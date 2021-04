“No lo pude ver, salí corriendo y no paraba de llorar”: el conmovedor recuerdo de Goycochea sobre el velatorio de Maradona

El conmovedor recuerdo de Goycochea sobre el velatorio de Maradona

El tiempo pasa y el recuerdo de la trágica muerte de Diego Maradona sigue presente en el corazón de todos los millones de fanáticos de uno de los mejores futbolistas de la historia. Cuando ya pasaron más de seis meses de aquel inolvidable 25 de noviembre, uno de los compañeros que tuvo el Diez en la selección argentina volvió a recordar cómo vivió la última despedida de su amigo.

Sergio Goycochea, el arquero que entró en la historia grande de la Selección después de su actuación en el Mundial de Italia 90, repasó cómo fue el momento de su visita a la Casa Rosada, el escenario donde se desarrolló el multitudinario velatorio de Maradona y explicó lo que sucedió cuando le tocó acercarse al féretro del histórico número 10.

“Me chocó muchísimo porque se te va un pedazo de tu vida. Muchas cosas vividas, muchas emociones… La noticia me agarró conduciendo mi programa. La explosión fue porque yo la última vez que había estado en la Casa de Gobierno con Diego fue en el balcón festejando lo del Mundial, que la gente nos recibió como campeones”, fueron las primeras palabras que usó Goyco para revivir el momento en el programa Los Mammones que se emite por América TV.

“Entonces, una vez que me tranquilo para entrar, cuando encaro el cajón, no lo pude ver. Llegué a un metro y medio y salí corriendo. En un llanto, en un grito, no podía parar de llorar. Un ataque de nervios”, agregó el hoy conductor de televisión, que explicó cómo se le mezcló esa imagen de Maradona con las vivencias que tuvieron juntos en 1990.

“Tenía esa construcción en la cabeza de festejar y el abrazo en los penales. Era como un sueño, como no querer reconocerlo”, repitió.

Goyco junto a Maradona en la previa de la final del Mundial 90 contra Alemania (Shutterstock)

La historia de amistad entre Goycochea y Maradona se hizo muy fuerte después de compartir campo de juego. Una vez que el ex portero de River se retiró, se convirtió en conductor de TV y acompañó en varios proyecto a Pelusa, entre ellos en el recordado programa “La Noche del 10” que se emitió por Canal 13.

“Viví muchas cosas con él, tengo los mejores recuerdos. Nuestras familias fueron creciendo juntas. Está todo tan vivo desde los reconocimientos y homenajes que al día de hoy me parece mentira que haya muerto”, confesó Goyco, quien también dejó en claro que para él, la versión de Maradona que se vio en su último cumpleaños cuando ingresó con ayuda a la cancha de Gimnasia no era la verdadera del astro argentino.

“El Diego de su cumpleaños, que estaba perdido y no podía caminar, no era él. Yo tengo en el corazón a otra persona, fue muy duro”, dijo.

Es importante recordar que el día después del adiós definitivo a Maradona, Goycochea explotó en llanto en el programa que conduce en la TV Pública. Cuando quiso seguir, no pudo y las lágrimas lo desbordaron durante casi cinco minutos, mientras su compañera de piso lo contenía también emocionada. “Pido disculpas, es más fuerte que yo. No quería llorar porque se toma como cosas baratas o un golpe bajo, pero se te va un pedazo de vida. Yo no lo podía entender cuando lo veía en el cajón. Era una mentira, con toda la energía que tenía. No puedo más, perdón”, dijo emocionado.

