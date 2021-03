Fabra dio detalles de la charla que tuvo con Izquierdoz tras la cachetada, contó qué les dijo Russo y confirmó que Boca no los multó

Además de la dura derrota ante Talleres de Córdoba en la Bombonera, Boca sufrió con el tenso cruce que protagonizaron Frank Fabra y Carlos Izquierdoz en el primer tiempo del partido por la Copa de la Liga. Corrían los 26 minutos del primer tiempo cuando un hecho en el área local encendió las alarmas. Antes de un córner, el marcador central se puso cara a cara con el lateral izquierdo e increpó a su compañero. Acto seguido, el colombiano respondió la actitud con un cachetazo y se lo sacó de encima.

A cinco días del enfrentamiento que causó revuelo en el mundo Boca, uno de los protagonistas del cruce dio detalles de lo sucedido en el campo de juego. “Nos hacen una pared por el lado mío, yo pierdo la marca y mi compañero me empezó a decir ‘seguí la marca, seguí la marca’, gritando. Entonces nos empezamos a gritar los dos, nos desafiamos un poquito, él viene y me encara y termino yo, no como dicen que le pego una cachetada…”, explicó Fabra en diálogo con el programa El Vbar de Caracol Radio, Colombia.

“En realidad le golpeó la cara para que él se gire para el córner, que es lo que él me dice en el vestuario: ‘Donde me hubieses pegado una cachetada, después nos matábamos’ jeje. Somos compañeros, nos llevamos muy bien, quedó ahí”, agregó el futbolista de 30 años.

Además de contar el diálogo que tuvo con Izquierdoz en las entrañas de la Bombonera durante el entretiempo, Fabra también se refirió a la charla que tuvieron ambos jugadores con Miguel Ángel Russo.

“El profe, sinceramente, no lo vio hasta el lunes. Después del entreno del lunes. Y el martes nos reúne con el Cali porque en el entretiempo del partido no nos dijo nada. Sintió que fue algo del partido. Cuando ve todo el lunes, el martes nos reúne y nos dice: ‘yo sé que aquí no pasa nada, que se llevan muy bien’, que conoce a Cali y a mí como soy entonces dijo: ‘Sé que es algo del momento y queda ahí. Ojalá no vuelva a pasar. Fue la calentura del momento y esto es fútbol”, dijo el jugador colombiano que llegó al Xeneize en 2016 proveniente de Independiente Medellín.

Fabra dio detalles de sus charlas con Izquierdoz y contó qué les dijo a ambos el DT Miguel Russo

¿Y qué ocurrió con los otros futbolistas de Boca después del cruce que tuvieron Fabra e Izquierdoz? “Ninguno de mis compañeros se dio cuenta”, anunció el lateral izquierdo.

En las últimas horas, el presidente xeneize Jorge Amor Ameal anunció que el club iba a crear una comisión especial para analizar lo sucedido entre los defensores. Más allá de esa confirmación, el propio colombiano fue claro cuando le consultaron si los habían sancionado a él y al Cali por el incidente. “No, para nada. El profe, el técnico, supo entender lo que pasó. Y supo entender. La gente cree que yo a Cali le pego una cachetada y en realidad no. Con la mano, la giro, como que no me regañes más”, dijo.

Por último, además de confirmar que extendió su vínculo con la institución de la Ribera hasta diciembre de 2023, Fabra aclaró el buen clima que reina en la intimidad del plantel que dirige Russo.

“Aca, Boca genera mucha noticia. Y la forma más fácil de consumir es metiéndonos a todos en problemas o quilombo, como se dice acá, pero la verdad tenemos una calidad de personas y de grupos que en los cinco años que llevo en el club este es uno de los mejores grupos que he tenido. No hay ninguna clase de problemas. La gente después de las comidas se queda jugando cartas o nos juntamos en la habitación”, concluyó.

