Los desgarradores gritos de dolor del tenista argentino Thiago Tirante al abandonar un partido en Ecuador

Los desgarradores gritos del argentino Thiago Tirante

Thiago Tirante fue a pegar un drive y sintió que su cuerpo no daba más. Envió la pelota muy afuera de la cancha, pero él sólo pensaba en marcharse. Caminó como pudo hasta un costado, pero no logró llegar siquiera hasta su banco. Se lanzó al suelo, comenzó a gritar de dolor y esperó a que lo ayudaran. Los calambres pudieron doblegarlo, algo que por el momento su rival todavía no había conseguir completamente. En ese momento, llevaba casi dos horas y media en cancha.

El argentino de 20 años debió ponerle punto final a su participación en el Challenger de Salinas, en Ecuador. Abandonó esa semifinal ante el local Emilio Gómez (204 del ranking) cuando el partido estaba con un 6-1 a su favor en el set inicial, un 7-5 en contra en el segundo parcial y 4-3 para el ecuatoriano en el tercero.

Más allá de este mal trago, el oriundo de La Plata es uno de los tenistas más interesantes de la camada que está asomando en el país y que tuvo como exponentes recientes a los hermanos Juan Manuel y Francisco Cerúndolo, a raíz de sus brillantes actuaciones en los ATP de Córdoba y Buenos Aires recientemente.

Tirante había arribado hasta esta instancia del Challenger luego de vencer 6-2 y 6-4 en el debut al turco Altug Celikbilek (234° del mundo), aprovechar el abandono del brasileño Pedro Sakamoto (313°) en la siguiente fase y superar con un 6-4, 4-6 y 6-1 al norteamericano JC Aragone (320°) en cuartos de final.

El representante albiceleste se ubica actualmente en el 366 del ranking ATP, su mejor colocación en el escalafón mundial desde que dio el salto al profesionalismo. La semana pasada había caído en cuartos de final de otro Challenger en esta misma ciudad contra el experimentado chileno Nicolás Jarry.

Mientras realiza sus primeros pasos en el circuito principal, Tirante pudo jugar el main draw del Argentina Open de este 2021, pero fue eliminado en el estreno por el alemán Dominik Koepfer, 71 del mundo, con un 2-6, 6-3 y 6-4.

En noviembre del año pasado perdió la final del Challenger de Lima contra el colombiano Daniel Galán, en lo que fue su única definición en torneos de esta categoría hasta el momento. Sí pudo celebrar en el M15 (torneos de la ITF) de Monastir, en Túnez: superó en el partido definitorio al polaco Wojciech Marek. A la siguiente semana volvió a arribar a la final en ese país, pero sucumbió ante el local Skander Mansouri.

