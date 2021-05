Los Países Bajos permitirán el fútbol mixto en sus equipos amateurs: la cocina de una decisión que podría cambiar el futuro del deporte

Países Bajos permitirá el fútbol mixto en sus categorías amateur de mayores (KNVB Media)

Los contextos históricos van variando, las sociedades van mutando y el deporte no está exento a estos cambios. Una clara muestra de ello es la decisión que tomaron en la última semana en los Países Bajos de permitir el fútbol mixto en todas las categorías del fútbol amateur a partir de la próxima temporada. Hasta el momento, varones y mujeres solo podían jugar juntos en las divisiones juveniles, pero en los próximos meses también lo harán de manera oficial en los equipos de adultos.

Desde la Real Asociación Neerlandesa de Fútbol (KNVB), destacaron que se trata de “una nueva oportunidad para que las mujeres encuentren siempre un lugar adecuado en el panorama del fútbol”. En ese sentido destacaron que la presencia de jugadoras en la categoría A masculina implica “un momento histórico para el fútbol amateur en los Países Bajos y en todo el mundo”.

Ya ni el género ni la edad serán factores para la separación de las categorías. A partir de los próximos meses, acceder a jugar en alguna división oficial del fútbol amateur neerlandés será cuestión de habilidad, de talento y de esfuerzo, entre otras variables. De seguro llevará algunos años equiparar las cantidades de varones y de mujeres, pero lo cierto es que en el futuro ya no habrá trabas reglamentarias que limiten el acceso al juego.

“Hasta ahora, el fútbol mixto era posible para toda la juventud holandesa. Sin embargo, tan pronto como las mujeres alcanzaban la edad avanzada, tenían que elegir entre jugar en una liga femenina o continuar jugando de forma mixta en la categoría B”, explicó Jan Dirk van der Zee, director de fútbol amateur de la KNVB, en declaraciones al sitio oficial de la Asociación. En ese sentido, destacó: “Según el contexto actual y los resultados de investigaciones recientes, ya no vemos ninguna razón para apegarnos a esto. Optamos por la igualdad y la diversidad. Queremos que las niñas y mujeres encuentren un lugar adecuado en el panorama del fútbol basado en sus cualidades y ambiciones propias “.

Las investigaciones a las que se refirió Van Der Zee incluyeron una prueba piloto realizada en el VV Foarút, un equipo de la cuarta división del fútbol amateur neerlandés. A mediados de 2020 se le permitió a la jugadora Ellen Fokkema, de 19 años, ser parte del equipo de mayores del club. Hasta el momento, la joven se desempeñaba junto a sus compañeros varones en las divisiones juveniles y esa autorización le permitió seguir jugando a la par del grupo.

Ellen Fokkema, de 19 años, fue la primera futbolista en ser parte del equipo masculino de mayores de un club

“Es fantástico poder seguir jugando en este equipo”, aseguró Fokkema por ese entonces. “He estado jugando con estos muchachos desde que tenía cinco años y lamentaba no poder jugar con ellos el próximo año”, agregó. Por ese entonces, Art Langeler, director de desarrollo de fútbol de la KNVB, reconoció que año tras año recibirán peticiones de clubes para que distintas jugadoras pudieran tener un permiso para integrar de los equipos masculinos mayores. “La Asociación representa la diversidad y la igualdad. Creemos que debe haber espacio para todos en todos los sentidos. Además, en estos casos hay un buen desafío deportivo que no queremos bloquear”, sostuvo el deportivo cuando se dio a conocer el caso de Fokkema.

El torneo que jugó la futbolista de 19 años se interrumpió luego de siete fechas a causa de la pandemia de coronavirus. Sin embargo, desde la Asociación se observaron los partidos, se analizaron los datos y se hicieron encuestas y entrevistas. Esa “evaluación exhaustiva” arrojó que “existe una buena base para hacer posible que todas las mujeres jueguen en la categoría A con los hombres a partir de la próxima temporada”.

Desde la KNVB explicaron que este proceso de inclusión de las mujeres será llevado adelante en conjunto entre los clubes, los futbolistas y la Asociación. Esta última brindará apoyo, asesoramiento y herramientas para orientar a las diversas entidades, que ya no tendrán que pedir permisos especiales para anotar a sus jugadoras en las categorías que hasta ahora eran exclusivamente de varones.

“Lo veo como una gran apuesta, como un avance en términos de derechos de las mujeres y de los cuerpos feminizados. Se trata de correr de la lógica de jerarquización de los cuerpos y de las corporalidades. Claramente hay un desafío en superar esa disociación entre sexo y género, porque ambas se constituyen de prácticas y de discursos simultáneamente. En ese sentido, creo que entre varones y mujeres que crecen y realizan una práctica deportiva desde la infancia y juntos, no hay ningún motivo para que no lo puedan seguir haciendo en las ligas mayores”, señaló Débora Majul, Becaria de Conicet candidata a Doctora en Estudios de Género, en diálogo con Infobae. En ese sentido, continuó: “Creo que lo que se rompe es esa lógica de clasificación de los géneros, la idea capitalista de ventaja y desventaja, y ese sesgo que arrastramos históricamente que pone como fundamento natural a la diferencia de cuerpos anclada en la biología y que sostiene que la testosterona es la hormona estrella”.

