Paolo Montero confirmó que será nuevo DT de San Lorenzo y detalló su fórmula para manejar el vestuario

Paolo Montero, nuevo entrenador de San Lorenzo

Días movidos se viven en San Lorenzo tras la asunción de Mauro Cetto como nuevo manager de la institución. Luego de la salida de Diego Dabove, y un interinato conformado por Leandor Romagnoli y el Beto Acosta, la prioridad en el mundo azulgrana pasa por encontrar a un nuevo entrenador.

Si bien se barajaron nombres como los del Mellizo Barros Schelotto, Pipo Gorosito, Pablo Guede, Alexander Medina o aportar por la continuidad del Pipi, finalmente prevaleció la elección del nuevo encargado del fútbol en Boedo. El nuevo director técnico será el uruguayo Paolo Montero.

“Me llamó hace una semana Mauro Cetto, que es el director deportivo de San Lorenzo y yo lo tuve como jugador y como mánager en Rosario Central. Me mandó un mensaje, hablé con él, y me dijo que quería que fuera el técnico. Me dijo que le diera un tiempo, porque recién asumía, pero ayer me confirmó”, sentenció el ex futbolista con un recordado paso por la Juventus de Italia y la Selección de Uruguay, en diálogo con Sport 980.

Vale recordar que Montero tuvo un paso como futbolista en San Lorenzo en 2005, bajo la conducción técnica de Gustavo Alfaro. Llegó a disputar 18 partidos y marcar un gol (ante Racing en el Nuevo Gasómetro, pero una serie de lesiones no le permitieron estar en plenitud. El Charrúa tuvo un gran gesto con la institución en ese momento, al devolver parte de su salario. “La verdad es que jugué muy poco. No jugué lo que quise, tuve problemas en el gemelo y mala circulación en las venas. Por suerte la gente se encariñó conmigo, me trataron muy bien. Es un lindo desafío. Sabemos lo que nos jugamos. Si te va bien en el fútbol argentino se te abren las puertas del mundo. Creo que nos llega en el momento justo”, rememoró.

“Estoy convencido de que esta oportunidad nos llega en el momento justo. La experiencia ya la hice. Estuve en Boca unidos, en la B. Fui haciendo paso a paso. Después pasé por Colón y Central. Fui a hacer el curso en Italia y aproveché para dirigir la serie C (Sambenedettese)”, explicó.

Durante la charla, el flamante estratega del Ciclón analizó el presente del plantel: “El material es bueno, porque hay muchos jóvenes de buen nivel. Están los paraguayos Romero, que son buenos. Hay que analizarlo con Mauro (Cetto), pero el plantel es bueno. Sí me dijo que tiene que achicar la economía, y ahí vamos a analizar contrataciones, salidas. Ahora volvió Ortigoza, que es un ídolo del club. El vestuario es muy importante, y esos manejos hacen mucho. Vamos a ver ahora qué pasa. Está el Torito Rodríguez, que es uruguayo. Hoy trataré de llamarlo. Siempre es bueno tener uruguayos en el plantel”.

En el último tiempo, el vestuario de San Lorenzo estuvo en el centro de la escena por supuestas disputas internas entre los futbolistas. Ante esta consulta, el DT fue claro: “Le dije a Mauro, ‘si llegás a elegirme, del vestuario no me hago problema’. Yo vengo a colaborar. Uno se puede equivocar, pero el jugador sabe si cometés un error. Lo importante es no ser falso. Siempre de frente. En Central me decían ‘ojo que vas a tener problemas con Teo (Gutiérrez)’. Un crack. nunca tuvimos inconvenientes con él”.

“Yo no entro al vestuario. Si entro es porque no están resolviendo algo y es para tomar decisiones. No es el lugar que me corresponde, es el de ellos”, concluyó.

