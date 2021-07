River quiere cortarle la racha ganadora a Lanús en la Liga Profesional: hora, TV y formaciones

Ambos equipos vienen de golear en la segunda fecha (@fotobairesarg)

Siempre que Lanús y River Plate se enfrentan, se trata de un partido más que interesante para el espectador. En este caso, existe un condimento extra: los dos llegan de golear y anotar cuatro tantos en la segunda fecha del campeonato. El Granate derrotó por 4-1 a Colón, último campeón de fútbol argentino, y el Millonario le propinó un 4-0 a Unión en el Monumental. El duelo arrancará a las 21.00 con arbitraje de Fernando Echenique y televisación de TNT Sports.

El cuadro del Sur, que acumula puntaje perfecto, recupera a un referente del plantel como lo es Lautaro Acosta, pero el buen funcionamiento colectivo del equipo lo hace dudar en si conviene mover fichas o no. Con un total de ocho goles a favor en dos jornadas, el poder ofensivo que está mostrando su equipo con Ángel González en la banda haría suponer que el entrenador no cambiaría para recibir a River. El Pepe Sand, máximo artillero del campeonato con cuatro gritos, buscará anotarle una vez más a uno de sus ex equipos.

Del otro lado de la vereda, aparece Marcelo Gallardo y sus soldados que quieren sacarse la espina del torneo local de una vez por todas. Desde que el Muñeco cambió al 4-4-2 frente a Argentinos Juniors en la Copa Libertadores con Enzo Pérez y Bruno Zuculini controlando la mitad de la cancha, el club de Núñez encontró el balance defensa-ataque que había perdido por algunos partidos. Nicolás De La Cruz y Jorge Carrascal seguirán cuidando las bandas en la mitad de la cancha.

El pase a cuartos de final del certamen internacional y la goleada a Unión de Santa Fe son razones suficientes para que el director técnico decida mantener a los mismos titulares. La dupla ofensiva de Braian Romero y Matías Suárez le está rindiendo mejor de lo esperado al Millonario. Buscarán estirar el buen momento en una difícil cancha como es la de Lanús y frente a un rival que llega entonado en el plano ofensivo.

Probables formaciones

Lanús: Lucas Acosta; Braian Aguirre, Guillermo Burdisso, Nicolás Thaller, Alexandro Bernabei; Ángel González, Facundo Pérez, Julián Aude, Ignacio Malcorra; José Sand, José Manuel López. DT: Luis Zubeldía.

River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Paulo Díaz, David Martínez, Fabrizio Angileri; Enzo Pérez, Bruno Zuculini, Nicolás De La Cruz, Jorge Carrascal; Matías Suárez, Braian Romero. DT: Marcelo Gallardo.

Estadio: Ciudad de Lanús.

Hora: 21.00

Árbitro: Fernando Echenique.

TV: TNT Sports.

SEGUIR LEYENDO: