Scaloni, tras la victoria de Argentina: la contundente respuesta cuando le preguntaron por Agüero y las claves para derrotar a Uruguay

La palabra del entrenador argentino tras el 1-0 ante Uruguay

Lionel Scaloni se mostró muy conforme con la actuación de su equipo ante Uruguay y se mostró ilusionado de cara al futuro inmediato en la Copa América. En conferencia, analizó las claves para volver a la senda victoriosa, argumentó por qué eligió a Joaquín Correa y no a Sergio Agüero para reemplazar a Lautaro Martínez y valoró otras cuestiones de la Albiceleste.

“En los partidos anteriores Argentina mereció ganar, por cosas chiquitas nos quedamos con empates que no merecíamos. Hoy el equipo dio ese plus de rabia , más que todo para que no te conviertan. Para cuando vas ganando, soportar los ataques del rival e intentar hacer daño cuando se podía. Estuvimos bien en las dos fases”, puntualizó el DT, contento por las dos facetas de su elenco.

Y repasó los fallos del cotejo pasado: “El equipo presionó mal en dos jugadas con Chile y nos llegaron al arco. Cuando no se puede presionar, el equipo tiene que estar junto para recuperar la pelota. Y si no se puede, porque el rival también juega, hay que soportar hasta volver a tenerla”.

¿Por qué puso a Joaquín Correa y no a Agüero? “Porque entró Correa, entró otro compañero. Creímos que podía hacer bien al equipo y creo que Joaquín entró bien. Acá tengo 28 jugadores y quedaron cuatro sin vestirse. Es una decisión muy difícil, pero lo hacemos por el bien del equipo. Eso está clarísimo”, fue la respuesta contundente y cortante del entrenador.

Scaloni opinó que esta no fue la mejor victoria de su ciclo más allá del rival y el contexto ya que “hemos conseguido otras muy buenas” pero reconoció al mismo tiempo que “nos deja tranquilos que ante estos delanteros y jugadores de Uruguay el equipo haya estado muy serio”.

Scaloni, feliz por el triunfo de la Selección (REUTERS/Ueslei Marcelino)

El estratega nacional admitió que armó el once titular pensando en la seguidilla de partidos y el desgaste de sus dirigidos: “Nos decidimos por estos chicos pensando en Uruguay y que en menos de tres días lo haremos contra Paraguay, había que darles descanso a algunos. Más allá de que unos hayan jugado más o menos, todos están para jugar. Me pone muy contento el rendimiento de los que jugaron”.

Por su parte, se desentendió cuando le consultaron si notó que Argentina se tiró un poco atrás en el complemento y subrayó: “Creo que el equipo estuvo muy sólido, no sé cuántas veces pateó Uruguay al arco, eso es una buena señal, entiendo”. Y al mismo tiempo negó haber hecho modificaciones en la última línea ante el cuestionamiento de un periodista brasileño: “No hice cambios en defensa, solo puse 3 minutos a Pezzella”.

· LIONEL MESSI

“Él y todos los compañeros hicieron un gran esfuerzo, eso habla del compromiso de todos los jugadores y de él también. Nos llena de orgullo, lo hacen por la camiseta y por su país. Falta un montón, esto va a ser duro, difícil, pero el camino es este. Tanto los que salieron a la cancha como los que quedaron afuera”

· GUIDO RODRÍGUEZ

“Siempre estuvo con nosotros y hace rato que valoramos su compromiso, su manera de entrenarse, de apoyar a los compañeros. Hoy tuvo su oportunidad y no la desaprovechó. Desde el primer día sabe que confiamos en él. A veces juega y a veces no, hay que estar preparado porque esto es la selección argentina. Nos da muchas cosas y hoy encima el gol, así que poco más que pedir”

· NAHUEL MOLINA

“Está en la Selección porque juega bien y creemos que es un chico que nos puede dar, más allá de que juegue con Rodrigo (De Paul, en Udinese), puede jugar con otro compañero. Lo valoramos y le dimos minutos en partidos anteriores. Es una aparición buena. Tendrá altibajos porque es joven y jugar con esta selección no es fácil, pero apostamos a que estos jugadores estén por muchos años, esa es la idea”

