Lionel Scaloni, antes del choque entre Argentina y Uruguay por la Copa América: “Jugaremos contra una de las mejores selecciones del mundo”

El seleccionado argentino enfrentará mañana a Uruguay en una nueva edición del clásico de la Río de la Plata por la segunda fecha del Grupo B de la Copa América. El estadio Mané Garrincha será la sede del partido que comenzará a las 21 con el arbitraje del brasileño Wilton Sampaio. A la espera de la confirmación del equipo que presentará Lionel Scaloni, el entrenador protagonizó una conferencia de prensa junto a Emiliano Martínez, antes de emprender el viaje hacia Brasilia.

El estratega albiceleste estuvo junto al arquero y luego partió junto al resto de la delegación rumbo al país vecino, en busca de la primera victoria en el torneo. Según el cronograma oficial, se estima que el combinado nacional arribe a las 19:45 a Brasil. Tras acomodarse en la concentración del hotel, los jugadores cenarán a las 21, para luego descansar. Por la mañana del viernes realizarán algunos ejercicios de activación y por la noche tendrán el duelo frente al elenco charrúa.

Las 11 frases más destacadas de Lionel Scaloni

“El equipo está casi confirmado. No lo voy a dar, pero va a ser similar al del otro día con algún que otro cambio. Sabemos que los rivales son duros y vamos a tener un tercer partido muy pronto”.

“A Lautaro lo veo muy bien. Está haciendo una muy buena Copa América y tuvo grandes producciones en los dos encuentros de las Eliminatorias. No hay que preocuparse por su falta de gol”.

“Con Chile sufrimos dos contras que surgieron de dos tiros de esquina que teníamos a nuestro favor. No tuvimos errores defensivos, sino que fueron dos salidas rápidas de Bravo”.

“En los tres partidos que comenzamos adelante en el marcador, nos empataron por jugadas puntuales. Trabajamos para mantener lo que hacemos en los primeros tiempos”.

“Tenemos un enorme respeto por Uruguay. Por su historia, su entrenador y sus jugadores. Soy un seguidor de ellos, porque consideramos que es una de las mejores selecciones del mundo. Será un partido complicado y difícil, como son todos los encuentros de la Copa América. Ellos tienen dos delanteros de gran nivel, volantes desequilibrantes y una defensa que está afianzada hace mucho tiempo”.

“Siempre es mejor tener ocasiones y generar situaciones de gol. En los últimos casos nos faltó convertir, pero estamos convencidos de que el camino es ese. Tenemos que corregir algunos aspectos, pero sabemos que podemos dañar a nuestros rivales de esta manera. Sería preocupante que no se generen situaciones para llegar al gol”.

“Si jugamos con 3, 4 o 5 defensores, no va variar nuestra idea de juego. Tenemos un equipo vertical que busca el arco de enfrente”.

“Lo ideal sería que Suárez y Cavani estén lo más lejos de nuestro arco. Hay que incomodarlos con el dominio del juego”.

“Nico González no está en duda. Él está muy bien y entrenó a la par del resto. Viene de una inactividad y tenemos que estar atentos a eso. Él está disponible para jugar mañana”.

“El equipo cuando tiene la pelota juega bien y genera ocasiones. Cuando no la tiene, no sufre, pero no se siente cómodo. Los goles que nos han convertido no fueron por jugadas elaboradas”.

“Hemos tenido varias bajas en defensa. Hubo partidos en los que no estuvieron Otamendi, Romero y Montiel, pero tenemos en claro a quiénes queremos en defensa y quiénes están disponibles. Los cambios que tuvimos que hacer fueron siempre por obligación”.

Emiliano Martínez también estuvo en la conferencia previa al partido con Uruguay. Foto: REUTERS/Agustin Marcarian

Las 4 frases de Emiliano Martínez:

“Me sentí muy bien. Siempre estaban las expectativas de todo el pueblo argentino, porque el arco de la Selección es lo más grande que hay. Cuando me tocó jugar con Chile, lo traté de disfrutar. Incluso la primera pelota que me llegó, terminó en gol. Con Colombia estuve más tranquilo y a medida que pasen los partidos voy a tener mayor tranquilidad”.

“Trato de mirar los aspectos positivos y lo que más necesita la defensa. Trato de organizar a la última línea en los contragolpes y mejorar día a día del juego aéreo. No es fácil adaptarse de inmediato, pero creo que vamos a ir mejorando en el transcurso de la Copa América”.

“Salvo el 10, no hay ningún puesto asegurado. El que está mejor juega. A mí me tocó estar en los primeros partidos, pero todos sabemos que tenemos que rendir para seguir en el equipo. Conozco lo que es ser el 1 de Argentina y de la presión que eso genera por los grandes arqueros que pasaron a lo largo de la historia”.

“Cuando entro a la cancha me olvido de todo porque salgo a ganar. No importa si estoy en la Selección, el Aston Villa u Olivos de Mar del Plata. Todos los arcos miden lo mismo”.

El equipo de Lionel Scaloni asumirá un nuevo desafío con la misión de afianzar las buenas intenciones que mostró en los primeros tiempos de los dos partidos ante Chile y Colombia. En los últimos tres encuentros, Argentina fue superior a su rival y se puso en ventaja, pero después más por errores propios que méritos del contrario se le escaparon los triunfos.

El clásico de la Río de la Plata volverá a jugarse en el marco de la Copa América luego de dos ediciones sin enfrentamientos. La última vez fue en la fase de grupos de Chile 2015 y Argentina ganó 1-0 con un gol de Sergio Agüero. La Albiceleste arrastra una buena racha ante la Celeste ya que solo perdió uno los últimos nueve encuentros entre Eliminatorias, Copa América y amistosos (5 victorias y 3 empates). La última victoria charrúa fue en octubre 2013 por 3-2, en Montevideo, en el camino hacia el Mundial de Brasil.

