Polémicas declaraciones de Alfredo Cahe, ex médico de Maradona: “Diego no fue amado por ninguna mujer, todas buscaron el interés económico”

Alfredo Cahe, muy duro con Claudia y las ex novias de Maradona: "Diego no fue amado por ninguna mujer, todas buscaron el interés económico"

Alguien que estuvo muy cerca de Diego Armando Maradona y su salud en particular fue el doctor Alfredo Cahe. No en los últimos días del Diez, más allá de una visita a la clínica donde lo operaron por un hematoma subdural, 22 días antes de su fallecimiento, pero sí durante más de 30 años como médico de cabecera. A cinco meses del fallecimiento del ídolo, el médico lo recordó y dejó duras declaraciones en diálogo con Súper Deportivo Radio (FM 97.7).

Por el largo vínculo entre ellos y la confianza que tuvo con Diego, el doctor emitió una fuerte frase sobre las mujeres que estuvieron con el recordado capitán de la selección argentina y campeón mundial en México 1986. “Diego no fue amado por ninguna mujer. Todas buscaron el interés económico de Diego Armando Maradona”, sentenció Cahe. “Si hoy lo viera le diría: ‘Es necesario Diego que elijas la pareja definitiva de tu vida y que por favor intentes ser feliz’”.

A la hora de encontrar a los responsables de su muerte, también apuntó contra el entorno y subrayó: “Esta desgracia que sufrió Diego hay que imputársela un poco al núcleo médico que lo manejo últimamente. Evidentemente, quedó claro que no tenían experiencias y tampoco hicieron mucho para salvarle la vida a Diego Maradona. Es muy fácil decir que murió por un problema en el corazón. Lo cierto es que lo abandonaron, no lo trataron bien y no estuvieron sobre él, como realmente lo necesitaba”.

“Diego siempre tuvo malos entornos, no es este el único el mal entorno que tuvo, pero a este definitivamente se le pasó la mano. No captó realmente la personalidad, enfermedad y la drogadicción que tenía Diego. Creyeron que era una paciente más, no le dieron la suficientemente bolilla y cuando se les complicó no supieron qué hacer”, agregó.

Alfredo Cahe critica al entorno de Diego Maradona

Durante sus décadas como médico de referencia, Cahe estuvo en momentos límites de Maradona como su delicada situación en enero de 2000 en Punta del Este donde tuvo una sobredosis de cocaína y luego encabezó la recuperación del astro en Cuba. Conoció a fondo los detalles de su vida, de su intimidad y de sus familiares.

También tuvo como paciente a la mamá de Diego, Doña Tota, de quien recuerda con una dura anécdota del día de su entierro. “Diego tenía mucha fe en mí, tal es así que cuando falleció su madre, que era paciente mío y aparte Diego tenía un fervor especial con su madre, recuerdo hasta el día de hoy que yo fui al cementerio para despedirme de ella y saludarlo a él. Diego me mira a los ojos y lo primero que me dice es: ‘¿Qué me hiciste?’. Yo sinceramente no pude decirle nada. Me acerqué a los restos de la madre, recé un padre nuestro nuestro y nada más”, reveló.

Alfredo Cahe y una tremenda confesión sobre la muerte de Doña Tota, la mamá de Maradona

Otras frases de Alfredo Cahe:

En qué se falló. “Hubiera necesitado que lo pasen directamente a una terapia intensiva y llevarlo a un lugar con paz mental y con un equipo de psiquiatras, clínicos adecuados, porque ahí también fallaron los clínicos. No digo que Diego se hubiera salvado totalmente, porque era un paciente bastante rebelde para ese tipo de cuidados, pero hubiera vivido un poco más de tiempo”.

Cómo vivió su muerte. “A Diego no lo soñé, porque cuando falleció comencé a tomar pastillas para dormir. Tuve tantas situaciones de angustia y estrés en esa semana donde él falleció que me pareció prudente cuidarme el cerebro, el corazón y el resto del físico”.

Aprendizaje. “Si no hubiera estado al lado de Diego, el rumbo de mi vida hubiera sido otro. Yo aprendí mucho a su lado. Lo que más aprendí de Diego es que la gente que tiene poder y una situación económica holgada hay que saber medirlas y ponerles un freno a ese ritmo de vida totalmente diferente. Diego le puso un freno en cierto punto, pero no en su totalidad. La fama lo superó a Diego, pero pese a eso, lo pudo manejar bastante bien”.

Su relación con Diego. “Estar al lado de Diego durante 30 años fue una responsabilidad muy grande, porque Diego siempre confió en mí. Yo no fui a buscarlo, él me eligió a mí. Yo traté de darle lo mejor con los mejores recursos médicos. Dios le dio a él una magia en el fútbol y en su vida personal que yo conocí muy sorprendente”.

Simpatía. “Diego tenía una cosa que el resto de los mejores jugadores del mundo no tenía: era simpático”.

La gente. “Creo que la gente no comprendió quién fue Diego Maradona. Solamente el tiempo y la genialidad lo pondrá a Diego en su lugar adecuado”.

En paz. “Diego está en paz y eso me deja una tranquilidad interior importante. No solamente está en paz y también se puede suponer que la vida de él fue tormentosa y él la hizo más tormentosa todavía. Me deja una tranquilidad mental, porque yo sé que ahora está en paz”.

