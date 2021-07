Lionel Messi agigantó su leyenda con la Copa América: quiénes son los futbolistas argentinos con más títulos de la historia

Argentina logró la épica y se consagró campeón de la Copa América en Brasil. Lo hizo ni más ni menos que ante el anfitrión y con todas las estadísticas en contra. De esta manera, el equipo de Lionel Scaloni quebró una racha de casi tres décadas sin celebrar títulos en la selección mayor. La Selección consiguió su 15º título en el certamen y alcanzó la marca de Uruguay. Los conjuntos rioplatenses son la referencia de la competición desde su primera edición disputada en 1916, que lo hace el torneo de selecciones más antiguo del mundo.

Por supuesto que no fue el único dato saliente de la jornada que se vivió en el mítico estadio Maracaná. Y es porque Lionel Messi, el emblema del conjunto nacional, agigantó su leyenda como el futbolista argentino con más títulos en la historia. Con esta Copa América, el primero con la selección mayor, La Pulga suma 37 trofeos en su vitrina. Tres los consiguió con la Albiceleste (se suman el Mundial Sub 20 en 2005 y los Juegos Olímpicos de 2008), mientras que 34 los logró con el Barcelona. Una aclaración: el conjunto culé suma un título al palmáres del rosarino que no consiguió.

Fue por la Supercopa de España 2005, que se jugó a doble partido el 13 y el 20 de agosto. Barcelona y Betis disputaron como campeón de Primera División de España 2004/05 campeón de la Copa del Rey 2004-05, respectivamente. El Blaugrana goleó 3-0 la ida y perdió 1-2 la vuelta, pero Messi no entró en la convocatoria en ninguno de los dos encuentros. Por este motivo, no se lo considera como campeón de dicho certamen.

Messi con el trofeo de la Copa del Rey ganado este año (EFE)

¿Cuáles son los 37 títulos que ganó Lionel Messi? 10 ligas españolas, 7 Supercopa de España, 7 Copa del Rey, 4 Champions League, 3 Mundiales de Clubes, 3 Supercopas de Europa, una Copa América, una medalla de oro en Juegos Olímpicos y un Mundial Sub 20 (estos últimos dos fueron con la Selección).

El rosarino mantiene un amplio margen en la lista de futbolistas argentinos con más títulos de la historia del fútbol. En esta oportunidad, también se anotaron con un trofeo Ángel Di María, quien se colocó como su escolta con 27, y Sergio Agüero (21).

Carlos Tevez (29) completa el podio; mientras que quien lo sigue en la lista es Luis González. En este caso, una aclaración similar a la de Messi con el Barcelona. En los Campeonatos Paranaenses ganados en 2018 y 2019 por Athletico Paranaense, Lucho no formó parte. No sólo no jugó ninguna de las ediciones, sino que tampoco estuvo en ningún partido en el banco de los suplentes.

Por debajo figuran los retirados Javier Mascherano, Esteban Cambiasso, Alfredo Di Stéfano (25), Walter Samuel, Guillermo Barros Schelotto (23).

LOS 10 FUTBOLISTAS ARGENTINOS CON MÁS TÍTULOS

Los 10 futbolistas argentinos con más títulos de la historia (Foto: Ignacio Llanes - Infobae)

1. Lionel Messi 37

2. Ángel Di María 29

3. Carlos Tevez 29

4. Lucho González 28

5. Javier Mascherano 25

6. Alfredo Di Stéfano 25

7. Esteban Cambiasso 25

8. Walter Samuel 23

9. Guillermo Barros Schelotto 23

10. Sergio Agüero 21 sin celebrar títulos en la selección mayor.

*Fuente: Silvio Maverino (@mavegol)

Messi, iluminado por los fuegos artificiales en el Maracaná: fue elegido mejor jugador del torneo (EFE/Antonio Lacerda)

