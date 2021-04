Murió Nancy Zacarías, la madre del Pipita Higuaín

Gonzalo Higuaín con su mamá, Nancy Zacarías, y su novia, Lara Wechsler

La familia Higuaín está pasando por un momento muy difícil. Durante las últimas horas se conoció la noticia de la muerte de Nancy Zacarías, quien luchaba contra un cáncer del que había sido operada en el 2016. Nancy es la madre de Federico y Gonzalo –ambos en el Inter Miami hoy en día– y esposa de Jorge Higuaín, histórico ex jugador de San Lorenzo, River y Boca.

“La familia del Inter Miami está entristecida de escuchar del fallecimiento de la querida madre de Gonzalo y Federico Higuaín, Nancy Zacarías. Nuestro más sentido pésame para nuestros jugadores y toda su familia durante este difícil momento. Les brindamos a los Higuaín todo nuestro apoyo mientras hacen frente a este pérdida”, comunicó en sus redes sociales el club norteamericano donde actualmente juegan los dos hermanos.

Fue Gonzalo Higuaín quien sorprendió al revelar que pensó en dejar de jugar al fútbol por su mamá. La confesión del Pipita ocurrió en la Copa América del Bicentenario y en un presente que atravesaba como jugador de la Juventus y la selección argentina. Desde entonces la familia, que venía siendo muy reservada sobre el tema hasta ese momento, recibió innumerables muestras de cariño y fuerzas.

“A mí no me gusta mucho hablar de mi vida privada ni de mi familia, pero claramente la pasé recontra mal. Es verdad que la gente no tiene ni idea y tampoco creo que a muchos le interese si tu vieja está bien o está mal, sólo le interesa a los que te conocen. Y sí, la pasé recontra mal, pero mi vieja salió adelante y obviamente es una fuerza aún mayor para mí”, reveló el goleador que se inició en River en diálogo con la cadena Fox Sports.

Higuaín contó que pensó en dejar el fútbol por su mamá

El delantero relató que pensó en dejar el fútbol, pero que se decidió por continuar por pedido de ella. “Estuve a punto de parar de jugar cuando me enteré eso porque quería estar con ella. Creo que la vida de mi mamá iba más allá de todo y la puse en primer plano absoluto, no me interesaba nada. Y fue ella quién después me pidió que siguiera y sinceramente seguí por ella”, reconoció

Y agregó: “Sabía que le iba a hacer ser feliz que juegue al fútbol y que no iba a servir mucho que yo largara. Me pidió por favor que no lo haga, que siguiera y al día de hoy estoy. Sé que a ella verme jugar la hace feliz, así que hay que continuar”.

Luego de esto, Jorge Higuaín dio más detalles sobre la delicada situación familiar: “Somos muy fuertes, nada nos puede doblegar”. Al mismo tiempo que el Pipita se encontraba con la Selección disputando la Copa América Centenario de Estados Unidos en 2016, a su mamá la estaban operando, según reveló su padre.

“Fue un momento muy duro, durísimo. Hay que seguir apoyando, es una enfermedad que requiere la atención de la familia”, declaró Higuaín padre, que informó que además de Gonzalo y Federico, quienes son futbolistas, los otros dos hermanos también tienen sus respectivos trabajos y se vieron afectados por el cuadro médico de Nancy.

Gonzalo Higuaín junto a su padre Jorge Higuaín

¿Qué le respondió a Gonzalo cuando le dijo que quería abandonar su carrera para estar junto a su mamá? “No es el camino. La madre sabe lo que representa el fútbol para ellos. Transitó todo el camino mío de jugador, sabe lo que se siente, se sufre, se disfruta… Esto se trasladó a los hijos”, reveló en diálogo con Radio La Red.

En marzo de 2020, cuando la pandemia de coronavirus suspendió el fútbol, Gonzalo Higuaín viajó a la Argentina con permiso de la Juventus para estar cerca de su mamá, que necesitaba una atención especial.

Con 19 años, Nancy Zacarías conoció a Jorge Higuaín y dos años después se casaron. Estuvieron más de cuatro décadas juntos, siempre rodeados por la pelota, ya que su esposo brilló como defensor central en San Lorenzo, River y Boca, además de una larga trayectoria en el fútbol argentino (también jugó en Nueva Chicago, Gimnasia, San Lorenzo y Banfield). En tanto que en la temporada 87/88 , vistió los colores del Brest, de Francia, sitio donde nació Gonzalo.

El fútbol y el deporte siempre rodeó a la pareja, porque Nancy era hermana del también ex futbolista de San Lorenzo Claudio Zacarías, además de que su padre, Santos Zacarías, fue entrenador de varios boxeadores (entre otros, del Látigo Coggi). “Ella es una leona y mi suegro también fue león. Se entregaba y luchó contra muchas cosas, siempre de pie. Yo también vengo de una familia con mucho sacrificio y orgullo, por eso hicimos un combo explosivo”, recordó Higuaín padre.

Nancy y Jorge fueron papás de cuatro hijos. Además de Gonzalo y Federico, ambos futbolistas y compañeros en Inter Miami de la Major League Soccer de los Estados Unidos, tuvieron a Nicolás y Lautaro.

