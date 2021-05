“Pido perdón a mi papá”: Augusto Fernández anunció su retiro del fútbol entre lágrimas y con una emotiva dedicatoria

Augusto Fernández anunció su retiro del fútbol

La carrera profesional de Augusto Fernández tuvo grandes destellos en enormes clubes. A sus 35 años y con la camiseta del Cádiz de España, tomó la decisión de colgar los botines y abandonar la práctica profesional. En una conferencia de prensa, en la que no pudo esconder las lágrimas de emoción, el centrocampista argentino le dijo adiós al fútbol luego de una trayectoria excepcional.

Frente a los micrófonos, explicó el por qué de su decisión un día antes del último partido del club español por la jornada 38 de La Liga. “Durante toda mi carrera fui corazón y cabeza, mi impulso partió del entusiasmo y la pasión. Sin embargo, desde hace un tiempo no siento más deseos de seguir jugando al fútbol, así que llegó el momento de decir basta”, relató Augusto en primera persona.

Además, recordó una frase de un familiar cercano referida al tiempo que debía permanecer dentro de la cancha: “Estoy seguro que mi padre me diría que jugase hasta que el fútbol me deje: le pido perdón porque sabe que no veo las cosas así y no tengo miedo a los finales. Cuando se cierra una puerta, se abre otra, prefiero tomar esta decisión con entereza”.

La última conferencia de prensa de Augusto Fernández como futbolista profesional (Foto: Cádiz CF)

En Instagram publicó en emotivo video donde hizo un repaso rápido de su carrera profesional y lo acompañó con un emotivo texto. “Difícil empezar a escribir en un final y mucho más encontrar las palabras justas ante la cantidad de sentimientos encontrados que tengo. Fueron muchos años haciendo y viviendo apasionadamente y con todas mis energías esta hermosa forma de vida que es el fútbol, y hoy con un poco nostalgia pero con gran satisfacción personal y gratitud, elijo y decido cerrar esta etapa”, escribió Fernández.

Y cerró el posteo donde muchos de sus ex compañeros aprovecharon para mandarle un último saludo al volante que tanto juego repartió con cada camiseta que le tocó defender: “Sin dudas fui un privilegiado de vivir de, por y para el fútbol, y aunque deje de competir de manera profesional, todo lo vivido, experimentado y aprendido me acompañará de por vida. Jamás dejaré de ser, ni de sentirme futbolista”.

Augusto Fernández surgió en River Plate y defendió la camiseta del Millonario hasta que en 2009 dio el salto a Europa: el Saint Etienne de Francia. Allí militó una sola temporada antes de regresar a Vélez Sarsfield. En el Fortín jugó dos temporadas hasta que fue fichado por el Celta de Vigo (2012-2016) y, desde ahí, pasó al Atlético de Madrid (2016-2018). Durante su recorrido por Argentina levantó el Torneo Clausura 2008 con el club de Núñez y el Clausura 2011 con cuadro de Liniers.

Dos graves lesiones en ambas rodillas con el Colchonero marcaron la recta final de la carrera de Augusto Fernández, quien en 2018 se marchó a China al Beijing Chengfeng. Su estadía en Asia también duró dos años hasta recalar en su última camiseta en el fútbol profesional, el Cádiz. En España, aportó toda su trayectoria y experiencia en un joven plantel hasta tomar la difícil decisión de colgar los botines de una vez por todas. Sobre sus espaldas también carga con haber sido subcampeón del mundo con Argentina en el 2014 y también en la Copa América 2016.

LOS CLUBES DESPIDIERON A AUGUSTO FERNÁNDEZ:

