Lucas Pratto rescindió su contrato con River Plate: cuáles son sus dos posibles destinos en el fútbol argentino

El festejo de Lucas Pratto en la final de Madrid ante Boca (REUTERS/Sergio Pérez)

El autor de dos de los goles más importantes en la historia de River Plate acaba de quedar libre de la entidad de Núñez. Se trata de Lucas Pratto, quien rescindió su contrato con el club millonario, que finalizaba en junio del 2022. El Oso fue el héroe de las dos finales frente a Boca por la Copa Libertadores 2018, ya que marcó los sendos empates transitorios; en el segundo partido jugado en el Estadio Santiago Bernabéu del Real Madrid, los Millonarios consiguieron el título.

Pratto, de 33 años, hasta 2020 fue referente del plantel que conduce Marcelo Gallardo, aunque la bisagra llegó en diciembre pasado cuando el delantero decidió irse a préstamo al Feyenoord de los Países Bajos por seis meses, aunque su salida se dio en plena disputa de la Copa Libertadores, cuyo calendario se cambió por las complicaciones ocasionadas por la pandemia.

Esa postura del Oso no le cerró al Muñeco, quien hace unas semanas señaló sobre su caso que “él sabe lo que yo pienso. Yo considero que cuando el jugador ya no quiere estar no es una decisión del entrenador, es una decisión del jugador”.

Pratto llegó a River Plate en 2018 procedente de San Pablo y su pase costó USD 13 millones. Pronto se ganó el cariño de los hinchas de La Banda por su entrega dentro de la cancha. Jugó 109 partidos y marcó 26 goles.

El paso del Oso por el Feyenoord fue para el olvido: no marcó ningún gol y tuvo una delicada lesión (EFE/EPA/PIETER STAM DE JONGE)

Se terminó de meter en el corazón de los riverplatenses con los dos que le marcó a Boca en las finales de la Copa Libertadores de 2018: el que concretó luego del saque del medio en el encuentro de ida en la Bombonera y el del empate transitorio en Madrid, que quedaron para siempre en la memoria de la mayoría de los hinchas del club.

En River Plate, Prato consiguió cuatro títulos: Supercopa Argentina (2017), Copa Libertadores (2018), Copa Argentina (2019) y Recopa Sudamericana (2019). En esta última consagración también fue el autor de uno de los goles ante el Atlético Paranaense.

De esta forma, el Oso se agregó a la lista que ya integraron Rafael Santos Borré y Jorge Moreira como los últimos jugadores en irse libres de la entidad.

Sobre su futuro, hay una chance de que Pratto regrese a Vélez, donde jugó entre 2011 a 2014. Se trata de una oferta concreta del Fortín y otra sería de un club del exterior, de la que de momento no hay más detalles. La otra posibilidad es en Gimnasia y Esgrima de La Plata, de donde tuvo un llamado del presidente Gabriel Pellegrino, pero no es una propuesta formal.

No obstante, cabe recordar que el club que pretenda tener a Pratto deberá esperarlo, ya que al atacante todavía le restan un par de meses de su rehabilitación tras la delicada lesión (fractura de peroné y ligamentos del tobillo de la pierna derecha) que sufrió en el último de sus siete partidos en el Feyenoord.

