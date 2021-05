Un triunfo emblemático que valió un campeonato: cuándo fue la última vez que River Plate tuvo como arquero a un jugador de campo

El día que Demichelis tuvo que atajar en River

Este 19 de mayo de 2021 no será un día más para la historia de River. Es que luego de sufrir un brote de coronavirus en el plantel que afectó el armado del equipo en el clásico ante Boca por la Copa de la Liga, a las pocas horas se sumaron más casos que dejaron al conjunto de Marcelo Gallardo con sólo un puñado de futbolistas para afrontar un partido clave de cara al futuro de la Copa Libertadores.

El Millonario saldrá al campo del juego del Monumental con 10 jugadores de campo y uno de ellos se vestirá de arquero, ya que Conmebol rechazó el pedido extraordinario que realizó la institución que preside Rodolfo D’Onofrio para sumar a dos porteros juveniles. Y mientras Gallardo decide quién será el futbolista que se ubicará debajo de los tres palos, hay que remontarse hasta el 2002 para ver a un jugador de campo vestido con el buzo.

El antecedente más reciente en River ocurrió hace casi dos décadas: el domingo 28 de abril por la fecha 16 del Torneo Clausura 2002, los locales y Racing se enfrentaron en Núñez en un partido que cambió el destino del certamen. Con el duelo igualado sin goles, y cuando restaban pocos minutos para el final, se armó un tumulto en el área del Millonario: ante la atenta mirada del árbitro Daniel Giménez, Ángel Comizzo agredió a Chiche Arano y vio la tarjeta roja.

Como el conjunto que por entonces era dirigido por Ramón Díaz había agotado los cambios, el arquero le cedió sus guantes a un joven Martín Demichelis, que había debutado unos pocos meses antes y era titular para el entrenador riojano. Ya en tiempo de descuento, el cuadro de Avellaneda se encontró con un tiro libre al borde del área con el marcador central en el arco. Es importante recordar que si River perdía ante la Academia, Gimnasia iba a quedar como único puntero a tres fechas para el final.

Demichelis no sufrió en los pocos minutos que defendió el arco de River contra Racing en 2002

¿Qué sucedió con la definición del clásico? Claudio Úbeda estrelló su disparo en la barrera y de esa contra llegó el recordado tanto de Nelson Pipino Cuevas, quien emprendió una histórica carrera para dejar en el camino a Gustavo Campagnuolo y definir sin oposición para el 1 a 0 final. El River de Ramón terminó siendo campeón del Clausura y Demichelis se convirtió en héroe de la consagración por atajar varios minutos en el arco.

De cara al enfrentamiento de esta noche ante el conjunto colombiano, y luego de la victoria de Junior ante Fluminense en el Maracaná que puso las posiciones del grupo al rojo vivo, Gallardo todavía no eligió quién será el encargado de ocupar el lugar de Franco Armani en el arco de River. Con el resto de los porteros de la lista de la Libertadores transitando el COVID-19 -Enrique Bologna, Germán Lux y Franco Petroli-, sumado a que la Confederación Sudamericana de Fútbol le negó al equipo argentino la chance de sumar a la lista a los juveniles Alan Leonardo Díaz y Agustín Gómez, el Muñeco deberá definir el jugador de campo se se pondrá los guantes.

A priori, las opciones para ir debajo de los tres palos serían Milton Casco, Jonatan Maidana, el defensor juvenil Tomás Lecanda y hasta Jorge Carrascal. El colombiano podría sumarse como arquero para no resentir la línea defensiva de un equipo que buscará la hazaña de no perder en su casa para no comprometer su futuro en la competición internacional de la que es uno de los grandes candidatos en condiciones normales. La alternativa que podría analizar incluir Gallardo sería la de colocar como guardameta a Enzo Pérez, quien está lesionado, pero junto a Javier Pinola se puso a disposición del entrenador, y así sumar 11 futbolistas para salir a jugarle mano a mano a Santa Fe en un partido que, pase lo que pase, será histórico.

Enzo Pérez y Milton Casco, dos de los que podrían ponerse los guantes contra Independiente Santa Fe (Reuters)

SEGUIR LEYENDO: