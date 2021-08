“Es un ser humano y merece el perdón”: Caro de las Salas sobre el caso Renato Ibarra

Después de la victoria de América 2-0 sobre el conjunto de Tijuana en el que Renato Ibarra fue uno de los anotadores, la mesa de “Jorge Ramos y Su Banda” de la cadena ESPN, discutió sobre las repercusiones e incongruencias que representa para el club el regreso a las alineaciones por parte del jugador colombiano, después de verse involucrado en un caso de violencia familiar del que fue absuelto debido al perdón que le fue concedido por su propia esposa.

La única periodista mujer en la mesa, Carolina de las Salas, hizo mención de que al jugador se le debe otorgar el perdón y que sólo él es el encargado de arreglar su vida personal. Sin embargo, también destacó que si bien no se le debe satanizar, el hecho de que la institución azulcrema lo haya reincorporado al equipo principal es un error.

“Esto no debería ser tema de conversación hoy si el América no lo hubiese ingresado. Y no me refiero a satanizarlo, ni mucho menos. Él tendrá que arreglar sus problemas, recuperar el tiempo perdido, es un ser humano y merece el perdón”, declaró.

Además, la periodista recordó los casos de indisciplina de Miguel Herrera y de varios jugadores de la categoría sub 17 que fueron cesados del club por temas relacionados a la violencia y apuntó a una falta de congruencia en los valores institucionales del América.

“Si tienes un libro que dice que no te puedes comportar de cierta manera, si a Miguel Herrera lo terminas sacando porque otra vez se comportó mal. Si se supone que tú estás por encima de todo los demás, deberías a empezar a dar el ejemplo por ahí.

Pero me parece que al final cuando quieres ganar y el jugador te costó tanta plata, tus valores o son tus valores o no los son. No se quiebran. No decides ser compasivo una vez y otra no. Sacas unos jugadores sub 17 porque se burlan y luego a Renato no lo haces”, dijo.

Renato Ibarra se estrenó como goleador luego de su regreso con América (Foto: Twitter/@ResacaAmerica)

A pesar de que la analista habló sobre los factores que rodean y que orillaron a tomar esta decisión al club, principalmente una recesión económica causada generada a nivel mundial por la pandemia de COVID-19, fue tajante con la postura del club calificándola como un error.

“Lo haces porque te convenía tenerlo como jugador y no tienes plata para fichar el día de hoy. Y ahí está, el error del América se terminar evidenciando cuando la gente lo ovaciona y salen los titulares que salen. Al América cuando lo hace bien se le maximiza, pero cuando lo hace mal también se le maximizan los errores que comete”, mencionó.

Finalmente, otro de sus compañeros en la mesa, José Del Valle, dijo estar en sintonía con lo postulado por su colega. No obstante, el periodista destacó que al final, América es un club de fútbol y lo que necesita son buenos jugadores.

“Yo coincido en todo lo que se ha dicho, pero no nos podemos olvidar que al final de cuentas esto es un equipo de fútbol. Renato Ibarra va a terminar siendo muy importante para Solari. Renato futbolísticamente le puede ofrecer mucho. Solari, los dueños y los directivos del Américo no son tontos”, finalizó.

