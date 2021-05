Evelina Cabrera, la argentina que rompe moldes en México: se convirtió en la primera mujer en integrar el cuerpo técnico de un equipo masculino

Evelina Cabrera es la primera mujer en ser parte del cuerpo técnico de un equipo de fútbol masculino en México.

A fines de marzo, Evelina Cabrera aterrizó en Pachuca para asumir un compromiso laboral que, en principio, solo duraría dos meses. Su idea era cumplir con su contrato y regresar a la Argentina. Sin embargo, la vida le presentó un nuevo desafío: esta última semana, la entrenadora y dirigente del fútbol femenino recibió una propuesta imposible de rechazar y se convirtió en la primera mujer en ser parte del cuerpo técnico de un equipo masculino en México.

“Vine dos meses al club a trabajar en el club Pachuca en la parte de mentoría, desarrollo humano y coaching. La idea trabajar solo con el equipo femenino y el club pensaba lo mismo, pero por esas cosas de la vida nos arriesgamos a probar a ver qué pasaba con la categoría masculina. Ellos fueron los que más se prestaron a tener sesiones, hubo un buen ida y vuelta. Así empecé a trabajar con la primera masculina, con la Sub 20 y con la Sub 17″, contó Evelina a Infobae desde México.

Aunque seguirá siendo mentora en el Área de Desarrollo Humano -en la cual trabaja junto a psicólogos y otros especialistas-, la argentina firmó un contrato por el cual sumará tareas como auxiliar de la categoría Sub 20 masculina.

Evelina seguirá cumpliendo funciones en el Área de Desarrollo Humano del Pachuca

“Mi rol va a seguir siendo trabajar en la parte de coaching. Me interesa hacer hincapié en todo lo que tiene que ver con trabajar la mentalidad del jugador, con tener una mirada realista de la actualidad de cada uno, de ver los límites, el manejo de las emociones, motivarlos, lograr reducir la frustración, como así también aumentar la concentración y el rendimiento. Se trata de poder planificar y establecer los objetivos individuales de cada uno para después poder hacer una proyección integral de todo el equipo”, explicó respecto de sus tareas.

Cabrera, que entre muchos otros títulos es co-fundadora de la Asociación Femenina de Fútbol Argentino (AFFAR) y que tiene dos libros editados, se mostró agradecida por la oportunidad que le brindaron Marco Garcés, director deportivo del Pachuca, y los entrenadores de las distintas categorías. Y, sobre la posibilidad de ser la primera mujer en formar parte de un cuerpo técnico de un equipo masculino en el país Azteca, señaló: “Me pone un poco nerviosa y me genera mucha presión, pero sé que es abrirle el camino a un montón de colegas que sueñan con esto. Creo que una forma de que nos acepten a muchas que estamos en este ámbito hace varios años es que nos abran la puerta en el fútbol masculino. Creo que se me abre la posibilidad de que la mayoría de la gente vea mi trabajo y también el de muchos colegas”.

“Desde el mentoreo, todo este tiempo me dediqué a decirles a las mujeres cómo cuidarse o cómo prevenir ciertas cosas, pero no formamos a los varones en instancias básicas. A ellos nunca les enseñamos lo que está bien y lo qué está mal. Me parece que está bueno aprovechar la posibilidad de hacerlo acá porque en Argentina no pude: yo llevé mi proyecto algunos clubes y me lo rechazaron. Acá se me da la posibilidad de desarrollar eso”, enfatizó.

Evelina es entrenadora de fútbol y es la titular de la Asociación Femenina de Fútbol Argentino (@evelinacabrera23)

Pero romper estructuras también implica ciertos sacrificios, como el de estar lejos de la familia y de los afectos. Evelina, de 34 años, viajó sola a México y hoy comienza a cosechar los frutos de una aventura que no todos veían con buenos ojos. “Mi sueño jamás fue esto, lo hago porque mi objetivo en la vida es mas global. Yo ya cumplí mi objetivo en la vida, que era que mi familia y mis amigos vean realidad, los hechos que les conté y que me imaginaba. Al principio me decían ‘Eve, no vueles, no se puede, no gastes tiempo’, y hoy ellos mismos -después de ver todo esto- me dicen ‘No aflojes, Eve’. De alguna manera hoy a la distancia me acompañan y me apoyan en mis locuras”, sostuvo, emocionada.

Esta nueva oportunidad en la Sub 20 masculina del Pachuca no fue la única buena noticia que recibió Evelina esta semana. También recibió el premio Entrepreneur Of The Year entregado por la organización EY por ser un “ejemplo de superación y compromiso ante la discriminación y la adversidad” y por su tarea social con AFFAR. Lejos de darse por hecha con estas nuevas oportunidades y con los galardones, la argentina va por más: “Si hoy estoy acá es por otra cosa mas utópica. Quiero abrir camino a otras mujeres en estos espacios”.