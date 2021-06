La sentencia de una de las revelaciones de la Copa de la Liga: “Si Gallardo me quiere en River tendrá que hablar con Racing

Enzo Copetti dijo qué deberá hacer Gallardo si quiere sumarlo a River Plate

Se lució jugando para Racing en la Copa de la Liga Profesional y en el inicio de la Copa Libertadores, donde su equipo terminó primero en su grupo. Por sus goles y esfuerzo, Enzo Copetti se convirtió en uno de los jugadores más requeridos en este mercado de pases. El delantero estaría en el radar de River Plate y de su entrenador, Marcelo Gallardo. Sin embargo, el jugador de 25 años dejó en claro qué deberá hacer el Muñeco si lo quiere en su plantel.

En una entrevista con TNT Sports, Copetti aseguró que “hoy mi cabeza está en Racing, tengo un contrato con la opción y ellos decidirán qué hacer. Si Gallardo me llama deberá comunicarse con Racing porque va a ser el dueño de mi pase y estoy tranquilo. Se verá en diciembre que es el uso de la opción de compra. Ahí se verá qué pasará conmigo”. Copetti surgió de Atlético Rafaela y a principios de este año llegó a la Academia, que tiene dos opciones para adquirir su ficha: una de 1.050.000 dólares por el 70% y otra de 1.250.000 por el 80%.

En tanto que River Plate analiza reforzar su plantel de cara a los octavos de final de la Copa Libertadores donde se medirá con Argentinos Juniors. También por los desafíos que se vienen a nivel nacional como el próximo torneo y otro mano a mano con Boca en la Copa Argentina.

Copetti tiene un estilo de juego que encaja en los atacantes que le gustan a Gallardo. Es combativo, marca mucho la salida de la defensa contraria, tiene oficio, utiliza muy bien el cuerpo y eso se debe a que en sus comienzos jugó como volante por la derecha y también de lateral por esa banda. En el último torneo en ocasiones cumplió la función de volante por ese sector y colaboró mucho con el equipo que dirige Juan Antonio Pizzi para la recuperación de la pelota.

“Debuté de volante por la derecha y una temporada roté inclusive jugando hasta de lateral derecho. Hice la mayoría de mi carrera de 8, pero después en Rafaela avisé que quería jugar de 9 y por suerte me fue muy bien”, explicó.

Confesó que su nombre se debe a que “Francescoli es el ídolo de la familia, de mi viejo porque son todos muy fanáticos. He visto muchos videos de él, tenía una calidad increíble. No sé si me parezco mucho, je”.

Al ser consultado si su sueño es jugar en River Plate, respondió que “mi sueño máximo es jugar en la selección argentina. Tengo que seguir trabajando y aprender mucho. Sería glorioso vestir la celeste y blanca”.

Enzo Copetti brilló en la Copa de la Liga Profesional y también en la fase de grupo de la Libertadores

MÁS FRASES DE ENZO COPETTI

El nivel de Racing

“Hubo momentos en los que mejoramos en el juego, pero después tuvimos un desgaste muy grande y se apagó lo que veníamos tratando de hacer. Hemos sacado resultados jugando no tan bien, pero siempre intentamos ir hacia adelante. Contra Rentistas, Colón, San Lorenzo y San Pablo de local hemos hecho buenos partidos; íbamos mejorando”.

Hidalguía ante la superioridad del adversario

“Tenemos que ser respetuosos con los demás. Teníamos que aplaudir a Colón por ser campeón por más que nos dolió la forma en la que perdimos”.

Sus referentes

“Miro mucho a Lautaro Martínez, Lukaku y Lewandowski. Me gustan mucho los delanteros que son completos”.

¿Le gustaría jugar con Licha López?

“Cuando yo llegué, Lisandro López ya se había ido. Si existe la posibilidad de que vuelva sería un orgullo, porque es un ídolo en Racing y me encantaría jugar al lado de semejante monstruo”.

El mejor 9

“Del fútbol argentino, el 9 que más me gusta es Rafael Santos Borré y el defensor que más me pegó fue Paolo Goltz”.

Sus ídolos

“Lionel Messi y también admiro mucho a Juan Martín Del Potro”.

