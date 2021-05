Alerta Boca: Andrada fue aislado en Ecuador por arrojar “resultado dudoso” al test de COVID-19

Esteban Andrada fue aislado en Ecuador por arrojar positivo al test de COVID-19 (REUTERS/Juan Mabromata)

El marco de armonía se rompió en la Guayaquil donde Boca se prepara para el partido de este martes para jugar ante el Barcelona en lo que será un choque de líderes en el Grupo C de la Copa Libertadores. Es que Esteban Andrada fue aislado luego del “resultado dudoso” que entregó su test de COVID-19. Toda la delegación Xeneize fue chequeada al llegar a Ecuador y el arquero sería el único que no superó la prueba. El panorama es una incógnita y no se descarta la suspensión del encuentro, aunque el plantel volverá a ser hisopado.

El guardameta -que ya contaba con el alta tras haberse contagiado de coronavirus- se hizo en Buenos Aires el test PCR obligatorio exigido por Conmebol y el resultado fue negativo, al igual que el resto de la delegación. Sin embargo, al entrar a Ecuador, de la nueva prueba que le realizaron a todos tuvo un resultado dudoso: no fue detectable porque no tiene la suficiente carga viral para ser positivo y ni pueden descartar que tenga COVID-19.

Esto derivó en el aislamiento del jugador y un pedido de contraprueba por parte de Boca. De momento, Andrada no participó del entrenamiento en el predio de Emelec y su lugar lo seguirá siendo ocupado Agustín Rossi.

Más allá de eso, según indicaron desde el propio club, el jugador se encuentra en buen estado de salud y sin síntomas visibles por lo que todo se reducirá a la contraprueba, cuyo resultado se espera para las próximas horas. Así, hasta no tener ese resultado, Andrada fue descartado para el partido en Guayaquil.

Juan Zapata, director del Comité de Operaciones de Emergencia (COE), en diálogo con TyC Sports indicó: “Una brigada medica está yendo a hisopar al plantel de Boca al hotel. No se descarta suspender el partido”.

Con el mismo medio también habló el representante de Andrada, Luciano Nicotra, quien aseguró que “hablé tres veces con él en esta tarde y hay incertidumbre porque el primer resultado dio negativo y el otro dio dudoso y lo aislaron. Está en su habitación tranquilo y esperando a que lo vuelvan a hisopar y a la mañana tener un resultado”.

“Esteban se hisopó el viernes para jugar con Lanús y el resultado le dio negativo. De hecho cuando comenzó a entrenar la semana pasada le hicieron un test y le dio negativo. Viajó (a Ecuador) siendo negativo”, agregó. Y aclaro que “él antes estuvo aislado por ser contacto estrecho”.

Nicotra destacó que “Esteban está sin ningún tipo de síntomas, pero se encuentra mal de ánimo y estamos esperando el segundo test. Él estaba muy ilusionado con volver a jugar mañana luego de varios partidos en los que no pudo estar”.

“Estoy preocupado por la salud de Esteban. Para él, para la familia y para mí el partido es secundario. Ver si el resultado le da positivo cómo hará para retornar al país porque si se tiene que quedar aislado la verdad que es no es bueno. Si el resultado le da positivo, veremos qué harán Boca o la Conmebol para que Esteban vuelva al país y esperamos que pueda volver con el resto del plantel, pero aislado”, concluyó el representante.

