Monterrey vs Cruz Azul: “Es el mejor partido que hemos conseguido desde que llegué”, confesó Javier Aguirre

Javier Aguirre (c) entrenador de Rayados de Monterrey. EFE/Miguel Sierra/Archivo

Javier Aguirre, entrenador del Monterrey del fútbol mexicano, afirmó que su equipo ofreció su mejor actuación desde que él está en el banquillo luego de eliminar al Cruz Azul en la semifinal de la Liga de Campeones de la Concacaf 2021.

“Semifinal de vuelta contra Cruz Azul, con un marcador tan abultado, sí, la resonancia de esta semifinal nos dice que es el mejor partido que hemos conseguido desde que llegué”, reconoció el técnico que arribó en enero pasado a los Rayados.

Monterrey ganó en casa el partido de ida de la semifinal por 1-0 en agosto pasado.

En el duelo de vuelta Rayados se impuso 4-1 con doblete de Rogelio Funes Mori, un tanto del colombiano Duván Vergara y un gol del argentino Maximiliano Meza; por Cruz Azul marcó Orbelín Pineda para redondear el 5-1 total a favor de Rayados.

Foto de archivo de Rogelio Funes Mori celebrando tras anotar un gol con Monterrey. Estadio Children´s Mercy Park, Kansas City, Misuri, EEUU. 11 de abril de 2019. CREDITO OBLIGADO USA TODAY/Jay Biggerstaff

Aguirre explicó que la clave para que su equipo se impusiera en el duelo fue la constancia durante los 90 minutos.

“No llegamos mucho, pero tuvimos cuatro goles y un par de oportunidades más. Siempre he dicho que somos irregulares, pero hoy no fue así, fuimos parejos todo el partido, no tuvimos tantas perdidas de balón, esa fue la clave”, mencionó.

A pesar de la victoria, el timonel advirtió que deben mantener la calma porque el objetivo final, que es el título, aún no se logra.

‘Aún no hemos hecho nada, hay un partido más. Hay que ser prudente y ecuánime; logramos un marcador holgado que nos genera mucha ilusión de cara a la final, pero falta lo más importante’.

Fotografía de archivo en la que aparece Javier Aguirre, entrenador de Rayados de Monterrey, dando indicaciones a sus jugadores contra Mazatlán FC. EFE/Miguel Sierra

Javier Aguirre subrayó que no todos los partidos pueden golear, por lo que está preparado para soportar todas las críticas.

“La crítica siempre va a existir. Soy blanco perfecto de las criticas y si el equipo no camina soy el máximo responsable, pero esta victoria es un inyección de ánimo y oxígeno”.

Los Rayados son el cuarto equipo más ganador de la Liga de Campeones de la Concacaf con cuatro trofeos, todos ganados en este siglo. El máximo ganador es el América, su rival en la final, con siete títulos.

En su historia Monterrey ha llegado cuatro veces a la final del certamen de la Concacaf, mismas que ha ganado. Las ediciones en las que Rayados se proclamó campeón de este torneo fueron las de 2011, 2012, 2013 y 2019.

En la final por la Liga de Campeones de Concacaf el Monterrey recibirá al América en octubre próximo.

EFE

SEGUIR LEYENDO: