Un histórico goleador del Ascenso relató el intento de abuso sexual que sufrió cuando era juvenil por parte de un representante

El duro testimonio de Facundo Diz

Durante dos décadas el fútbol del ascenso se llenó de los goles de Facundo Diz, un centrodelantero que dejó su marca en distintas categorías. Aunque sus inicios fueron muy difíciles al punto de sufrir un intento de abuso sexual por parte de un representante, según denunció el ex futbolista. Lejos de aquellos días en los que rompió las redes, hoy es el Intendente de Navarro y confesó su difícil experiencia.

En una entrevista con el programa radial Comitiva del Día a Día de Quilmes, reveló lo que le sucedió cuando llegó a las Inferiores de All Boys. “Fue re difícil porque había quedado libre de Independiente y fui a una prueba en All Boys, estaba en Quinta y quedé. No tenía representante y salí goleador de la Quinta, empecé a jugar en Cuarta y me subieron a Primera. Y vino un representante y me nombró a varios jugadores, en ese momento de Huracán, yo seguía viajando a dedo, necesitaba aunque sea ‘dormir debajo de un puente’....”

Continuó con su relato y dio detalles del aquel repudiable episodio, que se repitió. “Me ofrece una pensión, fui ahí y en la primera noche yo estaba durmiendo en la habitación y me quiso empezar a tocar y le dije que se estaba equivocando. Tampoco reaccioné mal, no dormí en toda la noche y al otro día lo mismo, yo me estaba bañando y se metió en la habitación, quería manosearme y a la noche apareció otra vez y nos mandó a dormir a la terraza. Me anotó en la Universidad de Lomas de Zamora. Hizo al bueno al menos. Fue terrible pasar por eso”, confesó.

Sin embargo, hubo una situación donde, según él, pudo comprobar que no había sido el único que había pasado por esa situación en la pensión. “Yo veía que había dos mesas, donde unos chicos comíamos en una y otros en la otra. Yo veía que los que comían bien era porque tenían relaciones con él”, destacó.

Facundo celebrando un gol en su época de Quilmes donde jugó de 2011 a 2014

En su primer encuentro con los suyos, su familia política le dio una mano que fue clave en aquellos días. “Ese fin de semana volví a mi pueblo y le conté a mi esposa (mi novia de ese momento), y mi suegra me dijo ‘no podés vivir más así. Ya sos grande, tenés 17 años y te puede pasar cualquier cosa’. Me empezó a prestar un departamento donde vivían mis cuñados y pasé esa tormenta. Pero después te siguen pasando cosas todos los días. El fútbol es todos los días una caja de sorpresa”, concluyó.

Diz hoy tiene 42 años y debutó en All Boys en 1997. Sus buenas actuaciones y sus goles lo llevaron al fútbol grande y tuvo su paso por Primera de la mano de Banfield, en 2004. Ese año volvió al club de Floresta y más tarde emigró a Venezuela, donde recaló en el Deportivo Táchira (2005).

Volvió al país donde siguió su campaña en diversas entidades como San Telmo, Tigre, Olimpo, Platense, Quilmes, Tristán Suárez, UAI Urquiza y Sportivo Italiano. Además, tuvo una breve experiencia experiencia en los Estados Unidos, en Colorado Rapids.

Una vez que colgó los botines en 2019, se dedicó a la política y 16 de noviembre de 2020 dejó su cargo como presidente del Concejo Deliberante de Navarro y asumió como Intendente de la localidad bonaerense en reemplazo de Santiago Maggiotti, quien asumió como viceministro de Desarrollo Territorial y Hábitat.

SEGUIR LEYENDO