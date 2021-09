La simbólica foto con la que el Pato Fillol comunicó su mejoría desde el hospital donde está internado por coronavirus

Ubaldo Matildo Fillol publicó un mensaje desde la clínica en la que permanece internado tras haberse contagiado su cuadro de coronavirus

En las últimas horas, Ubaldo Matildo Fillol trajo algo de tranquilidad respecto de su estado de salud. El ex arquero, que permanece internado en una clínica porteña desde el pasado 30 de agosto, publicó una potente foto y dio detalles de su evolución en el marco de las complicaciones que sufrió tras haber contraído coronavirus.

“Cada vez falta menos. Gracias a todos por el cariño, los mensajes y el apoyo constante. Todo ese amor llega”, escribió el campeón del mundo en 1978 en su cuenta de Twitter, junto a una foto que es un mensaje en sí mismo: sus dos manos con las palmas hacia adelante y los dedos abiertos, como si estuviera listo para atajar el disparo de un rival. La pose de sus extremidades denota firmeza y fortaleza en un momento decisivo.

El Pato, que no dio mayores precisiones respecto de cuándo podría recibir el alta médica y regresar a su hogar, agregó: “Junto a mi esposa Olga les mandamos un fuerte y sincero abrazo del alma. Cuídense mucho y cuiden al que tienen al lado”. Rápidamente el tuit recibió cientos de mensajes y saludos de parte de fanáticos no solo de River, sino del fútbol en general. La alegría por las novedades y por los avances en la recuperación del ex arquero fueron los ejes de las respuestas de parte de los usuarios.

Las palmas del Pato, firmes. Todo un mensaje de los avances de su recuperación

Tras haberse contagiado de covid-19, el ex campeón mundial con el seleccionado argentino de fútbol transitó los primeros días de la enfermedad en su domicilio, con sintomatología leve. Fillol, de 71 años, había presentado el domingo 23 de agosto manifestaciones físicas compatibles con la contracción del virus y 24 horas después se confirmó el diagnóstico tras realizarse un hisopado en su ciudad natal, San Miguel del Monte, en la provincia de Buenos Aires.

El propio Pato había comunicado su internación a través de las redes sociales el pasado 30 de agosto, una semana después de haber recibido el resultado positivo en su testeo de coronavirus y de haber comenzado con su reposo domiciliario. Aquel día había publicado un mensaje en el cual informaba que estaba siendo internado en una clínica de la Ciudad de Buenos Aires. El motivo de su traslado al centro de salud privado había sido una baja en la saturación de oxígeno según los parámetros normales.

“Para los que preguntan por mi estado de salud les comento que esta tarde me internan en una clínica de capital para estar un poco más controlado. No venía saturando bien y por precaución se tomó esta decisión. Gracias a todos por la preocupación y la buena vibra. Cuídense mucho”, había escrito en su perfil en Twitter.

Cabe destacar que el Pato, que se desempeña como coordinador general del Departamento de Arqueros del fútbol amateur de River Plate y que también participa de un programa en radio La Red, 78 ya tiene aplicadas las dos dosis de la vacuna Sputnik V.