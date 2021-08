Jesús Corona tiene perfil para el Milán, según la prensa italiana

Jesus Tecatito Corona (Foto: Instagram@jesustecatitoc)

De acuerdo con el prestigioso medio italiano, La Gazzeta dello Sport, el mexicano Jesús “Tecatito” Corona entraría en el radar de fichajes del AC Milán luego de que su perfil coincide con lo que necesita el club según lo expresado por el entrenador del equipo, Stefano Pioli.

Después de la salida del turco Hakan Çalhanoglu este verano del equipo rossoneri, los dirigentes buscan quien pueda sustituirlo. Según el rotativo, Pioli busca a un jugador que no sólo pueda jugar de “10”, sino que también lo pueda hacer por fuera y que no esté atado a un solo sistema de juego.

A una semana de que cierre el mercado de fichajes en la Serie A, así lo describe el medio italiano: “Corona no es un 10, no es un centrocampista ofensivo, sino un número 7 de los anticuados. Asistencias, individualidades, regates, uno que va al fondo y busca la jugada. Lleva 6 años jugando en el Oporto y ha logrado 70 toques ganadores. No es un goleador, su récord es de 8 anillos, añada 2015/16, pero el hombre salta, crea superioridad, inventa, tiene inspiración y personalidad. Un perfil completamente diferente en comparación con Saelemaekers, menos parpadeos y más cobertura”.

Pero además del ex Monterrey, se menciona entre los candidatos a Pablo Sarabia como la otra gran opción y principal competencia de Corona. El español tiene 29 años y le quedan 2 temporadas de contrato con el Paris Saint-Germain francés. En cambio, al mexicano le resta una sola temporada con el conjunto portugués, lo cual representa una facilidad en una hipotética transferencia debido a que, de no renovar en los siguientes meses, Corona se marchará libre.

Foto: Twitter/@odragao1893

El tercero en la lista italiana es Junior Messias, futbolista brasileño de 30 años que descendió con el Crotone en la temporada pasada y en la que marcó 9 anotaciones. Otras opciones que candidatea el medio son Nikola Vlasic del CSKA Moscú, Hakim Ziyech del Chelsea, Isco Alarcón del Real Madrid y Yacine Adli del Girondins de Burdeos.

El mexicano de 28 años se encuentra en el Oporto de la Primera Liga de Portugal desde la temporada 2015-16 y suma en su palmarés dos campeonatos de Liga, una Copa de Portugal y dos Supercopas. En la temporada 2019-20 fue reconocido como el mejor jugador de la Primera Liga.

No es la primera vez que el nombre mexicano aparece relacionado con otros equipos. Incluso, este verano Jesús Corona sonó para reforzar al Sevilla que es dirigido por Julen Lopetegui, entrenador que coincidió con el futbolista en la temporada 2015-16 cuando el español dirigió al Oporto. No obstante, según el medio O Jogo, las negociaciones se vieron truncadas debido a las altas exigencias del Twente (el equipo neerlandés aún es dueño de un porcentaje de la carta del futbolista).

Seguir leyendo: