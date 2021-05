Malas noticias para Boca: Marcos Rojo se lesionó y se despidió de la temporada

Marcos Rojo se desgarró y se despidió de la temporada en Boca (REUTERS/Marcelo Endelli)

Marcos Rojo sufrió un desgarro y quedó descartado para lo que resta de la temporada en Boca. Miguel Ángel Russo tenía previsto colocar al ex defensor de Estudiantes de La Plata en la zaga central junto con Carlos Izquierdoz en el encuentro de este miércoles ante The Strongest, por la última fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores. Sin embargo, el departamento médico del Xeneize confirmó la lesión que lo marginará de los últimos encuentros.

“Marcos Rojo: lesión muscular en el aductor izquierdo”, fue el parte médico oficial que publicó Boca. De este modo, no sólo se ausentará frente al cuadro boliviano sino también frente a Racing por las semifinales de la Copa de La Liga, que aún no tiene fecha confirmada luego de la postergación por las nuevas restricciones impuestas por el Gobierno a raíz de la pandemia de coronavirus.

El nuevo parte médico de Marcos Rojo (Twitter Boca Juniors)

Rojo no participó en el último empate sin goles ante Barcelona de Ecuador, el jueves pasado, por tener un cuadro de gastroenteritis. Lisandro López seguiría en el equipo titular.

Otra de las dudas de Russo está puesta en quién reemplazará al volante Cristian Medina, quien tiene COVID-19 y también quedó desafectado del trascendental juego ante The Strongest, que marcará la clasificación o no el equipo a los octavos de final de la Copa Libertadores. Los tres nombres que tiene en la cabeza el entrenador para jugar ante el equipo boliviano en lugar del juvenil volante son Nicolás Capaldo, Gonzalo Maroni o Edwin Cardona.

Cada uno de los tres posibles reemplazantes de Medina le dan al entrenador diferentes alternativas en el medio, ante un rival que se calcula en la previa es el menos complicado del Grupo C, que también integran Barcelona de Guayaquil y Santos. Capaldo, quien contra Barcelona jugó de marcador de punta derecha y salió cerca del final por una molestia muscular, está bien y se entrenó en forma normal, es un jugador más de marca. Gonzalo Maroni, quien en algún momento fue titular, le daría más dinámica, más allá de su irregular desempeño en los últimos partidos. Cardona, de gran desempeño en la primera parte del semestre, jugó su último partido como titular contra Unión el 11 de abril pasado, donde estuvo un solo tiempo. Tras una lesión muscular y el positivo de Covid, recién estuvo unos minutos ante River y Barcelona de Ecuador.

Edwin Cardona pelea por una chance ante The Strongest, mientras que Mauro Zárate se despidió de sus compañeros y no seguirá en Boca

El posible once de Boca sería con Esteban Andrada; Julio Buffarini, Lisandro López, Carlos Izquierdoz, Frank Fabra; Nicolás Capaldo o Gonzalo Maroni o Edwin Cardona, Alan Varela, Agustin Almendra; Cristian Pavón, Carlos Tevez y Sebastián Villa.

En otro orden, esta mañana se reunieron Mauro Zárate y los integrantes del consejo de fútbol para resolver la salida del jugador, quien ayer se despidió de sus compañeros, luego de haber tenido una reunión el viernes pasado con Russo que no habría sido en buenos términos. Al delantero se le vence su contrato el 31 de diciembre, pero hay una cláusula de salida para el 30 de junio, y tiene posibilidades de seguir su carrera en el Elche de España.

La repentina salida de Zárate será la cabeza de la no renovación de contrato de otros futbolistas a fines de junio. Quienes están en esa lista son Julio Buffarini, Leonardo Jara, Emmanuel Mas y Franco Soldano, de quien no se hará uso de la opción por su pase. Boca jugará de local el próximo miércoles desde las 21 ante The Strongest por la sexta fecha del Grupo C, con el arbitraje del chileno Roberto Tobar.

