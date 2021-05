La ácida crítica de Ruggeri por la aparición de Paulo Dybala junto a Messi y Maradona en un mural en el predio de la Selección

Oscar Ruggeri criticó a los murales estrenados en el predio de la AFA.

El pasado lunes levantó polémica en las redes uno de los dos murales que se estrenaron el predio de la Asociación del Fútbol Argentino en Ezeiza, en el que aparece la imagen de Paulo Dybala en el mismo tamaño que Diego Armando Maradona y Lionel Messi. Ahora fue Oscar Alfredo Ruggeri el que criticó la ilustración y reclamó un cambio en la otra obra, donde aparecen los entrenadores campeones mundiales, César Luis Menotti (1978), Carlos Salvador Bilardo (1986) y Alejandro Sabella, subcampeón en Brasil 2014.

“Ya evidentemente se ve que chuparon y no saben... Pobre gente, pobrecitos... Muy triste me puso”, disparó el Cabezón en el programa ESPN F90, donde es panelista. Sobre el de los entrenadores, el campeón mundial en México 1986 y subcampeón en Italia 1990, subrayó que “los tres técnicos me parecen bien, pero falta el señor Coco Basile, que en cuatro años ganó dos Copas América y me parece que tiene que estar”.

En tanto que el periodista Diego Fucks planteó “ya es discutible que estén Tevez (Carlos) y Batistuta (Gabriel), imaginate a Dybala. No está Burruchaga (Jorge), no está Kempes (Mario Alberto), no está Passarella (Daniel)”. Ruggeri también criticó la ausencia del capitán del equipo campeón mundial en 1978.

En el debate se sumó el periodista Daniel Arcucci, quien aclaró que escuchó una entrevista radial a Andrés Mariani, el artista plástico autor de los murales, quien esgrimió que “esto es solo una parte de una serie de murales que hay por todos lados (del predio)”.

Ruggeri siguió con el tema y planteó que “en ese mural, por más que después lo continúen y pongan a todos estos jugadores, en ese mural donde está Maradona, tiene que estar Passarella. No quiero meterme con nadie de los que están ahí. Hablo de las cabezas que tenemos... Que cómo puede ser que esté Maradona y no esté Passarella. Que esté Messi me parece bárbaro; faltan Kempes, mi compañero Burruchaga (Jorge)”.

Los murales que están en el predio de la AFA en Ezeiza.

El Cabezón suele opinar de diversos temas y no le escapa a ninguna polémica. Aunque hay un asunto que se involucra con más pasión, que es todo lo referido a la selección argentina, más aún cuando considera una injusticia.

Para redondear el tema, el Chavo Fucks sentenció que “Dybala no jugó un partido bien en la Selección”. Y Sebastián Vignolo, el conductor del programa, agregó “debe estar Caniggia (Claudio) y el predio se tiene que llamar Diego Armando Maradona”.

Sobre el mural más controversial, las figuras que aparecen son emblemáticas, salvo el caso de Dybala, que aún no descolló en la Selección. Pero estos murales son una inyección para los jugadores al ver a Maradona, al actual capitán, Leo Messi o al Bati, que fue el máximo goleador del seleccionado hasta que lo superó La Pulga. Batistuta también fue pieza clave de los combinados que ganaron los últimos títulos en mayores, el bicampeonato de la Copa América en 1991 y 1993. En tanto que Tevez, fue el goleador y mejor jugador del equipo que le dio la primera medalla de oro en los Juegos Olímpicos, en Atenas 2004.

Las obras son de Andrés Mariani un artista que ya le hizo un mural al presidente de la AFA, Claudio Tapia. También hizo uno con Kempes, Maradona y Messi, y otro de Leo, pero dedicado al Barcelona. Se suma uno para el propio Dybala, referente a su actual club, la Juventus.

Estos murales se estrenaron para recibir a los jugadores en la concentración del predio de Ezeiza, donde hoy se sumó Messi. Allí los jugadores se preparan para los dos choques por las eliminatorias ante Chile y Colombia y luego la Copa América donde el seleccionado mayor buscará terminar una sequía de 28 años sin títulos.

