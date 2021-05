Por qué no citó a Dybala y quién atajaría si a la Selección le pasa lo mismo que a River: 10 frases de Lionel Scaloni

Scaloni debe dar aún la lista de jugadores del ámbito local (Reuters)

El domingo Lionel Scaloni presentó la lista de 30 convocados de cara a los partidos que la selección argentina disputará ante Chile y Colombia por las Eliminatorias Sudamericanas camino al Mundial de Qatar 2022. Si bien aún resta conocer a los nombres del ámbito local que se sumarán, con este primer pantallazo el entrenador ya dejó algunos nombres de peso afuera y sorprendió con algunas decisiones.

El gran ausente es Paulo Dybala, quien se perderá por consiguiente la Copa América que se celebrará en conjunto con Colombia una vez que se disputen estos dos encuentros: “Es un jugador que queremos, pero la decisión estaba por el lado de que a nivel ‘puesto’ los casilleros estaban casi completos y teníamos que tomar una decisión. Paulo sinceramente estos últimos meses no está jugando, su club está atravesando problemas con la clasificación (a la próxima Champions League) y es importante de que lleguen con ritmo. Dicho esto, siempre lo vamos a tener en cuenta y esperamos que recupere su nivel y que vuelva a jugar”, comentó el técnico en diálogo con el programa ESPN 360.

“Él siempre se ha comportado de la mejor manera, siempre ha rendido incluso jugando en posiciones que a él no le venían bien. El momento de tomar la decisión siempre es difícil, pero el equipo siempre está por delante”, agregó Scaloni.

Por otro lado, el gran regreso es el de Sergio Agüero, cuyo último partido con la Selección fue el 18 de noviembre de 2019, en el empate 2 a 2 ante Uruguay en Tel Aviv: “He hablado con él hace un mes y los tres partidos que jugó (en el Manchester City) desde que volvió de la lesión fueron muy buenos. Nos hizo acordar al mejor Agüero y tengo entendido que ahora no está jugando por una cuestión contractual. Nosotros ahí no nos metemos, pero nos gustaría que juegue algunos minutos más”. Con respecto al posible fichaje del Kun al Barcelona para conformar una sociedad ofensiva con Messi, sostuvo: “Por el bien de ellos sería bueno, por su amistad, pero en la Selección ya se conocen de memoria así que no nos perjudicaría ni nos beneficiaría”.

La lista de jugadores del exterior presentada por Lionel Scaloni para la doble fecha de Eliminatorias

A esta primera lista de 30 nombres, restan sumarles los del ámbito local. Pero Scaloni fue cauto en este tema al anticipar que hay varios jugadores de River como Matías Suárez, Gonzalo Montiel, Enzo Pérez y Franco Armani que suelen ser citados pero que por la situación de contagios masivos que está atravesando el club de Núñez podrían no ser tenidos en cuenta. “Son jugadores que miramos de cerca porque marcan la diferencia en la liga y en el fútbol sudamericano”, aseguró y agregó: “Vamos a esperar hasta que puedan estar disponibles en su club para después ver si están en condiciones de venir”.

Justamente sobre el tema de River, que esta noche debe enfrentarse por la Copa Libertadores ante Independiente Santa Fe en el Monumental en un compromiso en el que un jugador de campo ocupará el rol de arquero porque los cuatro porteros tienen coronavirus, el técnico de la Selección reveló que si eso ocurriese en el combinado nacional, ya tiene un Plan B: “Di María va siempre al arco, tenemos referencia ahí, y Leandro Paredes es el otro. Siempre en la última práctica hacemos un picado en donde jugamos todos y ellos atajan. Si hay que defender ponemos a Angelito al arco y dejamos a Paredes en el medio, sino al revés”.

Por otro lado, el entrenador llevó tranquilidad con respecto a este asunto y aclaró en el predio de la AFA toman medidas para evitar un contagio masivo. “En estos momentos todos tienen habitaciones individuales y por ahora no podemos hacer reuniones grupales, hasta que tengamos la mayor cantidad de test posibles y las reuniones las hacemos vía Whatsapp. Al menos hasta que llegue el día que podamos estar todos juntos”, contó.

Scaloni remarcó que cuando los jugadores se sumen primero harán un período de aislamiento dentro del predio y habrá prácticas individuales hasta que se aseguren que todos sean negativos. A partir de allí, iniciarán las reuniones y los entrenamientos juntos.

Messi buscará ganar con la selección argentina su primera Copa América (@afaseleccion)

La gran sorpresa de su convocatoria para las Eliminatorias, que además servirá de base para la Copa América, aunque deberá reducirla a 23 nombres, es la inclusión de Emiliano Buendía. Delantero en sus inicios, hoy mediocampista ofensivo, el marplatense de 24 años viene de ser elegido como el mejor jugador de la Championship inglesa (segunda división), donde fue clave en el ascenso del Norwich City, con 14 goles y 16 asistencias.

“Ya el año pasado hizo una gran temporada, fue destacado en su equipo y este año fue la revelación de toda la liga. Nosotros la convocatoria anterior no la llevamos a cabo (debido a la suspensión de la fecha FIFA de marzo) pero él estaba incluido. Este año dio un paso adelante, su equipo fue el mejor y creo que realmente necesitábamos saber si estaba capacitado para competir a este nivel. Nos puede aportar cosas porque puede también jugar en diferentes posiciones”, aseveró.

Por último, Scaloni no quiso anticiparse con respecto a un posible esquema táctico, pero adelantó que no descarta utilizar una línea de cinco defensores, con dos carrileros y tres zagueros: “Estamos abierto a ambas opciones (la otra es mantener la línea de cuatro) porque todos los centrales en sus equipos lo están haciendo con línea de tres, Romero, Palomino, Martínez Quarta, Pezzella, Lisandro Martínez... entonces es una oportunidad que no podemos desaprovechar”. En este sentido, agregó: “No nos podemos cerrar sabiendo que hay jugadores que se pueden adaptar. Pero tenemos que verlo con ellos y pensando siempre en lo mejor para el equipo”.

La Argentina está segunda en la tabla con 10 puntos, detrás de Brasil que ostenta 12 unidades (Reuters)

Por la fecha 7 de las Eliminatorias Sudamericanas, Argentina se medirá ante Chile el próximo 3 de junio desde las 21 en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero. Cinco días más tarde, el conjunto nacional enfrentará a Colombia a las 20 en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla. Los encuentros servirán de preparación, además, para la Copa América que se disputará desde el 13 de junio en las sedes repartidas entre Argentina y Colombia. Una vez que terminen los compromisos de Eliminatorias Scaloni deberá presentar la lista definitiva de 23 jugadores para este certamen (ya presentó una preselección de 30 nombres).

Argentina no juega desde el 17 de noviembre del año pasado, cuando le ganó 2 a 0 a Perú, en Lima, con goles de Nicolás González y Lautaro Martínez. El 26 y el 30 de marzo de este año debería haber jugado los clásicos ante Uruguay, en Santiago del Estero, y Brasil, en Recife, pero se suspendieron ante la negativa de los clubes europeos a ceder a sus futbolistas por los cuidados derivados de la pandemia de Coronavirus. Esas fechas se encuentran aplazadas y se aguarda por su reprogramación.

