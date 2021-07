La decisión que tomó Boca en medio de los roces con la Liga por el pedido de postergación del partido ante Banfield

Miguel Ángel Russo Russo junto a Krupoviesa y Battaglia, entrenadores de la Reserva de Boca

Una vez que Boca pisó tierra argentina tras su visita al Atlético Mineiro por la Libertadores -con escándalo incluido-, desde el Ministerio de Salud le notificaron que el contingente debía permanecer aislado durante 7 días por haber roto la burbuja en Brasil. Inmediatamente los dirigentes tramitaron la reserva de un Hotel para iniciar el confinamiento y, en paralelo, comenzaron tratativas para postergar el partido por la segunda fecha de la Liga Profesional de este sábado ante Banfield. Luego de que se hicieran públicas las versiones encontradas desde la Ribera y la LPF, en el Xeneize tomaron una determinación no menor.

La decisión en conjunto entre el Consejo de Fútbol liderado por Juan Román Riquelme, el entrenador del plantel profesional, Miguel Ángel Russo, y el de la Reserva, Sebastián Battaglia, fue citar a los jugadores de la Reserva para disputar el encuentro de mañana ante Banfield en el predio de Luis Guillón (arrancará a las 10 con arbitraje de Enzo Piris). De esta manera, Boca terminó de desestimar por completo la idea de presentarse el sábado a partir de las 20:15 en el estadio Florencio Sola con los futbolistas del segundo equipo. La idea es postergar o jugar el encuentro con el plantel que quedó aislado mediante la aprobación de un corredor sanitario (medida a tomar por el Gobierno).

Así es que valores como Agustín Lastra, Eros Mancuso, Balthazar Bernardi, Lisandro Mércuri, Valentín Barco, Ezequiel Fernández, Gabriel Vega, Rodrigo Montes, Israel Escalante, Ezequiel Almirón, Erick Bodencer y Vicente Taborda, entre otros, actuarían en la jornada matutina de mañana y quedarán fuera de radar para el sábado por la noche. Quien se entrenó con la Reserva hoy fue Edwin Cardona, quien retomó los entrenamientos tras su período vacacional y aislamiento correspondiente tras la polémica que generó el hecho de que no regresara antes para jugar en la serie de Libertadores ante Atlético Mineiro. El colombiano no está entre los convocados del equipo dirigido por Battaglia.

Battaglia dirigirá a la Reserva de Boca mañana por la mañana ante Banfield

Boca se amparó en el artículo 29.2 del Reglamento que establece que “los clubes no podrán solicitar la suspensión por cuestiones vinculadas a la pandemia COVID-19, salvo que las autoridades gubernamentales impidan la realización del mismo”. Sin embargo, la postura de las autoridades de la Liga Profesional de Fútbol discrepa con esa mirada y todo indica que mañana rechazarían el pedido de postergación. Incluso hubo un intercambio público por el comunicado oficial que partió desde Brandsen 805 y fue abordado de forma irónica por Marcelo Tinelli, luego de que aseguraran de que el presidente de la LPF prometiera en la Ribera la postergación.

“El pedido de Boca ingresó hoy a última hora a la Liga. En un comunicado emitido hoy por el club, aseguran que “de palabra” yo había decidido suspender el partido, hecho que es ajeno a la realidad y que no transmite el espíritu de nuestra Liga de decidir todo en Mesa Directiva y de acuerdo a nuestro reglamento. Hablé dos veces con el presidente de Boca en los últimos días. La primera vez fue al día siguiente de la eliminación en Brasil, donde le aclaré que en todo momento estuve preocupado por la situación de la delegación, y que le había escrito y no me había respondido. Pude hablar hasta con autoridades diplomáticas argentinas para ponernos a disposición, pero no pude obtener su respuesta. Esto lo digo por sus comentarios sobre que nadie de la Liga se había comunicado con él, cosa que no es verdad. Allí me dijo si se podían postergar los dos próximos partidos de su equipo. Le dije que iba a intentar lograr esa suspensión, después de consultar el reglamento y a mis pares de la Mesa Directiva. Jamás le aseguré que el partido estaba suspendido y debido a este pedido he convocado para mañana en carácter de urgente una reunión de la Mesa Directiva de la Liga donde analizaremos el reglamento y hablaremos con todos los clubes para emitir un comunicado oficial”, respondió Tinelli en un comunicado a través de su cuenta de Twitter.

La otra alternativa que “sugirieron” desde el búnker boquense en el Hotel Intercontinental fue presentarse a jugar contra Banfield en el marco de un corredor sanitario. Es decir que con la convocatoria de los futbolistas de la Reserva para actuar mañana por la mañana, en Boca barajan solamente dos opciones: postergar sus duelos ante el Taladro y San Lorenzo (el martes 27 de julio por la tercera fecha del certamen, que se disputará entre semana) o disputarlos con el plantel profesional que quedó aislado. No tienen en consideración acudir a las citas con una plantilla y cuerpo técnico alternativos. Mañana quedará resuelta la situación tras la respuesta oficial de la Liga Profesional.

