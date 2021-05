Con sorpresas y regresos resonantes, Scaloni dio la lista de la selección argentina para los partidos de Eliminatorias

Lionel Scaloni dio a conocer la lista para enfrentar a Chile y a Colombia (EFE/Carlota Ciudad/Archivo(

El entrenador Lionel Scaloni presentó la lista de convocados de cara a los partidos que la selección argentina disputará ante Chile y Colombia por las Eliminatorias Sudamericanas camino al Mundial de Qatar 2022. Entre los convocados hay regresos de renombre y algunas sorpresas que intentarán ganarse un lugar en un conjunto nacional que volverá al ruedo luego de las postergaciones que sufrió la competencia a raíz de la pandemia de coronavirus.

La lista de citados del exterior -en las próximas semanas se sumarán los futbolistas del medio local- la encabeza el capitán Lionel Messi, quien estará acompañado de su gran amigo Sergio Kun Agüero, el regreso más resonante. Su último partido con la Selección fue el 18 de noviembre de 2019, en el empate 2 a 2 ante Uruguay en Tel Aviv.

Entre las sorpresas de la nómina se encuentran Nahuel Molina (ex Boca, Defensa y Justicia y Rosario Central), de gran presente en el Udinese de Italia. Además, habrá otros dos jugadores que harán su debut en el ciclo de Scaloni: Cristian Romero (ex Belgrano de Córdoba y Genoa) y José Luis Palomino (ex San Lorenzo, Argentinos Juniors, Metz de Francia y Ludogorets de Bulgaria), los dos con destacadas actuaciones en la defensa del Atalanta italiano. Molina, Romero y Palomino fueron incluidos por el DT en la preselección de 43 futbolistas que le entregó a la Conmebol para la Copa América.

Otra gran sorpresa de la lista es la inclusión del mediocampista Exequiel Palacios, quien hace unos días sufrió un desgarro que le demandará unas tres semanas de recuperación. Por el contrario, su compañero en el Bayer Leverkusen, Lucas Alario, quedó afuera por una una lesión muscular y de tendón en su muslo derecho.

Por la fecha 7 de las Eliminatorias Sudamericanas, Argentina se medirá ante Chile el próximo 3 de junio desde las 21 en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero. Cinco días más tarde, el conjunto nacional enfrentará a Colombia a las 20 en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla.

Los encuentros servirán de preparación, además, para la Copa América que se disputará desde el 13 de junio en las sedes repartidas entre Argentina y Colombia. Una vez que terminen los compromisos de Eliminatorias Scaloni deberá presentar la lista definitiva de 23 jugadores para este certamen (ya presentó una preselección de 43 nombres).

Noticia en desarrollo

