El Chino Maidana se confiesa con Infobae: por qué eligió la Bombonera para su retorno, la sed de “venganza” contra su rival y una fuerte denuncia

Chino Maidana eligió a Infobae para conversar sobre su vuelta al boxeo, el futuro de su compañía CMP y para realizar una fuerte denuncia contra su ex mánager

Marcos Maidana eligió a Infobae para hablar de todos los desafíos que se le aproximan. En una charla a fondo, el ex doble campeón mundial de boxeo no esquivó tema por tratar. Se refirió a su vuelta al boxeo y por qué eligió la Bombonera como escenario para el 4 de junio. Además les contestó a los críticos que lo ponen en duda debido a sus fallidos intentos de retorno en el pasado.

El Chino también contó sobre la elección de un rival especial, el venezolano Jaider Parra, para “vengar” a su hermano TNT Maidana, con chicanas de por medio.

En otro orden, habló de los objetivos que se están cumpliendo con su empresa Chino Maidana Promotions y realizó una fuerte denuncia sobre los manejos que sufrió de parte de quienes fueron sus managers. Un Chino auténtico y sin filtro, que se mantiene vigente a casi cinco años de colgar los guantes.

-Sorprendiste con el anuncio de tu vuelta a los cuadriláteros. De inmediato, varios te criticaron por tus intentos fallidos en el pasado. ¿Qué les decís a los que dudan de que el regreso vaya a efectuarse y cómo estás físicamente?

-A los que critican no les digo nada. Sólo que voy a subir al ring a pelear, así que espectáculo seguro van a tener. Quien no lo crea le digo que el 4 de junio vamos a estar arriba . En cuanto a mi estado físico me siento muy bien. Estoy pesando 77kg y me estuve entrenando a full. Ahora paré un poco porque contraje COVID-19, pero lo pasé bien y ya este lunes arranco con todo nuevamente para estar listo para la pelea.

-También se dijo que volvés por lo económico.

-Lo repito, no es por un tema económico. Esto es una motivación que tengo. Vuelvo a pelear porque desde que estoy con los boxeadores todos los días me estoy entrenando y me siento bien, siento que puedo hacer una pelea y ver qué pasa. Y también tengo claro que mediante esto hago que la empresa se haga reconocida mundialmente. Ahí puedo hacer una diferencia y llevar a CMP a varias partes del mundo. Estamos trabajando con ESPN, que va a televisar la pelea y eso es algo muy grande. Se trata de la señal número uno de Latinoamérica.

-Entonces podemos afirmar que aún tenés el fuego interno del Chino Maidana boxeador.

-Sí, totalmente. Siento que puedo darle algo más al boxeo. Si veo que no, no hay ningún problema, seguiré aportando todo lo mío para que la empresa siga creciendo. No se trata de dinero, sino del orgullo y las ganas que me dan de pelear.

-En relación a tus preparaciones anteriores, ¿qué diferencias podés marcar?

-Cuando intenté volver y me entrené en Las Vegas (Ndr: marzo de 2019) bajé de peso de golpe y esta vez fuimos un poco más lento. Igual, aclaro que no fue ese el motivo de que no haya vuelto. Ariza es un preparador físico muy bueno. Solamente que hubo un problema con la empresa con la que firmamos el contrato. Repito, no me apuró ni nada y yo me sentía muy bien físicamente.

-Elegiste a Jaider Parra para que sea tu rival. ¿El motivo es porque el venezolano fue quien venció a tu hermano en Mar del Plata, en lo que es la única derrota de Fabián TNT Maidana en su carrera?

-Sí, lo elegí por lo de TNT y me gustó lo de la venganza. La venganza será terrible (ríe). Es un lindo desafío para empezar a ponerme a prueba y, bueno, ver para qué estoy.

-¿Te llegaron los dichos de Parra? (Ndr: “En mi mano izquierda ya lo tengo a Fabián, que no se la quitó en toda la noche. Ahora a Marcos lo voy a tener en mi derecha, va a soñar toda la noche con esa mano”, dijo Jaider a Boxeo Mundial)

-Yo sólo digo que me voy a preparar bien para vengar a TNT. No me preocupan sus dichos, no voy a decir nada de eso. Haré lo que hice siempre, todo se ve arriba del ring. Después se verá qué sale. No puedo decir nada porque en el boxeo todo puede pasar. Vos podés decir que me vas a pegar y todo, pero el día que llegue la pelea vamos a ver la realidad.

