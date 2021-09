Argentina y Bielorrusia definen el tercer punto de la Copa Davis en el dobles

El recuerdo de la victoria de Máximo González y Horacio Zeballos ante Alejandro Gómez y Cristian Rodríguez en San Juan. Foto: NA /SERGIO LLAMERA

Argentina no pudo resolver en el primer día lo que parecía un mero trámite, su eliminatoria con Bielorrusia en la serie de Copa Davis al mejor de cinco puntos que estuvo acompañada por el calor del público en las tribunas del Buenos Aires Lawn Tennis Club, aunque sí tiene claro que Gastón Gaudio transita sus últimas horas como capitán del equipo.

En ese contexto, el partido válido por los playoffs de reclasificación para intentar regresar al Grupo Mundial el año próximo generó una gran sorpresa por la derrota de Diego Schwartzman, 15 del mundo, ante el entusiasta Daniil Ostapenkov, y luego tuvo que poner las cosas en orden Guido Pella con su victoria sobre Erik Arutiunian, ante la algarabía de las 3.000 personas que se acercaron a presenciar la serie en el coqueto estadio ubicado en el barrio porteño de Palermo.

Argentina mantiene su favoritismo en la serie que continuará este domingo desde las 11 con el tercer punto que animarán el marplatense Horacio Zeballos, séptimo del mundo en la especialidad, y el tandilense Máximo González (25), frente a los mejores tenistas de la formación que trajo a Buenos Aires el equipo rival: Alexander Zgirovsky (1233) y Martin Borisiouk (1408).

El cuarto punto deberían jugarlo luego del dobles, Diego Schwartzman y Arutionian, y el quinto Pella frente a Ostapenkov, aunque los capitanes pueden modificar los nombres hasta dos horas antes de cada partido.

El escenario para el equipo argentino que tiene como capitán a un histórico de “La Legión” como el Gato Gaudio sigue siendo favorable, pese a la derrota del Peque, en una serie que comenzó a allanarse hace 12 días con las bajas de las principales raquetas del rival: Illya Ivashka (53), Egor Gerasimov (90) y el doblista Andrei Vasilevski (82 en el ranking de parejas).

La serie dejará seguramente como saldo a la Argentina el pase a una eliminatoria el año próximo intentar regresar al grupo de elite, para volver a codearse con los mejores del mundo y por esa razón una vez resuelta, el presidente de la Asociación Argentina de Tenis (AAT), Agustín Calleri, y su vice Mariano Zabaleta, definirán el nuevo rumbo a partir de 2022 y con un rival que recién se conocerá en diciembre.

En ese sentido, Gaudio transcurre sus últimas horas como capitán de la Davis en una salida que estaba estipulada desde que asumió hace tres años en reemplazo de Daniel Orsanic, despedido por la nueva gestión de la AAT.

El campeón de Roland Garros 2004 tomó las riendas del equipo argentino y estuvo en la serie en San Juan frente a Colombia de septiembre de 2018 que permitió avanzar a la fase final en Madrid del año siguiente en la que el equipo llegó hasta cuartos de final y cayó ante España, luego campeón.

En marzo de 2020, pocos días antes del receso por la irrupción de la pandemia de coronavirus, el equipo conducido por Gaudio cayó ante Colombia en Bogotá y eso ocasionó un gran perjuicio ya que lo marginó de la chance de aspirar a las finales de fin de año y lo condenó a jugar el Grupo Mundial I, con el riesgo de caer a un repechaje para no descender.

En principio, Gaudio había asumido en una suerte de triunvirato cuando despidieron a Orsanic, junto a Guillermo Cañas y Guillermo Coria, pero luego el Gato quedó sólo en la función asistido por Gustavo Marcaccio y únicamente el Mago admitió su deseo de hacerse cargo del equipo.

Consultado sobre su futuro, Gaudio respondió con evasivas, sin mayores precisiones, fiel a su estilo. “Fueron años complicados por la pandemia, sin poder viajar a los torneos y eso no era lo esperado. Después de esta serie tomaré la mejor decisión para todos y los primeros en saberlo serán los tenistas”, anticipó el de Adrogué que llegó a estar entre los cinco mejores singlistas del planeta en 2005.

“La verdad que estoy con otras cosas, muy complicado de tiempo. Este trabajo lo tomo muy en serio, es una responsabilidad muy grande como para dedicarme a otra cosa y también a esto”, expresó Gaudio, quien si bien no quiso confirmar su salida, en la AAT ya lo saben según lo informó a Télam una fuente del entorno de Calleri.

El tema es que Gaudio está con la cabeza lejos de la Davis y eso puede ser perjudicial a futuro. Un hecho que pinta la situación se dio por la ausencia del capitán durante el último US Open, al punto que las conversaciones con los tenistas elegidos, Schwartzman, Pella, Federico Coria, Horacio Zeballos y Máximo González, y hasta la negativa a participar de Federico Delbonis, tuvo como protagonista al subcapitán Gustavo Marcaccio.

Esa situación no pasó inadvertida para el Peque, el tenista de mayor jerarquía de Sudamérica que no eludió el tema cuando fue consultado. “Durante el último tiempo no se habló de este tema. No sé cuál será su decisión ni la de la AAT respecto a lo que sucederá a partir del próximo año. Esta serie en la que somos claros favoritos permitirá jugar otras series, una en marzo y de ganarla otra a fin de año en el Grupo Mundial, así que deberán conversar para ver si todo seguirá igual con lo de la capitanía o qué se planea para el futuro”, advirtió.

Lo cierto es que con el panorama a futuro sin Gaudio y con el Mago Coria como candidato excluyente a sucederlo, Argentina irá este domingo en busca de los “Qualifiers” de 2022 y si también atraviesa ese filtro en marzo podrá regresar a disputar las finales de la Davis ocho meses después.

