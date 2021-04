Reapareció Ducatenzeiler y le envió un polémico mensaje a Hugo Moyano en la semana previa al clásico de Avellaneda

El mensaje de Ducatenzeiler a Moyano en la previa del clásico de Avellaneda





Es considerado uno de los responsables de la etapa deportiva más difícil que atravesó el club. El título del 2002 se vio opacado con el descenso que sufrió Independiente en 2013, cuando Javier Cantero (el otro culpable) estaba a cargo de una institución devastada desde el aspecto económico y financiero.

Andrés Ducatenzeiler reapareció en la escena pública y le envió un polémico mensaje al actual titular del Rojo, Hugo Moyano, en la semana previa al clásico de Avellaneda. El ex funcionario que estuvo al frente de Independiente entre entre 2002 y 2005 se expresó a través de un video en el que denunció abusos por parte “de la corporación” que perjudican sistemáticamente al club y benefician a Boca.

“Señor presidente de Independiente: mañana empezamos una semana muy importante. Le pido que vaya a la AFA, haga una reunión con (Marcelo) Tinelli, (Claudio) Tapia, (Federico) Beligoy, (Víctor) Blanco y (Francisco) Lamolina padre y pegue tres golpes bien fuertes sobre la mesa para que los ceniceros y los cafés vuelen por el aire”, comenzó en su monólogo que se viralizó en las redes sociales.

“Para que entiendan que a Independiente no se lo puede perjudicar sistemáticamente. Esto viene desde el 2013 con (Guillermo) Marconi presidente del SADRA, cuando para servir a la corporación puso a (Néstor) Pitana a dirigir aquel partido contra River en la famosa mano que quedó grabada en todos los periódicos, imágenes y fotografías, y él mirando, no cobrando y dándonos un gran empujón al descenso”, continuó.

“Hoy, casi ocho años después, en una semana vimos cómo Boca se metió entre los cuatro primeros porque la corporación lo necesita. Con tres penales no cobrados que fueron una vergüenza, no hace falta que se los mencione uno por uno. Le pido que mañana vaya a la AFA y ponga las cosas en su lugar para que no nos siga sucediendo esto. Basta de servir a la corporación, vamos a defender a Independiente”, concluyó.

Mientras tanto, Julio César Falcioni, alentó a su equipo a “salir rápido” de la racha de tres partidos sin ganar y a “buscar lo mejor para enfrentar a Racing” el sábado próximo en el clásico que se disputará en el Cilindro por la novena fecha de la Copa de la Liga Profesional.

El entrenador quiso dar por superada la caída ante Talleres en Córdoba y en ese sentido apuntó: “Tenemos varios días para trabajar, hay que salir de esto rápido y ponernos a pensar en lo que viene. Buscaremos lo mejor para armar el equipo para enfrentar a Racing”.

