Atento River: Gremio hizo una oferta millonaria para llevarse a Rafael Santos Borré

Rafael Santos Borré viene de marcarle cuatro tantos a Godoy Cruz (Foto: River oficial)

Hay un tema que mantiene en vilo a todo el Mundo River: el futuro de Rafael Santos Borré. El delantero colombiano, que es el máximo artillero del ciclo de Marcelo Gallardo, tiene contrato hasta junio de este año y varios clubes se encuentran al acecho para contratarlo.

La situación para que el ex Deportivo Cali continúe en el Millonario hoy es complicada, debido a varios factores. Para extender su vínculo, el club de Núñez primero deberá adquirir un 25 por ciento más de su pase, por lo que le tendría que pagar unos 3.5 millones de euros al Atlético Madrid (así lo estipula el convenio que firmaron todas las partes en agosto de 2017). Además, debería arreglar un nuevo contrato (el valor del dólar sería uno de los puntos más importantes).

Aunque Palmeiras y San Pablo anunciaron públicamente que, por el momento, se bajan por la puja de llevarse al futbolista, en las últimas horas apareció un serio candidato para quedarselo. Se trata del Gremio de Porto Alegre.

Según informa Globoesporte, el conjunto Gaucho mantiene un contacto constante con los representantes del cafetero desde que perdieron la final de la Copa do Brasil ante Palmeiras. Tras una primera oferta rechazada, el tricolor subió la apuesta y puso sobre la mesa una impactante suma de dinero.

Gremio le hizo una suculenta oferta a Rafael Santos Borré (River Plate)

En lo que respecta al salario, Gremio le ofreció al futbolista de 25 años ganar unos 11 millones de reales por temporada ( aproximadamente unos 2 millones dólares ) más bonus, como productividad por goles. En primera instancia le habían ofrecido ganar unos 1.5 millones de la moneda estadounidense. La duración del vínculo sería, como mínimo, de 3 años.

Otro punto importante dentro de la oferta del equipo brasileño es que están dispuestos a pagarle, por única vez al momento de la firma, unos 6 millones de dólares (1.5 millones más que en el anterior contacto) en caso de llegar al club en condición de libre a partir del 1 de julio.

El mencionado medio brasileño afirma que este contrato es el mejor que Borré tiene actualmente en sus manos. No obstante, informa que las negociaciones no serán sencillas, ya que se espera que en los próximos días otras instituciones podrían salir a escena, como el Celta de Vigo de Eduardo Coudet o el Toronto FC de la Major League Soccer. Un dato no menor es que la prioridad del Máquina es la de emigrar al Viejo Continente en búsqueda de una revancha.

Aunque todo hace indicar que su futuro está lejos de Núñez, River tiene decidido contar con el goleador hasta el último día de su contrato. El oriundo de barranquilla, ganador de seis títulos con el Millonario (dos Copas Argentina, dos Supercopa Argentina, una Copa Libertadores y una Recopa Sudamericana), en lo que va de la temporada lleva cinco goles en seis presentaciones.

SEGUIR LEYENDO: