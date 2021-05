El lado desconocido de Alan Varela, una de las jóvenes figuras de Boca: “Tenía problemas para venir a entrenar”

Pegada elegante de Alan Varela, una de las figuras del mediocampo de Boca poblado de juveniles (REUTERS/Juan Ignacio Roncoroni).

Los jugadores surgidos en las divisiones inferiores son la joya de la abuela de cada equipo. Ese diamante preciado que hay que saber cuidar, formar para que cuando les toque el debut en la Primera se luzcan y llegado el momento sus clubes puedan hacer los mejores negocios. Hoy Boca cosecha lo que sembró durante varios años y hay juveniles que son figuras. Pilares del equipo de Miguel Ángel Russo como el caso de Alan Varela, que la tuvo difícil para mantenerse y llegar. Alguien que lo conoció mucho es Oscar Regenhardt, ex coordinador de las inferiores Xeneizes, quien contó detalles del volante de 19 años.

“Varela tenía problemas para venir a entrenar, porque no tenía una moneda para moverse. Arreglamos darle una plata para que pueda bancarse el colectivo o el combustible del auto. Todo ese tipo de costos. No te imaginas las cosas que hemos hecho para salvar a estos pibes”, reveló en diálogo con el programa radial Súper Deportivo (Radio Villa Trinidad).

A principios de 1996, Regenhardt comenzó a trabajar en el fútbol formativo de Boca, primero dirigiendo a distintas categorías juveniles y luego como entrenador del equipo de Reserva, con el que se consagró campeón en 2010. Su primer ciclo en el club duró 17 años y finalizó en diciembre de 2012, cuando fue despedido de su cargo. Luego volvió a fines de 2018 cuando Nicolás Burdisso fue manager de la institución, pero en diciembre de 2019, con el cambio de autoridades tras las elecciones el nuevo vicepresidente, Juan Román Riquelme decidió prescindir de sus servicios.

Cristian Medina ya afirmado como titular en el último Superclásico, disputando la pelota con Rafael Santos Borre (REUTERS/Alejandro Pagni).

Por sus años en la entidad azul y oro conoce como pocos las historias de los chicos que llegaron a Primera y hoy brillan. Otro caso es Cristian Medina. “Es un crack. Es una mezcla de Gago y Banega. Medina juega en la primera de Boca como si jugara en el patio de casa y cuando se junta con Tevez hacen un desastre. Un chico así, no se puede aguantar y lo van a vender a Europa. Juega como si tuviera 30 años”, describió Regenhardt.

A esta lista se suma Agustín Almendra. Los tres coparon el mediocampo de Boca en los últimos encuentros y fueron titulares este domingo en el triunfo 2-0 ante Lanús por la Copa de la Liga. “Almendra tenía problemas, se quería ir, no quería jugar. Su entorno familiar era complejo. Su padre tenía problemas de droga, según decían”, confesó sobre el otro mediocampista nacido en el club.

“¡Dios mío! Hoy el mediocampo de Boca vale 35/ 40 millones dólares y en un año y medio, cada uno de ellos van a valer 20 palos verdes”, sentenció.

Agustin Almendra en el encuentro de ida ante el Santos por el Gropo C de la actual Copa Libertadores (REUTERS/Juan Ignacio Roncoroni).

“Nunca hay que decir esto lo hice yo solo. El que se quiera llevar los laureles, como ahora veo que hablan que estos muchachos se quieren llevar los laureles, no. Nosotros no los podíamos poner a estos chicos porque tenían dos años menos y eran muy chiquitos. Esto es como el gobierno que parece que esta todo mal y no es así: algo bueno hemos hecho. Nosotros nos fuimos y no nos dieron ni chance. Eso nos dolió. Quedate tranquilo que Riquelme no nos va a llamar para felicitarnos por el trabajo”, aseguró.

Otras frases de Regenhardt:

Riquelme. “Es así. Yo no le puedo decir nada. En todo caso, es el presidente que lo tiene que decir, pero no tiene ni voz ni voto. No puede meter ni un ‘bocadillo’ Cuando se pone la pone la política en el medio es feo, porque dejaron sin trabajo a gente que trabajó muy bien”.

Consejo de Fútbol. “Cuando Riquelme llegó a Boca era un ‘pibito’ y yo estaba en el club. ¡Cuidado, eh! Al igual que Cascini y Delgado, eran unos ‘pibitos’. Llegaron con una mano adelante y otra atrás”

Tevez. “Sigue siendo con la edad que tiene un crack. Esos jugadores no vienen más. Es el único jugador que vi jugar con canilleras adelante y atrás”.

Luis Vázquez (goleador de la Reserva). “Yo a Cavani, sinceramente, no lo traería. Buscaría algo más joven, que hay, y llevaría a Vázquez con ese ‘9′ que traiga. De igual manera, es difícil jugar de ‘9′ en Boca, porque no le tiran un centro. Palermo tenía desborde, tenía a Guillermo. Hoy los centros son al ras del piso”.

