El rol de Messi en el equipo, el cambio de sede de la Copa América y en qué afectó el virus a la Selección: las 10 frases de Lionel Scaloni

Lo primero que hizo Lionel Scaloni en la conferencia de prensa que brindó antes del partido por la séptima jornada de las Eliminatorias Sudamericanas camino a Qatar 2022 fue confirmar el once inicial para recibir mañana a Chile, a partir de las 21, en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero. Emiliano Martínez; Juan Foyth, Cristian Romero, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Tagliafico; Leandro Paredes; Lucas Ocampos, Rodrigo De Paul, Lionel Messi; Ángel Di María; y Lautaro Martínez.

Más tarde el estratega albiceleste abordó diferentes cuestiones sobre la actualidad de su equipo y la realidad que le tocará afrontar en las próximas semanas. El rol de Messi en la formación, cómo afectó el coronavirus indirecta y directamente al plantel y cómo recibieron la noticia del cambio de sede de la Copa América, que no se disputará en Colombia y Argentina y sí en Brasil, según confirmó la Conmebol.

· EL ROL DE MESSI EN EL EQUIPO

“La idea es siempre la misma. Intentar que todos entiendan el juego y aporten. Y a eso sumarle a Leo. Está saliendo bien esto. Pero que remos que todos den su granito de arena para que la Selección juegue bien. Todos tiene jerarquía y juegan en clubes importantes. Tuvimos entrenamientos para poder plasmar lo que uno quiere hacer aunque pasó mucho tiempo desde el último paratido. Les pedimos que todos aporten lo que hacen bien en su club y lo que les pedimos acá para ser un buen equipo”.

“Lo veo como siempre. Alegre, divertido, está cómodo con sus compañeros en la Selección. Lo único que deseamos es que sea feliz jugando al fútbol donde esté”.

· CÓMO AFECTÓ EL COVID-19 AL EQUIPO

“El virus no es algo nuevo, estamos inmersos hace rato en esto y es difícil de llevar adelante los entrenamientos y el día a día. Estamos todos en las mismas condiciones, Chile, Argentina y los demás. Hay que convivir con esto con la mayor responsabilidad. Nunca había pasado que jugáramos dos partidos por Eliminatorias y enseguida la Copa América. Hay jugadores jóvenes que no tuvieron diez entrenamientos con sus compañeros ni dos o tres partidos en la Selección. Eso me hubiera gustado. En cuanto a jugar, estamos en condiciones. Chile jugó con Bolivia un amistoso en marzo pero estamos mayormente igual que los demás. Me hubiera gustado contar con otros jugadores que están esperando su oportunidad”.

· EL CAMBIO DE SEDE DE COPA AMÉRICA

“Hace rato se hablaba de los problemas del país, el esfuerzo del Gobierno, la AFA y todo el mundo para jugar en Argentina porque Colombia se había bajado. Se decidió que no se haga por tema de salud y es lógico. Resulta que ahora vamos a Brasil, con eso está todo dicho. Brasil seguramente esté igual, peor o un poquito en mejores condiciones que nosotros. Seguro sea una situación difícil de asimilar. Eso no quita que tengamos que ir a jugar e intentar que la Copa sea lo mejor posible, pero hay muchas incógnitas. Alojamientos, dónde vamos a estar... Íbamos a estar en el predio de Ezeziza la mayoría de días concentrados y con recaudos, pero nos encontramos con esta nueva situación que es alarmante y preocupante. No es el lugar ideal”.

“Los jugadores y entrenadores tenemos opinion pero no poder de decisión. Es evidente que el que no quiera afrontar la Copa América no será obligado a ir a jugar y está en su derecho, pero en ningún momento nosotros planteamos esa posibilidad”

· LA BAJA DE ARMANI Y LA TITULARIDAD DE DIBU MARTÍNEZ

“Franco y Gonzalo (Montiel) no pueden viajar a Santigo del Estero porque su PCR sigue dando positivo aunque no contagien ni corran riesgo. Fue una decisión muy difícil porque no pudimos contar con él. Llevamos muchos días testeando para que diera negativo y se mantuvo la incertidumbre. Lo siento por él porque no va a poder viajar con sus compañeros, que es lo que necesita un futbolista. No se puede entrar así a Santiago y en eso vamos a ser inflexibles. La decisión después fue fácil porque creemos que el que está mejor es Martínez, a pesar de que Marchesín y Musso podían haber jugado”.

· EL ESTILO Y LA IDENTIDAD DE LA SELECCIÓN ARGENTINA

“Más allá de los nombres siempre jugamos de la misma manera. Un volante central, uno más de juego. Dos volantes por afuera y dos delanteros. A pesar de los nombres y sus características eso no ha variado. Hoy algunos no están bien y cada uno tendrá una función como las que tuvieron otros en partidso anteriores”.

“Cuando estuvieron todos disponibles jugaron prácticamente los mismos. Con una manera de jugar que conoce todo el mundo, jugadores con buen pie, un abierto por afuera y dos delanteros. A veces no los tenés y hay que cambiar. No nos adaptamos a una sola cosa. Cuando juegan cierto tipo de jugadores podés tener más posesión y ser un equipo tranquilo en la construcción de la jugada y con otros ser más directo. Apuntamos en base a lo que teneos disponible”.

· LA TITULARIDAD DE CRISTIAN ROMERO Y JUAN FOYTH

“Cristian hizo una temporada muy buena y no pudo estar con nosotros en la anterior fecha porque se suspendió. Nos hubiera gustado que tuviera algún amistoso o más entrenamientos pero lo vimos y nos dejó conformes. Es el momento de que juegue y demuestre. Fue elegido mejor centra de la Serie A y creemos que es acertado. Tiene toda nuestra confianza y es un chico espectacular. Tiene todas las condiciones para estar muchos años acá”.

“Juan creció mucho a nivel ofensivo y defensivo. Jugó de tercer central en Villarreal y de lateral falso. Sube con criterio, esi interesante. Vamos a ir valorando en base al rival y cómo se distribuya. Nos da bastantes maneras de defender, es interesante. No estuvo en los últimos partidos pero confiamos en él”.