-Lo vas a hacer ni más ni menos que en la mítica Bombonera, en el estadio de Boca Juniors.

-Nunca peleé en una cancha de fútbol y sería lo mejor hacerlo en la cancha de Boca. La Bombonera es mundial.

-¿Qué nos podés contar sobre el día que visitaron el club y pisaste el campo de juego?

-Fue algo muy lindo. Nunca pensé llegar ahí. Más que nada contento porque vamos a tener una escuela de boxeo ahí. Muy feliz porque estamos movilizando a los boxeadores y ese es el sueño que uno tiene. Yo ya cumplí el sueño como boxeador y ahora quiero cumplirlo como promotor . Hacer las cosas bien y tratar de seguir así como venimos con todos los boxeadores y tenerlos bien, que es lo que se debe hacer.

Chino Maidana y todo su equipo visitó la Bombonera, como parte del acuerdo con Boca Juniors para inaugurar una escuela de boxeo

-¿Cómo fue pisar las instalaciones del club, conocer un club tan grande como Boca Juniors por dentro?

-Para mí fue algo muy importante. En estos momentos en que estamos con el boxeo y contamos con nuestra propia promotora, que nos den un lugar para abrir una escuela de boxeo como esta es mundial. Porque Boca es un club al que lo reconocen en todo el mundo. Para nosotros, para todo el equipo CMP (Chino Maidana Promotion) fue un golazo de media cancha y en la Bombonera (ríe).

-En Boca hay un hall central con las estatuas de los ídolos y las leyendas que tuvo el club. ¿Soñás algún día con tener la tuya?

-Eso sería movilizante, pero yo lo que quiero es que los boxeadores estén bien y que el día de mañana lo recuerden a uno como una gran persona. Si hay estatua en algún lugar, si es Boca mejor, y sino, no hay problema. Quiero dejar bien parada mi imagen y al boxeo .

-Con este acuerdo a muchos boxeadores no les faltará lo indispensable para entrenar. Contarán con elementos de primer nivel, esos que quizá vos no llegaste a tener en tus comienzos.

-En mis comienzos yo no tenía nada, fue algo con lo que arranqué bien de abajo. Por eso pensamos en darles las comodidades. Igual, cuando el boxeador es bueno llega igual, sea como sea. Pero mejor si uno los tiene cómodos.

La visita del Chino Maidana a la Bombonera

-¿Te llegan las críticas del entorno del boxeo? ¿Cómo actuás frente a ello?

-Yo pienso en que vamos muy bien. Estamos recién empezando con CMP y tenemos a muchos boxeadores que se suman día tras día. Yo creo que vamos a dar mucho más todavía. A los que critican no les digo nada, sino que nosotros vamos a seguir trabajando con esto y a crecer lo más que podamos, sin mirar al costado.

-En relación al boxeo argentino, uno de los pugilistas actuales mejor ubicados es Brian Castaño, el vigente campeón mundial superwelter de la OMB. Y se acaba de confirmar que peleará ni más ni menos que ante Jermell Charlo, dueño de los cinturones AMB, FIB y CMB. ¿Qué podés contarnos de él y cómo imaginas la pelea?

-Que sería una pelea muy buena para él y es en donde le permitirá medirse y saber si va a hacer cosas grandes en el boxeo o no. Ya fue campeón y quedó en la historia igual. Creo que si no le gana Charlo por KO, Brian puede ganarle tranquilamente por decisión .

-Entonces tenés confianza en que un boxeador argentino vuelva a ubicarse en lo más alto del boxeo mundial, como sería si El Boxi logra la unificación de títulos.

-Totalmente, no tengo dudas de eso. Pero a mí me preocupa una sola cosa de Brian, y es su manejador, Sebastián Contursi, que en algún momento cuando haya bolsas grandes lo va a robar, porque conmigo lo hizo . Me robó de las bolsas de las peleas con Mayweather, también un acuerdo por el cambio de guantes con Floyd, donde se resolvió dos millones de dólares y yo recibí 1,5. No me terminó de pagar nada, porque dice que la mandó a Uruguay y que no puede ir a sacarla, que se la confiscaron ahí.

-Esto lo llegaste a sugerir en un momento, ¿no intentaste hablarlo con él, qué respuestas te dio al respecto?

-Sí, varias veces lo llamé, pero ahora ya ni me atiende. Se mudó a Estados Unidos y no tengo forma de comunicarme con él. Quiero que me aclare esto y por eso decidimos ir a la Justicia a fondo. Sé que él trianguló plata al Uruguay y a mí me dice otra cosa. Quiero que me dé las explicaciones y vamos a ir a buscar los documentos de todas las bolsas por las que yo peleé. No sé cuánto gané por las peleas de Mayweather, porque no vi ningún documento ni nada. Nunca vi la plata, voy a ir a fondo con esto.

-¿Por qué decidís contarlo ahora? ¿Qué te motivó a tomar la decisión?

-No quería hablar antes porque pensé que en algún momento se iba a solucionar, pero no queda otra que encarar a cara de perro. Y voy a ir por todo. Si lo tienen que deportar o meter preso, porque allá con la Justicia no se jode, no me importa. Vamos a ir a hacer Justicia. Lo que pasa es que a medida que me estoy metiendo en el manejo de los boxeadores me doy cuenta de todas las chanchadas que me hizo. Me preocupa eso, que esta gente siga manejando al boxeo y por la forma que se manejan no está bien. Eso arruina al deporte y es muy malo. Cada vez que me meto más en el boxeo, más bronca me da porque yo veo que lo que él hizo con mi plata, que yo ganaba en buena ley, se lo puede hacer a otros. Como a Castaño por ejemplo.

Chino Maidana y su ex mánager, Sebastián Contursi

-¿Por qué lo denunciás puntualmente?

-Cuando estuve en Alemania yo estaba con (Mario) Margossian, firmamos un contrato por el que me pagaron 175 mil dólares y no vi esa plata, nunca la vi. Él era amigo o socio de Contursi y sé que después se pelearon por algo. No hubo un arreglo de esa plata y me saca de Margossian. Me dice que me robó y me lleva con él. Yo, viendo que parecía que era correcto y honesto, me fui con él. Así que ya ahí estaba traicionando al amigo digamos, pero esa gente no tiene amigos. Ya con Contursi recuerdo una pelea con Amir Khan (diciembre 2010) en la que no pagó los impuestos y me los hizo pagar a mí, cuando debía ser de los dos. Yo en ese momento lo dejé pasar porque no sabía, o porque creía que iba a cambiar. Pero siguió y a lo último, con las peleas de Mayweather, de nuevo. Sé también que me estafó con los derechos para la transmisión de mis peleas. Se manejó muy mal y esto es un consejo para los boxeadores, hay confiar en muy poca gente.

-También me acuerdo de la pelea con Khan, que Miguel Díaz me cagó con las vendas. Me puso un montón y pierdo. Estaba con Pacquiao y Khan era su pupilo. En esa pelea ante Amir, para mí Contursi algo arregló también. Khan quería pelear con guantes de 10, porque como no pega él quería ganar por puntos. Yo pedí guante de 8. Era parte de un arreglo acordar esas cosas. Entonces la pelea no se iba a hacer por falta de acuerdo. Ahí el viejo Miguel Díaz dice ‘déjenmelo a mí, que yo esto lo arreglo’. Se fue a hablar y cuando vino dice ‘vamos a pelear con 8′. Me puso unas vendas como de guantes de 12. Ese día Khan me pegó un gancho al hígado que lo sentí, pero yo le pegué por todos lados y no le hizo nada.

-Esto me sirve de experiencia, porque uno no sabe. Yo veía que estaba poniendo muchas vendas, pero decía para mí ‘este viejo sabe, por algo debe hacerlo’. Nada que ver, no me di cuenta por mi poca experiencia, el que está al lado mío me tiene que cuidar, pero también habrá estado endulzado, viste, es la mafia del boxeo con la que queremos terminar. Contursi nunca me cuidó. Yo fui a pelear y la carrera la hice solo. A los boxeadores hay que cuidarlos, no venderlos por unas monedas.

