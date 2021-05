Esteban Andrada dio negativo en los tests de coronavirus y volverá hoy a Argentina para sumarse a Boca

El arquero de Boca estuvo 8 días aislado en Ecuador (FotoBaires)

Luego de 8 días de aislamiento en el hotel de Guayaquil donde Boca se concentró antes de jugar contra Barcelona por la Copa Libertadores, Esteban Andrada regresará al país. Los resultados de los testeos de coronavirus del arquero xeneize arrojaron negativo y finalmente el mendocino volará esta noche a Argentina en un vuelo de línea junto a Daniel Ponczosznik, médico del club que lo acompañó en los últimos días.

Según había informado la institución de la Ribera en un comunicado oficial, Andrada se sometió el viernes 30 de abril a un test de PCR previo al encuentro contra Lanús por el torneo local que arrojó negativo. El guardameta formó parte de la delegación que viajó a suelo ecuatoriano el domingo 2 de mayo y, por la tarde, se conoció el resultado positivo de un nuevo test requerido por la Conmebol. De forma inmediata, quedó aislado en una habitación dentro del hotel donde el contingente se hospedó en Guayaquil.

Boca también argumentó que halló un avión sanitario para retornarlo directamente a Argentina pero las disposiciones gubernamentales del país no le permitieron embarcar hasta tener el resultado negativo de COVID-19. Dirigentes le revelaron a Infobae que todos los protagonistas estaban al tanto que cualquiera que diera resultado positivo en un testeo de coronavirus iba a tener que quedar aislado en el país que le tocara visitar al equipo.

Andrada se reencontrará mañana con el plantel de Boca (FotoBaires)

“Yo no vine a pasear, no vine a conocer la playa de Guayaquil. Vine a trabajar. La verdad es muy shockeante todo y hay mucha incertidumbre”, declaró públicamente el futbolista de 30 años luego del enojo expresado por su esposa en las redes sociales . “La verdad es que el día a día se complica. Llega un momento en que no sé qué hacer. Uno desde el primer día que llegó al club nunca quiere perderse ni un partido. Ojalá pueda volver rápido al arco y hacer feliz a toda la gente de Boca”, añadió la semana pasada.

La noticia de la vuelta de Andrada fue una buena entre la gran mala que significó la derrota contra Santos en Brasil que complicó la clasificación de Boca en la Copa Libertadores. El 1 arribaría a Ezeiza en horas de la madrugada y se presentará en el Centro de Entrenamiento de Boca para realizar trabajos diferenciados. Miguel Ángel Russo no lo tendrá en cuenta para el Superclásico del domingo ante River en la Bombonera por los cuartos de final de la Copa de la Liga. Según su estado físico, puede llegar a concentrarse para el siguiente compromiso por la Libertadores ante Barcelona de Ecuador (jueves 20/5) aunque existen pocas chances de que sea de la partida.

Ante este panorama Boca recupera a un soldado importante pero el que se perfila para cubrir los tres palos del arco xeneize es Agustín Rossi, que viene cumpliendo en cada cotejo. Tanto para el Superclásico del domingo como para el cruce copero trascendental ante Barcelona de la próxima semana el elegido será el ex Chacarita y Lanús.