Majul, a su vez, recuperó una idea de Lucía Ciccia (Doctora en Estudios de Género y Licenciada en Biotecnología), quien sostiene que no existe una correlación empírica y/o causal entre la testosterona y la habilidad atlética. “Ella dice que existen otros factores y que nuestra biología es completamente flexible a cuestiones sociales, geopolíticas, a la racialización”, agregó.

Juan Branz es ex futbolista. También es Doctor en Comunicación e investigador del Conicet. Desde esas facetas señala que esta iniciativa de los Países Bajos “es un movimiento que entusiasma”, aunque asegura que “no es tan novedoso” si se tienen en cuenta las experiencias en diversos países del mundo que muestran que la práctica mixta de fútbol es más común de lo que se piensa. “Los alquileres de canchas de 5, 7 y 9 jugadores/as, para el uso recreativo es una evidencia de que hay una lógica binaria de la práctica que comienza a resquebrajarse. Bienvenido sea. Podría entenderse como un avance, pero me gusta pensarlo como una relación instituyente: hay mujeres que hicieron tambalear todo (el fútbol incluido) y varones que se conmovieron (en el sentido de moverse de los lugares “seguros”, de garantía, en el sentido de sacudirse por fuera de una lógica conservadora). Entonces el fútbol mixto era un escenario esperado y deseado que, más temprano que tarde, se iba a concretar. Ahora, si esto se va institucionalizando y, también, se enmarca dentro de Federaciones, entonces tendrá el peso de lo instituido. El camino es auspicioso en el marco de un deporte plural y democrático”, sostuvo.

En Argentina las selecciones femeninas suelen organizar amistosos ante equipos masculinos (Stefanía León - AFA)

Como autor del libro titulado Machos de verdad. Masculinidades, deporte y clase en Argentina, Branz consideró que el fútbol mixto no implica en sí una afrenta a la masculinidad hegemónica que se pone en juego en el deporte más popular del mundo. “Las luchas organizadas de mujeres y diversidades encarnan mucho de las transformaciones más profundas en sociedades tan injustas como las nuestras. Muchos varones (y muchas mujeres) han resquebrajado su forma de mirar el mundo (y el deporte también). Me refiero a que no lo ven con las mismas lentes que antes. Por lo tanto, hay otra organización del sentido que se le da a la práctica (y a la forma de practicar deporte). Hay cuestiones que son absurdas y, dentro de círculos tal vez no tan masivos, los argumentos de diferenciación biológica ya no alcanzan para dividir un fútbol ‘de mujeres’ y un fútbol ‘de varones’”, enfatizó.

“Hay una base -mínima- de reflexividad y conciencia para comprender que la relaciones entre varones y mujeres en el campo deportivo fueron -y aún son- demasiado desiguales e injustas, y que no hay prueba biológica que pueda argumentar esa asimetría de poder. Más bien los argumentos tienen que ver con la cultura y las bases de organización política, económica y social. Los derechos deben ser para todos, todas y todes por igual. Por lo tanto, si hay un consenso en que el fútbol sea mixto es -también- porque muchos varones -sobre todo los más jóvenes- no perciben la participación de las mujeres como una amenaza a “su territorio”, en donde se forjaba una identidad sexogenérica exclusiva y excluyente. Al contrario, se reorganiza una nueva identidad vinculada al juego, a los géneros y a la participación. Entonces: donde no hay miedo, hay más posibilidades de libertad. En ese sentido, emerge un nuevo orden frente al viejo orden que indicaba la superación de pruebas que se debían pasar para ser reconocido como un ‘verdadero macho’. El fútbol organizaba parte de esa masculinidad dominante. Bienvenida la mixtura. Es cuestión de tiempo…”, expresó, ilusionado con este cambio de subjetividades que promueve el acceso a un deporte más equitativo y, tal vez, despojado de discriminaciones.

En los Países Bajos, el fútbol femenino forma parte de la KNVB desde 1971 y el fútbol mixto se incluyó en 1986 para las categorías de hasta 12 años. Una década más tarde se extendió también a las divisiones juveniles y a partir de este año se sumarán las de adultos. Esto deja en claro que la formación conjunta de varones y mujeres ya tiene un largo recorrido en ese país europeo.

Consultada sobre qué condiciones sociales o culturales deberían darse para que el caso neerlandés pueda ser replicado en otros países, incluso en la Argentina. Majul fue clara: “Creo que va a ser posible cuando superemos algunos obstáculos como la lectura androcéntrica del mundo o la creencia de que existe una diferencia ontológica y natural de los hombres por sobre las mujeres. Esto último sigue sosteniendo que algunos cuerpos son más hábiles y otros son más frágiles para determinados deportes. Creo que es importante que se produzca un cambio cultural a nivel de la educación corporal y de los discursos porque no se deja de reproducir la idea de un poder que legítima los estereotipos y que establece privilegios y opresiones. También depende de que superemos el biologicismo, que es completamente reduccionista, y de que repensemos a los y las deportistas y a sus prácticas como cultural, situacional e históricamente determinados. Finalmente, es importante pensar en la geopolítica porque no es lo mismo un deportista en Sudamérica, en Norteamérica o en Asia”.

Los Países Bajos ya plantaron la semilla. Ahora será cuestión de ver crecer el árbol, de analizar hasta dónde se extienden sus ramas y de entender qué frutos se obtienen. Los ojos del mundo mirarán a este nuevo fútbol, menos sesgado, más diverso y con mayor inclusión.