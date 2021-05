Con la mente en la Libertadores y ya clasificado, un Boca alternativo visitará a Patronato: hora, TV y formaciones

Patronato recibe a un alternativo Boca

La fase de grupos de la Copa de la Liga Profesional y el fixture marca que la última prueba para el Boca de Miguel Ángel Russo será en el Presbítero Bartolomé Grella visitando la casa de Patronato. La visita, con el pasaje a la siguiente instancia ya asegurada, resguardará a varios de sus titulares. Los locales, en cambio, necesitan sumar para no complicarse a futuro con el promedio. Desde las 18, por Fox Sports Premium. El árbitro será Hernán Mastrangelo.

Con la tranquilidad de ya tener un lugar en la siguiente fase de la Copa de la Liga Profesional, el Xeneize viajó a Paraná sin varias de sus figuras, priorizando el duelo clave que tendrá el martes ante Santos en Brasil. Los de La Ribera vienen de caer ante Barcelona en Ecuador y deben salir airosos de su excursión por San Pablo para no complicarse a futuro.

Entre las ausencias sobresalen las de Lisandro López, Carlos Izquierdoz, Alan Varela, Agustín Almendra, Carlos Tevez y Sebastián Villa. La de Edwin Cardona, en cambio, se debe a que por un problema cardíaco derivado del coronavirus el colombiano deberá realizar reposo deportivo por, al menos, dos semanas.

Con Esteban Andrada aún en cuarentena en Ecuador, el arquero esta tarde será Javier García. Ante la lesión del peruano Carlos Zambrano, Marcos Rojo conformará la zaga central junto al joven Renzo Giampaoli.

En la zona media también se producirá la vuelta del colombiano Jorman Campuzzano, quien compartirá el centro de la cancha con otro chico de las inferiores, como Ezequiel Fernández. ¿Arriba? Ezequiel Zeballos junto a Franco Soldano.

El Xeneize, con 22 unidades, aparece en la segunda colocación, pero podría ser superado por Talleres (20) si es que triunfa en su visita a la casa de Lanús. Los de Paraná, en cambio, aparecen en el último lugar de la tabla de posiciones con solamente 9 unidades.

Los dirigidos por Iván Delfino atraviesan un brote de coronavirus dentro del plantel, ya que no tendrán a disposición a Nicolás Delgadillo, Lautaro Geminiani, Nicolás Franco, Oliver Benítez, Lautaro Comas, Martín Garay y Brian Nievas.

“Arrancamos la semana con mucho optimismo y ganas, se fue cambiando por los hisopados, pero trataremos de armar lo mejor posible, porque todos están aptos para jugar, salvo los contagiados. Con Boca será una linda posibilidad para cerrar un torneo, que no fue bueno, de la mejor manera. La idea no cambia, nos rearmamos. Nosotros tenemos que hacernos fuertes en nuestra cancha, trabajando mucho, ojalá que tengamos una excelente tarde y estemos ciento por ciento concentrados, porque no podemos tener un error, debe ser el partido perfecto”, analizó el DT.

Probables formaciones:

Patronato: Matías Ibánez; Leandro Marín, Dylan Gissi, Rolando García Guerreño, Gustavo Canto; Gabriel Gudiño, Franco Leys, Héctor Canteros, Neri Bandiera o Agustín Pastorelli; Junior Arias y Sebastián Sosa. DT: Iván Delfino.

Boca: Javier García; Nicolás Capaldo, Renzo Giampaoli, Marcos Rojo, Frank Fabra; Gonzalo Maroni, Ezequiel Fernández, Jorman Campuzano, Agustín Obando; Exequiel Zeballos y Franco Soldano. DT: Miguel Ángel Russo.

Estadio: Presbítero Bartolomé Grella

Árbitro: Hernán Mastrangelo

Hora: 18:00

Transmisión: Fox Sports Premium

Tabla de posiciones Zona B:

