Impactante caída de Valentino Rossi en el Gran Premio de los Países Bajos del MotoGP

Por ahora no tiene fecha de vencimiento y corre con la misma entrega con la que debutó en 1996 en el Campeonato Mundial de Motociclismo de Velocidad. Se trata de Valentino Rossi que esta altura de su campaña, con 42 años, corre por pura pasión. No obstante, sigue dando el máximo y en esa exigencia puede estar una caída, algo habitual en las dos ruedas. Fue durísima la que sufrió en el Gran Premio del MotoGP de los Países Bajos en Assen, la Catedral de las motos.

En la décima fecha de la temporada, The Doctor partió desde el puesto 12º y avanzó en el clasificador con el objetivo de llegar entre los cinco primeros. Venía con un buen ritmo al cumplirse la octava vuelta y faltaban 19 para el final.

Sin embargo, en la curva siete sufrió una caída donde su Yamaha dio varios tumbos. Vale primero quedó arrodillado, como queriendo recomponerse del fuerte golpe, pero a los pocos segundos se levantó solo y caminó hacia las vías de escapes. Los asistentes de pista se acercaron, aunque no fue necesaria ninguna atención en el lugar. Luego se confirmó que Rossi no sufrió consecuencias físicas.

Sobre el accidente, Rossi explicó a La Gazzetta Dello Sport: “Ha sido una lástima, porque mi ritmo no era malo. Hice una mala largada, así que me he encontrado muy atrás e intenté adelantar, pero cuando sigo a otra moto mi neumático delantero tiene algunos problemas y perdí agarre”.

“Acababa de pasar a Bastianini, e intenté seguir empujando y me caí. Al mirar los datos no entendemos realmente el por qué. Tuve suerte, porque ha sido una caída a gran velocidad y no me hice nada”, agregó Valentino.

Fue su tercer abandono de la temporada y la quinta carrera sin puntuar para el nueve veces campeón mundial (1 de cm3, 1 de 250 cm3 y siete de MotoGP), que tuvo una primera mitad del campeonato para el olvido. Es 19º en la tabla con solo 17 unidades. No vence en la categoría reina desde el 25 de junio de 2017 cuando triunfó en el mismo trazado de Assen.

Así quedó Valentino luego de su caída en Assen

Valentino corre en el equipo Petronas que compite con Yamaha y tiene contrato con la fábrica japonesa hasta fin de año. En la semana se conoció un acuerdo que firmó el equipo del legendario piloto, el VR46, con Aramco, la empresa petrolera saudita, para que haya dos Ducati de su estructura en la categoría reina y que una de ellas sea manejada por el propio Rossi, quien aún no confirmó si seguirá corriendo en 2022.

En cuanto a la carrera, la victoria fue para el francés Fabio Quartararo, quien lideró el 1-2 de las Yamaha oficiales y fue escoltado por el español Maverick Viñales. El podio lo completó el actual campeón mundial, el español Joan Mir (Suzuki).

Con su cuarta victoria en la temporada, el Diablo Quartararo está a la vanguardia del campeonato con 156 puntos, contra 122 de su compatriota Johann Zarco (Ducati), que resultó cuarto este domingo.

En tanto que en Moto2 se impuso el español Raúl Fernández. El podio a puro Kalex (marca de las motos) lo completaron Remy Gardner, el puntero del campeonato, y otro español, Augusto Fernández.

Mientras que en Moto3 festejó el italiano Dennis Foggia (Honda) y llegó delante del español Sergio García (GASGAS) y el italiano Romano Fenati (Husqvasrna). El español Pedro Acosta (KTM) fue cuarto y es primero en el torneo.

Los competidores entraron en un receso hasta el 8 de agosto, cuando se reinicie la temporada con el Gran Premio de Estiria, en Austria. Será el inicio de la segunda mitad del certamen.

