“Tu nombre es leyenda”: el mensaje de la familia y las reacciones del mundo del fútbol tras la muerte de Timoteo Griguol

Timoteo Griguol murió a los 86 años y el mundo del fútbol reaccionó frente a su partida

El fútbol argentino llora a uno de sus grandes maestros. A los 86 años, murió Carlos Timoteo Griguol, ese entrenador que hizo historia en Ferro durante la década de los 80 y que luego dejó una huella imborrable en Gimnasia de La Plata durante los 90. Esas imágenes golpeándole el pecho a sus futbolistas antes de ingresar al campo de juego serán recordadas para siempre, lo mismo que la forma que tenía de relacionarse con sus jugadores. De ser como un padre fuera de la cancha y un gran estratega dentro del rectángulo de juego.

El encargado de dar a conocer la noticia de su muerte fue su yerno, el ex futbolista de Boca Víctor Marchesini. “Se nos fué Timo. Gracias por todo Viejito, imposible no tenerte presente minuto a minuto. Te voy a extrañar”, escribió el jugador que dio sus primeros pasos con Griguol en Ferro Carril Oeste y el club donde también le puso un punto final a su carrera.

Marchesini, su yerno, fue el encargado de dar la noticia

Por su parte, a través del perfil de Facebook que se creó para mantener informado a los seguidores sobre su estado de salud, la familia de Timoteo también dejó un sentido mensaje para despedirlo.

“Con mucha tristeza les comunicamos el fallecimiento de nuestro amado Carlos Timoteo Griguol. Maestro del fútbol y de la vida, por eso lo llamaban cariñosamente el Viejo. No sólo ganó campeonatos sino que hizo hombres de bien. Nos tomamos de sus palabras: ‘Lo importante no es ser el mejor de todos sino el mejor que uno puede ser’. Siempre apostó a la seriedad en el trabajo, al esfuerzo, dedicación y respeto. Un luchador dentro y fuera de la cancha, ocurrente, inteligente y divertido. Durante muchos años sobrellevó una enfermedad cuidado amorosamente por Betty y su familia. Hoy lo despedimos con mucha pena. Queremos recordarlos así en las puertas del cielo de pie dando su típica palmada en el pecho”, fue el texto que se publicó su hija Carla y que llevó la firma de la familia del ex entrenador.

El mensaje de la familia de Griguol

Una vez que se conoció su fallecimiento, una de las primeras instituciones que se sumó a las condolencias fue Ferro, el lugar en el que Timoteo vivió grandes hazañas. “Tu legado es y será nuestra bandera. Tus valores son y serán nuestros horizontes. Tus campeonatos fueron, son y serán nuestra gloria eterna. Tu nombre es y será leyenda. Serás #EternoTimoteo. Ayer, hoy y siempre”, publicó la cuenta de Twitter del club, que terminó el mensaje con el año del nacimiento de Griguol (1934) y con el signo de infinito.

Lo mismo ocurrió con Atlanta, institución en la que jugó Timoteo y además se consagró campeón. “Desde Atlanta saludamos y abrazamos a la familia de #CarlosTimoteoGriguol ante su partida. “Timoteo” jugó en el Bohemio entre 1957 y 1965, período en el que integró el plantel campeón de la Copa Suecia y se convirtió en un estandarte de nuestros colores”, citó el Bohemio en las redes sociales con una foto de su época como futbolista.

Otras entidades que se hicieron eco de la muerte del histórico entrenador fueron la Asociación del Fútbol Argentina y la Liga Profesional de Fútbol. La AFA escribió que “a través de su Presidente Claudio Tapia, manifiesta su dolor por la irreparable pérdida de Carlos Timoteo Griguol, histórico entrenador de nuestro fútbol, y expresa sus condolencias a familiares y seres queridos”.

El mensaje de Ferro Carril Oeste, club donde Griguol se consagró campeón del fútbol argentino

Clubes como Racing, Argentinos y varios más también expresaron su pesar por la muerte de Griguol, al mismo tiempo que Pedro Troglio, otra pieza importante en la historia de Gimnasia y que lo tuvo como DT en la parte final de su trayectoria, también usó sus redes sociales para despedirlo. “Simplemente Gracias por todo maestro. QEPD TIMO QUERIDO”, puso el subcampeón del mundo con Argentina en Italia 90.

SEGUIR LEYENDO: