Marcos Milinkovic fue papá a pocos de cumplirse cuatro años de la muerte de su hijo Luka: su sentido mensaje en las redes

Marcos Milinkovic fue papá de Santino

Marcos Milinkovic vive un momento de gran felicidad personal. En las últimos horas, junto a su pareja, Mercedes, fue padre de Santino, que nació en la isla de Marbella, en España. La leyenda del vóley argentino, de 49 años, recibió al pequeño a poco de cumplirse cuatro años de la muerte de Luka, su hijo más grande.

“Y anoche nació Santino, el fruto del amor que tengo hacia una mujer que me devolvió las ganas de reír, de disfrutar, de estar felices con mis hijos y con ella, de volver a disfrutar de esto. Te amo Mer”, escribió el ex jugador de vóley en su cuenta de Instagram, donde publicó las primeras imágenes de su bebé y de su pareja junto a él.

Milinkovic, que en las últimas semanas había seguido muy de cerca la actuación de la selección argentina que se quedó con la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, encontró en Mercedes la posibilidad de transitar el duelo por la pérdida de su hijo con mayor tranquilidad y rodeado de amor. Él mismo lo había destacado hace algunos meses con un cálido mensaje: “Nunca pensé que la vida me iba a regalar otra oportunidad de ser feliz después de que se fuera Luka, y conocí una mujer que me devolvió todo eso, las ganas de seguir adelante, de querer hacer cosas, me devolvió la sonrisa y las ganas de volver a enamorarme. Por eso agradezco haberte cruzado en mi camino . Te amo con todo mi corazón”.

Marcos Milinkovic junto a Luka, que murió en 2017

Luka, el hijo de 13 años del emblemático deportista argentino, murió ahogado en una playa de Croacia, donde pasaba sus vacaciones, a fines de julio de 2017. El adolescente había salido de la casa donde se hospedaba con su madre y su hermana con la idea de ir a jugar al básquet con amigos a una cancha cercana, pero, finalmente, terminó por subir a un kayak, con la idea de navegar por el mar Adriático.

“No se sabe bien. En el kayak no fue seguro. No es que se cayó y se ahogó. Él estaba con los amigos y entre los tres alquilaron el kayak. Se iba a ir a jugar al básquet pero se acordó a mitad de camino que se había olvidado las zapatillas”, relató Marcos tiempo después en una entrevista radial. Aún atravesado por el profundo dolor, contó cómo fueron los últimos momentos de su hijo: “Se metió al agua solo… Pasó un señor, un esloveno que había alquilado un botecito, y vio en el fondo algo diferente. Llamó al guardavidas y vino”.

“Nadie pudo reconstruirlo. Hacía una semana había estado en una selección sub 15, le hicieron estudios y estaba impecable. No era uno de esos nenes que se arriesgaba. Era súper cuidadoso. Le encantaba el agua pero la respetaba. No me cierra por ese lado que haya hecho una cosa rara. No tengo explicación”, lamentó Milinkovic, que tiene otros dos hijos frutos de su primer matrimonio. La autopsia realizada al joven Luka no detectó ninguna causa orgánica que pudiera haber producido que se ahogara. Aunque en un principio se pensó que podría haber sufrido un aneurisma, esto luego fue descartado.

SEGUIR LEYENDO: