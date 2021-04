River ganó y persigue a Colón: las posiciones de la Copa de la Liga y los nuevos horarios de la 10ª fecha

Angileri abrió la cuenta para River en la goleada ante Central Córdoba (River Plate)

River volvió a mostrar su buen juego y le ganó a Central Córdoba con contudencia por 5-0. En el estadio Madre de Ciudades, el equipo de Marcelo Gallardo volvió a ganar después del triunfo ante Colón y se puso a sólo dos unidades del Sabalero, el conjunto que está al frente de la Zona 1 de la Copa de la Liga con 20 puntos.

Con este resultado, los Millonarios alcanzaron las 18 unidades y se afianzan entre los cuatro primeros del grupo pensando en la clasificación a los cuartos de final del primer torneo del 2021 en la Primera División del fútbol argentino. Este domingo, desde las 21, el equipo que dirige Eduardo Domínguez recibirá a Godoy Cruz.

Por la misma zona, Rosario Central logró una agónica victoria ante Aldosivi en Mar del Plata gracias al tanto de Diego Zabala cuando restaban menos de cinco minutos para el final del encuentro. De esta manera, el Canalla suma 15 puntos, los mismos que tienen Estudiantes de La Plata y Racing.

El calendario para River continuará en pocos días. En lo que será su estreno en la Copa Libertadores 2021, el conjunto del Muñeco visitará al Fluminense el próximo jueves. A las 72 horas, por la Copa de la Liga, recibirá a San Lorenzo en el Monumental.

Es importante recordar que los cambios de horario de urgencia a raíz del decreto que publicó el gobierno nacional que, entre otras cosas, restringe la movilidad en el AMBA obligaron a modificar rápidamente el cronograma de la fecha 10 del certamen doméstico.

El nuevo calendario impactó de lleno en la jornada de este viernes, ya que Vélez-Huracán debió adelantarse una hora para que el inicio del partido se desarrolle desde las 18 tal cual es el pedido cuando el encuentro estaba planificado a las 19:15. Cabe destacar que la noticia de la modificación del horario se hizo oficial a menos de cuatro horas del arranque del encuentro en el Estadio José Amalfitani de Liniers.

En total, seis encuentros cambiaron sus horarios para este fin de semana: San Lorenzo vs. Argentinos Juniors, Boca vs. Atlético Tucumán, Arsenal vs. Racing, Independiente vs. Defensa y Justicia y Banfield vs. Platense, más allá del mencionado entre el Fortín y el Globo.

Además, la Liga Profesional de Fútbol anunció el cronograma de la jornada número 11 a disputarse el próximo fin de semana ya con los cambios de horario por las nuevas medidas dispuestas por el Gobierno en la zona del AMBA.

Sólido triunfo de River en Santiago del Estero (River Plate)

Así se jugará la fecha 11 de la Copa de la Liga

Viernes 23 de abril

21.15 Godoy Cruz – Central Córdoba

Sábado 24 de abril

13.30 Patronato – Sarmiento

15.45 Argentinos – Banfield

18.00 Huracán – Boca

21.00 Unión – Independiente

Domingo 25 de abril

11.00 Lanús – Vélez

13.30 Defensa y Justicia – Arsenal

15.45 Racing – Colón

18.00 River – San Lorenzo

21.00 Atlético Tucumán – Talleres

21.00 Rosario Central – Estudiantes

Lunes 26 de abril

15.45 Platense – Aldosivi

18.00 Gimnasia – Newell’s

Las posiciones de la Zona 2:

