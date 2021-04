Lucas Torreira se acerca a Boca: aseguran que el Arsenal está dispuesto a negociar un préstamo

“Me muero por jugar en Boca”, declaró el mediocampista Lucas Torreira, reconocida figura internacional, actualmente en el Atlético Madrid. Y el Xeneize, desde la figura de Juan Román Riquelme, parece haber movido su primera ficha. Al menos así lo confirmó el uruguayo en el programa de TV Polideportivo, de su país: “Me llamó después de la entrevista”.

La llegada de la figura internacional podría provocar una gran expectativa. El Xeneize rompería el mercado con la estrella que quiere jerarquizar a un plantel que tiene como máxima obsesión la Copa Libertadores. En este contexto, “ no habrá problemas en negociar un préstamo por un año sin opción si hay buena predisposición ”, comunicaron desde el Arsenal de la Premier League, entidad dueña de su ficha.

El Consejo de Fútbol de Boca no dudó en levantar el teléfono para contactar al jugador que actualmente milita en el Atlético Madrid. Incluso el propio Torreira confirmó que mantuvo un diálogo con Juan Román Riquelme en las últimas horas: “Sí, hablé con él, me llamó; siempre hablo con él, pero no hablamos de la entrevista en sí, él me agradeció por haber hablado muy bien del club y también para saludar a mi familia en este momento”, contó el volante. El “momento” del que habló el mediocampista es la muerte de su mamá y el deseo de apuntalar a su padre en tan doloroso trance. Por eso viajó a su país, con permiso de Diego Simeone, entrenador del Colchonero.

Al mediocampista todavía le quedan dos años de contrato con Los Gunners. Pero su destino podría teñirse de azul y oro. Los británicos pretenden recuperar gran parte de los 35 millones de dólares que desembolsaron en su pase a la Sampdoria de Italia a mediados de 2018, pero una cesión podría servir para que el futbolista se cotice en un año que tendrá como vidriera la Copa América.

La ficha de un jugador de la talla y con la proyección de Torreira por su corta edad está bien cotizada en el Viejo Continente: se especula que por él podrían llegar a pagar 26 millones de dólares. La cifra es imposible para que Boca lo adquiera. Un préstamo sin cargo y sin opción de compra, parece ser algo más factible. Por allí está enfocada la ingeniería xeneize para que el sueño del jugador y del club se transforme en realidad.

