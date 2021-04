Un ex compañero de Riquelme reveló el gesto oculto de Román en su paso por el Villarreal

Audio de Riquelme-Marcos Senna

La etapa que vivió Juan Román Riquelme en el Villarreal fue histórica con el pico máximo en una semifinal de Champions League 2005/2006, donde el propio enganche falló en un penal clave que les impidió exigir una prórroga ante el Arsenal. De aquellos momentos intensos quien guarda muy buenos recuerdos es Marcos Senna, que jugó nueve temporadas en el Submarino Amarillo. El nacido en Brasil que representó a la selección española, reveló los gestos del argentino con los empleados del club.

“No era tan participativo, sino más bien tímido. Pero les dejaba el dinero de sus premios a los utileros y los porteros del club. Los quería mucho a los empleados y él era muy del club”, contó en diálogo con el programa El Crack Deportivo (Radio Concepto).

El actual responsable de las relaciones institucionales del Villarreal siguió con sus declaraciones sobre el vicepresidente de Boca y principal referente del Consejo de Fútbol: “En los entrenamientos aprendí mucho de la pausa que hacía con la pelota. Hay cosas en las que era único. Cosas que uno no era capaz de hacer como encontrar huecos donde solo él veía. La verdad es que fueron tres años de disfrutar muchísimo del fútbol”, afirmó acerca de la etapa con Román en el Villarreal de 2003 a 2006.

“Román es uno de los mejores jugadores con los que estuve. Sería injusto elegir uno porque también coincidí en un equipo con Robert Pires, con Andrés Iniesta, con Xavi”, agregó el ex futbolista que jugó para España el Mundial de 2006 en Alemania y ganó con La Roja la Eurocopa de 2008 disputada en Austria y Suiza.

El ex mediocampista además admitió que le hubiera gustado jugar en La Bombonera y aseguró que “a todo aquel que jugó o juega al fútbol le gustaría conocerla”. Mientras que destacó: “Suena mucho más y por ese plus elijo a Boca antes que a River. Ver un Superclásico debe ser algo fantástico”.

Riquelme y su tradicional festejo del Topo Gigio (AP).

Senna también destacó a Leonel Messi: “Está haciendo algo complicado que es mantener esta regularidad de ser el mejor del mundo, de jugar diez temporadas iguales”.

Sobre la continuidad de La Pulga en el Barcelona, sostuvo: “Si fuera él, me quedaría y no me movería del Barca. No lo veo con otra camiseta que no sea la del Barcelona o la de Argentina. Tiene 33 años y dinero no le va a faltar. Ojalá que juegue cinco años más. Hay que disfrutarlo, porque falta mucho para tener otro como él. Es para quitarse el sombrero”.

Aunque a la hora de elegir al mejor de la historia mostró su corazón brasileño: “El más grande fue Pelé, porque ganó tres mundiales”. También elogió a otro compatriota suyo como Ronaldinho: “Con solo dos temporadas hizo cosas magníficas”.

Senna, de 44 años, entre otros clubes de su país jugó en el Corinthians y en el São Caetano, con el que fue finalista de la Copa Libertadores en 2002 y perdió por penales ante Olimpia de Paraguay. En el segundo semestre de ese año emigró a España donde solo militó en el Villarreal y estuvo hasta 2013. Allí disputó 363 partidos y marcó 33 goles.

SEGUIR LEYENDO: