equivocada en las últimas carreras y llevamos una mala racha. Tengo confianza en que regresaremos, tuvimos una muy buena carrera en Monza y tenemos todo para ser competitivo en lo que queda”, dijo Pérez.

Y a pesar de que el mexicano ha sido motivo de críticas por sus últimas actuaciones en las que Mercedes, su mayor competidor, les ha quitado el primer puesto en el campeonato por equipos, éste aseguró sentirse más confiado que antes: “En ningún momento mentalmente me he caído, al contrario. Tengo mucha más confianza en mí que antes y sé que puedo ser tan bueno como cualquier otro piloto, sólo necesito esa adaptación”.

Mal inicio en Gran Premio de Rusia

“Checo” inició con el pie izquierdo el fin de semana. Luego de llevarse a cabo el primer día de actividades en el circuito de Sochi, el mexicano se colocó noveno en la primera práctica y decimoprimero en la segunda. El vencedor de la jornada fue la escudería Mercedes a través del finlandés Valtteri Bottas que se terminó ambas sesiones en la primera posición.

El mexicano y Red Bull deberán mejorar mucho su rendimiento si quieren pelear puntos a la escudería alemana en un circuito en el que han dominado históricamente. Y aunque Pérez ha dicho que Sochi es una pista que le gusta y en donde se siente cómodo por la forma de conducción, tendrá que demostrarlo con una buena clasificación y una mejor carrera el domingo. La principal responsabilidad por competir con Hamilton y Bottas estará sobre él debido a que Verstappen largará desde el fondo de la parrilla por cambio de motor.

“Es una pista que me gusta, disfruto, pero también se adapta a mi forma de conducir, especialmente el domingo en la carrera. Es una pista donde la degradación de los neumáticos es poca, pero es muy difícil para los neumáticos traseros. Así que creo que eso es algo que me ha servido bien en el pasado y me ha dado la oportunidad de tener buenos resultados en este lugar”, declaró Pérez previo a las prácticas.

