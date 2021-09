Tras 12 días internado luego de haber sido baleado en Rosario, murió el hermano de Miguel Torrén, defensor de Argentinos Juniors

El defensor se enteró luego de participar de su equipo en el empate ante Estudiantes (Foto Baires)

Luis Torrén, hermano de Miguel, el ex defensor de Newell’s y actual referente de Argentinos Juniors, murió en el hospital donde se encontraba internado desde el 25 de agosto pasado, cuando había sido herido en un ataque a balazos en un barrio de Rosario, según informaron este martes fuentes policiales y judiciales.

El hecho se había desarrollado cuando estaba en la vereda de la calle Puerto Argentino 4200 de Rosario. Torrén fue atacado a balazos por dos hombres que se movilizaban en una moto y que luego del crimen escaparon del lugar. La víctima fue trasladada al Hospital de Emergencias, donde los médicos constataron que presentaba seis heridas de arma de fuego en la zona del abdomen y el tórax, por lo que fue intervenido quirúrgicamente y posteriormente quedó internado.

Tras permanecer 12 días internado en la Unidad de Terapia Intensiva con pronóstico reservado el hombre murió en la noche de este lunes, informaron los voceros. El caso es investigado por el fiscal de turno de Homicidios Dolosos de Rosario.

El futbolista, de 33 años, se enteró de la noticia luego de participar en el empate entre Argentinos Juniors y Estudiantes de La Plata por la Liga Profesional. Y compartió su dolor a través de las redes sociales.

“Te nos fuiste nomás, hermano, peleaste hasta donde pudiste como un guerrero que eras. Ahora te toca descansar y seguro allá arriba te vas a encontrar con mamá, papá y tus otros dos hermanos, y van a volver a estar juntos con Dios”, reza uno de los párrafos de la carta.

Gabriel Torrén, asesinado en una golpiza en mayo de 2020

“Siento un dolor inmenso con tu pérdida, pero voy a seguir jugando a la pelota como vos me decías, ‘qué bien que estás jugando,’, y me cargabas porque te gustaba verme jugar. Ahora me tenés que mandar fuerza para seguir adelante y no aflojar. Te voy a recordar con los mejores momentos. Te amo con el corazón y te voy a extrañar hasta el último día de mi vida. Descansá en paz”, cerró la desgarradora misiva.

El zaguero, que pasó por las selecciones juveniles (jugó el Sudamericano 2007 bajo la tutela de Hugo Tocalli) ya había sufrido la muerte de otros dos de sus hermanos. Gabriel Torrén murió el año pasado después de recibir una dura golpiza. Y en 2010, Walter Torrén fue asesinado de un disparo en una cancha de fútbol barrial.

Con información de Télam

