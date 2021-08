San Lorenzo de Almagro denunció el robo de tres costosos trofeos del Museo “Jacobo Urso”

El Museo de San Lorenzo está ubicado en el estadio Nuevo Gasómetro

El Club San Lorenzo de Almagro comunicó este lunes el robó de tres trofeos históricos “de gran valor deportivo y económico”. Se tratan de la Copa de Honor 1936, la Copa al Segundo puesto de 1936 y la Copa al campeón de 1946, “que son irrecuperables y que hieren profundamente la historia de nuestro querido club”, lamentaron desde el sitio oficial. A esta lista hay que agregarle la copa al Campeón de 1933, de años atrás.

Los empleados que administran el Museo, que está ubicado en el acceso a Platea Norte del estadio Pedro Bidegain, se encontraron con el lamentable hecho cuando fueron en búsqueda de algunos objetos que iban a ser exhibidos en las oficinas de Avenida La Plata. Como la puerta de acceso estaba barreteada y les impedía el paso, pudieron ingresaron por el ascensor que posee el estadio Nuevo Gasómetro. En ese instante notaron que algunos estantes en el piso y confirmaron los robos de dichos trofeos.

Copa Campeón de 1933, Copa de Honor de 1936 y la Copa al segundo puesto de 1936. Los tres trofeos, el primero fue el año pasado, robados del Museo de San Lorenzo de Almagro

“Los que entraron a robar la tenían bien claro... se robaron trofeos de plata, labrados, no solo valiosos históricamente sino también por el material en que estaba hechos. También quisieron llevarse el plasma que estaba descolgado en el piso, pero parece que no pudieron”, informó Alberto Barja, historiador y encargado del Museo de San Lorenzo “Jacobo Urso”.

Aún no está claro en qué momento sufrió el robo el Museo, ya que el mismo no recibe visitas desde antes de la pandemia y además por las restricciones prácticamente no tuvo concurrencia. El club ya radicó la denuncia policial y serán importantes el estudio de las cámaras de seguridad, además de localizar si algún otro objeto de valor fue hurtado.

Copa al Campeón de 1946 que fue robada del Museo de San Lorenzo

Esta noticia llega en medio de una profunda crisis deportiva, donde el equipo volvió a caer por La Liga Profesional. El Ciclón perdió el domingo ante Argentinos Juniors en el Nuevo Gasómetro por 1 a 0 y sumó la tercera derrota consecutiva en el actual campeonato, en partido correspondiente a la séptima fecha del certamen.

El delantero del Bicho, ex San Lorenzo, Nicolás Reiniero, abrió el marcador a los 3 minutos del primer tiempo. Con esta nueva derrota, San Lorenzo cayó al 17mo. lugar del certamen con 8 puntos. En la próxima fecha, el Ciclón viajará hasta La Plata para medirse el jueves 26 de agosto a las 18:45, ante Estudiantes de La Plata.

