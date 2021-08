Internaron al Pato Fillol por coronavirus

“Para los que preguntan por mi estado de salud les comento que esta tarde me internan en una clínica de capital para estar un poco más controlado. No venía saturando bien y por precaución se tomó esta decisión. Gracias a todos por la preocupación y la buena vibra. Cuídense mucho”.

Con ese mensaje, Ubaldo Matildo Fillol comunicó su internación en una clínica de CABA. El Pato, ex arquero e ídolo de River Plate y campeón del mundo con la selección argentina, contrajo coronavirus el pasado 23 de agosto y venía llevando un reposo domiciliario.

Sin embargo, como él mismo lo comunico, como contaba con una baja en la saturación de oxígeno según los parámetros normales, se decidió por su traslado a un sanatorio privado este lunes por la tarde.

El ex campeón mundial con el seleccionado argentino de fútbol se contagió de COVID-19 la semana pasada y los primeros días de la enfermedad los transitó en su domicilio, con sintomatología leve. Fillol, de 71 años, presentó el domingo 22 manifestaciones físicas compatibles con la contracción del virus y 24 horas después se confirmó el diagnóstico tras realizarse un hisopado en su ciudad natal, San Miguel del Monte, en la provincia de Buenos Aires.

“Me siento feliz y emocionado porque hoy me pude vacunar contra el Covid-19, algo que lamentablemente muchas personas no lograron hacer a tiempo. Gracias a las autoridades de salud de mi amado Monte por el trato recibido, No dejen de vacunarse. A seguir cuidándose. Abrazo del alma”, fue el mensaje que compartió Fillol en su cuenta de Twitter en febrero cuando recibió la primera de las dosis de la vacuna rusa contra el coronavirus.

El exarquero del seleccionado campeón del Mundial Argentina ‘78 tiene aplicadas las dos dosis de la vacuna Sputnik. En la actualidad, el Pato se desempeña como coordinador general del Departamento de Arqueros del fútbol amateur de River Plate; emprende el espacio “El Abrazo del Alma” en su cuenta Instagram y participa de un programa radial en La Red.

