Gremio se cansó de esperar a Rafael Santos Borré y retiró su millonaria propuesta

A Rafael Santos Borré le llegó el ultimátum. Y en las últimas horas el Gremio retiró su oferta millonaria. Mientras tanto, Marcelo Gallardo sigue de cerca las diferentes tratativas que baraja el entorno del delantero sobre su salida del club el 30 de junio, cuando finalice el contrato que firmó hace 4 años con River al llegar desde el Atlético Madrid.

Si bien en los últimos días trascendió un precontrato que le ofreció el Gremio de Porto Alegre tras haberse retirado de la negociación el Palmeiras, el jugador le comunicó al Muñeco que por ahora no va a cerrar ningún acuerdo.

En los pasillos del Monumental saben que Borré le dijo a sus representantes que esperen un tiempo porque prefiere seguir su carrera en Europa, donde tuvo algunos sondeos de España, Holanda, Italia e Inglaterra, aunque por ahora las ofertas más firmes fueron para jugar en Brasil.

En este contexto, el presidente del Gremio, Romildo Bolzán, había dicho en su momento que estaban “evaluando la situación de la demora en la firma” y que iban a esperar hasta el miércoles porque el club “se está organizando y nadie puede vivir indefinidamente”.

“Tenemos su aceptación verbal, pero no hay nada formalizarlo todavía. No es cómodo y esta situación hay que resolverla entre hoy y mañana”, fueron las palabras del directivo en diálogo con Radio Bandeirantes. Pero a último momento, desde el país vecino anunciaron que no aguardarán más a la figura cafetera.

“Gremio anuncia el retiro formal de la contratación del atleta Rafael Santos Borré. La decisión se basa en la inseguridad que genera la vacilación del deportista, lo que genera dudas sobre el propósito, disposición y voluntad del deportista para incorporarse a nuestra plantilla”, fue el comunicado que expresó el club en sus redes sociales.

Desde River se mantienen al margen de estas conversaciones ya que el jugador se va a quedar con la ficha en su poder desde el 30 de junio, tras no aceptar las diferentes ofertas de renovación que tuvo desde el club de Núñez en el último año.

Además, en caso de un acuerdo, River debería pagarle al Atlético Madrid 3,5 millones de euros por un 25 por ciento de los derechos económicos, lo que significó otra imposibilidad para renovar el vínculo.

De este modo, el Millonario espera algún resarcimiento económico de parte del jugador o del club comprador para poder sumar ingresos ya que al no haber un nuevo contrato, Borré va a ser un jugador libre.

El colombiano llegó a la Banda en 2017 y tuvo que adaptarse al equipo tras la venta de Lucas Alario al fútbol alemán, aunque recién consiguió la titularidad a mediados de 2018: es el goleador de la era Gallardo con 52 tantos en 138 partidos, suma 19 asistencias y festejó 6 títulos con el Millonario.

Por su parte, el Muñeco busca encontrar un equipo regular para la triple competencia que arranca en abril con la continuidad de la Copa de la Liga Profesional, la Copa Argentina y con el inicio de la Libertadores.

Con las recuperaciones de Gonzalo Montiel y Fabricio Angileri, quienes pueden volver a jugar el fin de semana ante Arsenal y con el alta al paraguayo Robert Rojas, a partir del lunes próximo, Napoleón va a sumar alternativas para un abril con varios partidos en la agenda.

En lo que va de la temporada, con 9 compromiso, sólo 4 jugadores fueron titulares en todos los encuentros (Franco Armani, Paulo Díaz, Matías Suárez y Enzo Pérez) y más de medio equipo titular sufrió lesiones que le impidieron tener continuidad.

Ante ese tipo de complicaciones, Gallardo no pudo repetir los once en cada una de las presentaciones y hasta cambió el dibujo táctico inicial con 3 defensores y laterales volantes, por la actual línea de 4 con tres puntas.

De este panorama se desprende la irregularidad en el campeonato donde no pudo sumar tres victorias seguidas y perdió puntos en cuatro de las siete fechas que se llevan disputadas de la Copa de la Liga Profesional.