-Hoy digo cómo no lo saqué cuando me cagó con los impuestos de la pelea con Khan. Voy a ir a la Justicia, porque como esto hay mucho más que lo voy a presentar. Mirá si genera desconfianza este tipo que hasta con la pelea ante Devor Alexander (febrero 2012) comí algo que me hizo re mal y estoy seguro de que algo le puso a la comida. Desconfío de él, porque fue quien me llevó la comida la noche previa. Estuve tan mal en la pelea que en un momento pensé en tirarme o que si me pegaba abajo vomitaba todo. Esa pelea la perdí porque tenía la cabeza en otro lado. No quería salir del rincón, estaba muy mal de la panza. Cuando volví estuve una semana con ese malestar, seguro estaba intoxicado. Este tipo me generó tantas dudas que hasta puedo asegurar que le pagaron para que me ponga algo en la comida para esa pelea.

-¿Cuánto dinero estás reclamando?

-Yo creo que 12 millones de dólares, seguro. Él tiene tres casas en Estados Unidos y sé que mucho robó de mis bolsas, sobre todo de las últimas peleas con Mayweather. Medio millón seguro de los guantes y después todo lo que no me termina de pagar. Él me dijo llevó la plata al Uruguay y que no la puede sacar. Siempre me dijo eso, que no lo dejan volver al Uruguay. Nunca me lo negó, o me dio alguna excusa, lo que él me dice es eso, que no puede ir al Uruguay a traer la plata. Pasó el tiempo y para mí se la llevó a Estados Unidos de vuelta. La tiene allá y me dice otra cosa. Por eso les doy un consejo a todos los boxeadores que sepan que una vez que te cagan, te van a seguir cagando toda la vida . Entonces una vez que te estafan, ahí tenés que sacarlo del juego .

-Se te nota muy enojado

-Y a vos qué te parece. Yo ahora dentro de la compañía aprendí y veo todo lo que pude haber ganado o gané y él no me dio. Lo que pasó es que él me subestimó y pensó que yo nunca iba a volver, que me quedaba en el campo con los animales, y que nunca me iba a dar cuenta de nada . Él nunca pensó que yo iba a seguir con el boxeo. Si yo no hubiese vuelto a hacer algo con el boxeo, chau, esto pasó. Siempre me decía ‘no tenés que hablar nada de los impuestos, después que te retires, vos no tenés que decir nada porque la AFIP te va a llegar’. Me psicopateaba con que me iban a llevar la mía y en realidad era por él. A todos los hizo cagar.

-Es muy fuerte lo que estás contando. ¿No temés alguna represalia, que te lleven a vos a la Justicia por tus dichos?

-No, voy a fondo porque sé que estoy en mi derecho. Estoy diciendo la verdad y la verdad siempre va a salir a la luz. Mi única preocupación es que le haga lo mismo a Brian (Castaño), más allá de lo que nosotros vamos a buscar legalmente. Esto no tiene que ocurrir más en el boxeo. Eso es lo único que me preocupa, que esta gente sigue metida en el boxeo y yo le voy a sacar la careta. No tienen que seguir trabajando más en el boxeo. Seguro a Castaño lo va a robar. Nadie le da cobertura porque pesa más un Contursi que un boxeador. Porque pasan cuatro o cinco años y los boxeadores están en la ruina y nadie les da bola. El que queda es el promotor, que tiene caja y la va administrando, y cuando lo descubrís ya es tarde. Pero yo, como sigo ahí y mi mensaje es para los boxeadores, que los cagó a todos.

-¿Cuáles son los pasos a seguir?

-Tengo toda la documentación para presentar ante la Justicia, con un estudio jurídico en los Estados Unidos. Vamos a pedirles a las empresas que en ese momento me pagaron, todos los documentos. Ahí vamos a reclamar todo. De nuestro lado, aclaramos todo y manejamos el boxeo como se debe, sin robarles a los boxeadores, que es lo que todos hacen. Sé que hay algunas personas que defienden a Contursi, pero no tengo dudas de que estas personas lo hacen porque seguro comieron algo de las bolsas y fueron prendidos seguro de algo. Por eso vamos a ir a fondo con todo. Desde su propio entorno me hablaron muy mal de él y muchos boxeadores de renombre también, pero que no quieren contarlo por temor a sufrir algo. Yo no tengo ningún temor de nada.

