Adelanto de la lista de Scaloni para las Eliminatorias: las caras nuevas y el regreso del Kun Agüero a la Selección

Lionel Scaloni sufrió las bajas de Exequiel Palacios y Lucas Alario (Reuters)

Lionel Scaloni llegó el martes al país desde Mallorca, la ciudad española donde vive con su familia. Desde entonces está recluido en el predio de la AFA, en Ezeiza. Allí hay una burbuja sanitaria de la que forman parte los demás integrantes del cuerpo técnico de la Selección: Walter Samuel, Roberto Ayala y Pablo Aimar. También están el preparador físico, Luis Martin; el entrenador de arqueros, Martín Tocalli; y el analista de videos, Matías Manna. Cerquita del aeropuerto internacional, Scaloni se lamenta por las bajas obligadas de Exequiel Palacios y de Lucas Alario y diagrama la lista de convocados que dará a conocer entre mañana y el martes para los partidos que marcarán la reanudación de las Eliminatorias para el Mundial de Qatar 2022: el jueves 3 de junio ante Chile, en Santiago del Estero, y el martes 8 frente a Colombia, en Barranquilla.

La idea del entrenador es citar entre 27 y 32 futbolistas, en su gran mayoría del exterior. Del fútbol argentino tienen un lugar asegurado Franco Armani y Gonzalo Montiel, y los otros dos que podrían estar son Esteban Andrada y Matías Suárez, a quienes incluyó en la preselección para la Copa América que se jugará en Argentina y Colombia entre el 13 de junio y el 10 de julio. La duda en torno al arquero de Boca se debe a que perdió la titularidad en su equipo a manos de Agustín Rossi y a que además acaba de recuperarse de Coronavirus. Scaloni analiza si es conveniente citar a Andrada, cuyo último partido como titular en Boca fue el 11 de abril en la caída ante Unión en Santa Fe, o si llama a otro de los nombres que citó durante su ciclo.

Según pudo averiguar Infobae, Scaloni convocará a cuatro arqueros: Armani y Emiliano Martínez tienen un lugar asegurado. Y de entre Andrada, Juan Musso y Agustín Marchesín, serán citados dos.

Emiliano Martínez realizó una gran temporada en Aston Villa y será uno de los convocados por Lionel Scaloni (REUTERS/Mike Egerton)

La lista tendrá entre nueve y once defensores: Montiel, Nahuel Molina, Lucas Martínez Quarta, Germán Pezzella, Nicolás Otamendi, Walter Kannemann y Nicolás Tagliafico tienen un lugar asegurado. Y de entre Leonardo Balerdi, Facundo Medina, Nehuén Pérez y Lisandro Martínez serán citados al menos dos y a lo sumo tres. Molina (ex Boca, Defensa y Justicia y Rosario Central) será la sorpresa de la lista, a caballo de su auspicioso presente en el Udinese de Italia. Y Scaloni analiza la posibilidad de citar a otros dos jugadores a los que nunca convocó: Cristian Romero (ex Belgrano de Córdoba y Genoa) y José Luis Palomino (ex San Lorenzo, Argentinos Juniors, Metz de Francia y Ludogorets de Bulgaria), puntales de la defensa del Atalanta italiano. Molina, Romero y Palomino fueron incluidos por Scaloni en la preselección de 43 futbolistas que le entregó a la Conmebol para la Copa América.

Nahuel Molina tuvo una destacada temporada en Udinese (REUTERS/Alessandro Garofalo)

Juan Foyth, habitual convocado como competidor de Montiel para el lateral derecho, quedaría afuera de la nómina porque se recupera de una rotura fibrilar en el isquiotibial de la pierna izquierda y llegaría sin ritmo futbolístico para ambos encuentros.

Para el mediocampo, los nombres elegidos por el entrenador son Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Guido Rodríguez, Nicolás Domínguez, Giovani Lo Celso, Marcos Acuña, Ángel Di María, Lucas Ocampos y Roberto Pereyra. Rodrigo Battaglia y Alejandro Papu Gómez también tienen chances de ser citados.

Exequiel Palacios, un jugador muy valorado por Scaloni, era una fija para la convocatoria, pero sufrió una lesión muscular en el aductor derecho en el entrenamiento del Bayern Leverkusen y no podrá regresar al seleccionado al tener para dos meses de recuperación, lo que además le hará perder la Copa América. Palacios aguardaba con mucha expectativa el llamado del técnico ya que en el partido ante Paraguay, en noviembre del año pasado, sufrió una fractura en la zona lumbar por un rodillazo de Ángel Romero que lo dejó tres meses afuera de las canchas. Ante Chile iba a regresar a la Selección, pero esta nueva lesión se lo impedirá. Pese a que tienen características diferentes, Lo Celso y Domínguez son dos futbolistas que, para Scaloni, pueden cumplir una función parecida a la de Palacios.

El Kun Agüero regresa a la Selección para competir por un lugar en la ofensiva junto a Lionel Messi

Y los delanteros serán Lionel Messi, Sergio Agüero, Lautaro Martínez, Nicolás González, Paulo Dybala y Joaquín Correa. Es posible que Lucas Alario, quien se recupera de una lesión y no podrá estar para la reanudación de las Eliminatorias, sea citado directamente para la Copa América.

La novedad entre los delanteros es el regreso del “Kun” Agüero, cuyo último partido con la Selección fue el 18 de noviembre de 2019, en el empate 2 a 2 ante Uruguay en Tel Aviv.

Argentina no juega desde el 17 de noviembre del año pasado, cuando le ganó 2 a 0 a Perú, en Lima, con goles de Nicolás González y Lautaro Martínez. El 26 y el 30 de marzo de este año debería haber jugado los clásicos ante Uruguay, en Santiago del Estero, y Brasil, en Recife, pero se suspendieron ante la negativa de los clubes europeos a ceder a sus futbolistas por los cuidados derivados de la pandemia de Coronavirus. El regreso del camino hacia Qatar no será frente a esos rivales sino ante Chile y Colombia, el 3 y el 8 de junio, respectivamente.

Cinco días después del choque ante el equipo “cafetero”, Argentina volverá a enfrentar a Chile, en este caso en el partido inaugural de la Copa América, en el Monumental. El certamen continental representará para el equipo albiceleste la posibilidad de cortar la racha de 28 años sin títulos a nivel mayores. La última vez que Argentina celebró una competencia fue en la Copa América de Ecuador, en 1993.

Luego de los choques ante Chile y Colombia, Scaloni deberá entregar la lista definitiva de 23 jugadores para la Copa América. El técnico ya presentó una preselección de 43 nombres.

La Copa América se jugará entre los diez seleccionados de la Conmebol divididos en dos grupos de cinco equipos cada uno. Los primeros cuatro avanzarán a los cuartos de final. Qatar y Australia habían sido invitados a participar de la competencia, pero desistieron de hacerlo por los cambios en los calendarios producto de la pandemia. De hecho, la Copa debió haberse jugado el año pasado pero no fue posible por el Covid-19.

Argentina integrará la zona A junto a Uruguay, Chile, Paraguay y Bolivia. En la zona B estarán Brasil, Colombia, Perú, Ecuador y Venezuela.

Luego del debut ante Chile en la cancha de River, Argentina enfrentará a Uruguay, el jueves 17, en Córdoba. Tres días después, Argentina volverá al Monumental para chocar contra Paraguay. El domingo 27 cerrará su participación en la primera ronda ante Bolivia, también en el Monumental. La final, prevista para el sábado 10 de julio, se jugará en el estadio Metropolitano de Barranquilla.

