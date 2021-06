Rodolfo D’Onofrio le respondió a Riquelme y reveló cuál fue la única oferta formal que recibió River Plate en lo que va del mercado de pases

D'Onofrio le respondió a Riquelme

“River tiene el mejor DT de la historia de su club, pero en siete años que lleva en su club no pudo ganar el torneo local”. El dardo de Juan Román Riquelme en la encendida entrevista que le brindó ayer a ESPN hizo ruido en Núñez. Y fue Rodolfo D’Onofrio, presidente de la Banda, quien le respondió al ídolo y vice de Boca en una nota con la misma señal.

El titular del Millonario fue concluyente: “No sé lo que dijo Riquelme, que se ocupe de Boca, yo me ocupo de River. Y con respecto a ganar, en 2014, con Ramón Diaz, gané un campeonato. Yo me voy contento. Aparte espero ganar este también, eh. ¿Por qué no? Siempre que uno empieza algo espera lo mejor”.

La charla con D’Onofrio supo a balance y despedida: es que en diciembre termina su mandato y evocó los buenos momentos, en los que Marcelo Gallardo fue parte fundamental. Por eso, le dedicó calurosas palabras. “Marcelo tiene un futuro inmenso, es el mejor DT de la Argentina y uno de los mejores del mundo. No sólo por los resultados, por cómo trabaja, planifica, lidera un grupo, por su personalidad, tiene muchas cualidades”, dijo.

“Marcelo es el CEO del fútbol. Es muy bueno, tenemos a los mejores Yo siempre digo, rodéense de los mejores. Teniendo a los mejores, es muy probable que como presidente llegue al objetivo. Esto es Marcelo Gallardo. Ojalá se quede en River por mucho más tiempo”, deseó.

¿De qué dependera la continuidad o no del Muñeco? ¿El hecho de que el ciclo D’Onofrio finalice puede incidir? “La decisión de seguir o no seguir, va a depender de una decisión muy personal de él. De su voluntad, sus ganas. Hay que estar eh, 7 años y medio, 8 en un club. Tiene muchas ventajas, el amor y el cariño. Yo creo que si se va, es probable que logre tan buenos o mejores resultados que en River, pero lo que no va a tener es ese calor, la pasión, del argentino y el hincha de River con él”, concluyó.

LAS PRINCIPALES DEFINICIONES DE D’ONOFRIO

Balance de su gestión

“Es un momento muy emocionante, muy lindo. Mi última pretemporada, estuve en más de 15... Uno tiene recuerdos imborrables de distintas cosas, y va sintiendo que se va despidiendo. Siento mucho orgullo por haber trabajado en este club”.

Los clásicos ante Boca

“Me gusta que se den River-Boca, son algo especial y, ya que me estoy yendo, qué mejor que tener un par de partidos con nuestro rival de todos los tiempos. Después de haber vivido todo lo que pasó en aquella final, tuvimos que pasar como 20 días de vicisitudes, tuvimos la gloria eterna, que es haber ganado un partido que quedará para la historia, y tuve la suerte de ser el presidente. Lo digo con respeto para el adversario, son esas cosas que quedan marcadas”.

El presidente de River habló de las ofertas que recibió por jugadores del plantel

La única oferta formal que recibió hasta ahora en el presente mercado de pases

“Solamente hubo una oferta por Zuculini, por un préstamo, del Cremonese. Es un préstamo con opción de compra y es un tema que tienen que resolver el jugador y Gallardo. Nosotros estamos contentos de tenerlo, además de gran jugador, es una persona lindísima. De Julián Álvarez y Angileri, por ahora, absolutamente nada”.

El futuro de Borré: ¿se va al fútbol alemán?

“Está viviendo algo que quiso siempre, jugar en la selección colombiana. Es el momento de dejarlo tranquilo, que viva su momento. Y ahí hablaremos, su representante, que lo ha cambiado, ha tomado contacto con la gente de Buenos Aires de River y quedamos en volver a hablar una vez que pase esta etapa de la Copa América”.

El contexto económico en medio de las negociaciones

“Cuando el jugador mira los numeritos y ven que en otro lugar le pagan dos millones y que son un millón cien mil de lo que le pagan en Argentina, es un problema”.

