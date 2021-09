Argentina buscará superar a Bielorrusia para mantenerse en el Grupo Mundial de la Copa Davis: hora, TV y todo lo que hay que saber

Diego Schwartzman y Daniil Ostapenkov abren la serie entre Argentina y Bielorrusia

Después de 16 años, la Copa Davis regresa al histórico Buenos Aires Lawn Tennis de Buenos Aires para recibir la serie entre Argentina y Bielorrusia. Con el objetivo de mantenerse en el Grupo Mundial -lo que antes era considerado Repechaje, el equipo que tiene como capitán a Gastón Gaudio se enfrentará a un combinado europeo que llegó al país con un plantel juvenil por las ausencias de sus mejores jugadores.

En marzo de 2020, antes de la llegada de la pandemia de coronavirus que impactó en todo el mundo, el equipo albiceleste cayó con Colombia y no pudo llegar a las finales de la Davis que se disputarán, como ocurrió en el debut del nuevo formato en 2019, en la Caja Mágica de Madrid, España. Es por esto que ahora, los dirigidos por el ex campeón de Roland Garros deberán ganar y esperar a su próximo rival para competir recién en los primeros meses del 2022.

Para enfrentar a Bielorrusia, Gaudio convocó a la mejor raqueta argentina y número 15 del planeta, Diego Schwartzman, a dos singlistas que se ubican dentro del Top 100 como Federico Coria (61°) y Guido Pella (82°) y a una pareja de dobles que ya sabe lo que es jugar en la Davis como lo son Horacio Zeballos (7º) y Máximo González (25º).

Por su parte, el capitán bielorruso Aleksandr Vasilevski tuvo que apelar a tenistas juveniles frente a las bajas de sus mejores raquetas. Ilya Ivashka (53º), Egor Gerasimov (82º) y el doblista Andrei Vasilevski (85º en la especialidad) no se sumaron al equipo. De esta forma, el conjunto visitante en el BALT estará conformado por Alexander Zgirovsky (20 años, 1233º en singles), Martin Borisiouk (21 años, 1408º individual y 949º en dobles) y dos juveniles sin ranking ATP, como Erik Arutiunian (16 años, 42º entre los juniors) y Daniil Ostapenkov (18 años, 63º).

Desde las 11, la apertura de la serie estará a cargo de Schwartzman. El Peque, que viene de alcanzar los octavos de final en el US Open, jugará ante Ostapenkov. El juvenil que participa del circuito junior tiene récord este año de 17 triunfos y 10 derrotas.

“Es un poco difícil preparar un partido así porque buscas en internet y no encontrás nada. Lo único negativo es que cuesta algunos minutos o games más el poder entender cómo juega el rival y entrar en ritmo. Las condiciones y el lugar nos favorecen, lo que uno tiene que hacer es jugar de la mejor forma y esperar que el rival se sienta incómodo, sin importar qué es lo que haga después”, dijo el tenista argentino tras el sorteo.

Guido Pella va ante Erik Arutiunian en el segundo single de la jornada en el BALT

Por su parte, el segundo singles de la serie entre argentinos y bielorrusos tendrá como protagonistas a Guido Pella y Erik Arutiunian. En lo que va de 2021, el chico de 16 años ganó 30 partidos y perdió 11 entre los juniors. En la superficie que se jugará durante el fin de semana, polvo de ladrillo, su registro es de 9-5.

“La pandemia me pegó durísimo, fueron los peores dos años de mi vida personal y profesional. Esta serie no la tenía en consideración porque pensaba que no me iban a llamar. Es que había chicos que estaban jugando muy bien y a mí me estaba costando muchísimo agarrar confianza. Por suerte, ahora llego bien, sé que tengo que trabajar un montón. Todo el mundo tiene su mérito, todos nosotros estamos luchando para poder ganar esta serie, tratar de llegar a Madrid y volver a ganar la Copa”, afirmó el bahiense.

El enfrentamiento entre Argentina y Bielorruisa continuará este domingo con el duelo de dobles que jugarán la dupla Zeballos-González ante Martin Borisiouk y Alexander Zgirovsky, de 21 y 20 años, respectivamente, desde las 11. En el caso que la serie no se defina en los primeros tres puntos, y de ser necesario, el Peque jugará el cuarto punto ante Arutiunian mientras que el quinto quedará en manos de Pella y Ostapenkov, salvo que los capitanes decidan cambiar los singlistas.

¿Qué dijo Gaudio sobre la serie y volver a jugar en el Buenos Aires Lawn Tennis? “Es una serie distinta, no teníamos en la cabeza jugar contra Bielorrusia. Lo importante es el paso que tenemos que dar para seguir por este camino y ver si podemos volver a Madrid. El otro tema es jugar acá, que para nosotros es una sensación distinta. Este estadio tiene una mística que no lo tiene ningún otro. Ya sabemos cómo la gente lo vive y disfruta. Tener el estadio casi completo es una inyección para estos chicos que vienen de una pandemia de un año y medio y que los destruye sin gente”.

Argentina vs Bielorrusia - Grupo Mundial Copa Davis

Sábado

Partido N° 1: Diego Schwartzman vs Daniil Ostapenkov

Hora: 11

Partido N° 2: Guido Pella vs Erik Arutiunian

Hora: al término del primer partido

Domingo

Partido N° 3: Horacio Zeballos y Máximo González vs. Martin Borisiouk y Alexander Zgirovsky

Hora: 11

* Partido N° 4: Diego Schwartzman vs Erik Arutiunian

* Partido N° 5: Guido Pella vs Daniil Ostapenkov

* De ser necesario. Pueden cambiar los integrantes de los singles

