Michael Estrada le abrió los brazos a Boca: “Si buscan un goleador, aquí estoy”

Michael Estrada le abrió la puerta a Boca (@LaTri)

En las últimas horas se oficializó lo que era solamente un rumor: Boca está tras los pasos del delantero ecuatoriano que milita en el Toluca de México Michael Estrada. El futbolista que marcó 3 goles en cuatro jornadas de Eliminatorias Sudamericanas es el apuntado por un Consejo de Fútbol que tendrá tiempo hasta el viernes para hallar un reemplazo por el lesionado Eduardo Salvio. Fue el propio jugador el que rompió el silencio en las últimas horas.

“Boca es un equipo grande, a quién no le gustaría jugar ahí. Si se da la posibilidad de ir allá sería un gusto pero ahora estoy en Toluca y me siento bien aquí. No sé si es posible o no, yo no sé nada”, fue la primera cautelosa declaración de Estrada en diálogo con Presión Alta, programa de TyC Sports.

Sin embargo, con el correr de los minutos y las preguntas el número 11 de la selección ecuatoriana se fue envalentonando y después de explicar que perdió el puesto de titular en su equipo y referirse a su versatilidad para moverse en el frente de ataque, fue concreto: “¿Que Boca busca un goleador? Aquí está Michael Estrada. ¿Por qué crees que me están buscando a mí? Porque soy un goleador, hermano. Hice muchos goles” .

Goles de Michael Estrada

El delantero que le anotó un doblete a Uruguay y otro tanto a Colombia en la altura de Quito por las Clasificatorias rumbo a Qatar 2022 destacó su potencia, remate de buena distancia y preferencia por arrancar desde atrás. Admitió que no tiene muchos goles de cabeza (pese a su altura de 1,87m) y que le gusta la pelota al pie. “Me pone contento que me venga a buscar Riquelme, qué puedo decir. Boca es un equipo que siempre está acostumbrado a salir campeón, es como un sueño que un equipo grande te busque. Si me toca ir a Boca es para ganar muchos campeonatos”, acotó.

Desde el Consejo de Fútbol se comunicaron con el ex entrenador xeneize Gustavo Alfaro para pedirle referencias del atacante de 24 años que todavía no charló sobre la posibilidad de viajar a Argentina con su seleccionador.

El delantero ecuatoriano se mostró ilusionado ante la chance de llegar a Boca

En el mercado de pases anterior Estrada estuvo cerca de ser transferido al Villarreal de España, pero las limitaciones de la pandemia del coronavirus desalentaron la tratativa y hubo diferencias entre las instituciones por el monto de su ficha.

“¿A qué jugador me parezco? Michael Estrada es único, hermano. Me puede gustar algún delantero pero soy único”, sacó pecho el ecuatoriano, que demostró que moral es lo último que le falta. Y concluyó: “Me gusta Cristiano Ronaldo, Zlatan Ibrahimovic. ¿Cavani? ¡Es tremendo! Me gustaría jugar con Cardona con la calidad que tiene... Y si se da esa delantera con Cavani sería imparable, ¿no?”.

